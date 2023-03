Chứng khoán Mỹ tăng điểm sau phát biểu của quan chức Fed, giá dầu đi lên

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (2/3), khi lợi suất trái phiếu chính phủ giảm xuống và một quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đưa ra quan điểm bớt cứng rắn về lãi suất. Giá dầu thô tăng nhờ lạc quan về nhu cầu dầu của Trung Quốc, nhưng mối lo về lãi suất tăng khiến giá năng lượng này khó bứt phá.

Giống như trong những phiên giao dịch gần đây, nhà đầu tư tiếp tục nghiền ngẫm về các số liệu kinh tế để định hình kỳ vọng về các động thái chính sách tiền tệ tiếp theo của Fed. Số liệu công bố ngày thứ Năm cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu một lần nữa lại giảm - dấu hiệu cho thấy sự thắt chặt của nguồn cung lao động và sự cần thiết phải duy trì chính sách thắt chặt.

Dù vậy, nhà đầu tư bớt lo khi Chủ tịch Fed chi nhánh Atlanta, ông Raphael Bostic, nói rằng ông ủng hộ việc tăng lãi suất “chậm và đều” với bước nhảy 0,25 điểm phần trăm mỗi lần để hạn chế rủi ro đối với nền kinh tế.

Các chỉ số đã giảm điểm vào đầu phiên giao dịch, nhưng sau khi phát biểu này của ông Bostic được đưa ra, các chỉ số đã chuyển sang trạng thánh “xanh”.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 341,73 điểm, tương đương tăng 1,03%, đạt 33.003,57 điểm. Góp phần quan trọng vào phiên tăng này của Dow Jones là cổ phiếu Salesforce với mức tưang 11,5% sau khi hãng phần mềm công bố kết quả kinh doanh quý khả quan và đưa ra dự báo tốt hơn dự kiến về thời gian tới.

Chỉ số S&P 500 tăng 0,76%, chốt ở 3.981,35 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,73%, đạt 11.462,98 điểm.

Tại châu Âu, số liệu lạm phát mới nhất củng cố khả năng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ trong cuộc họp tháng này, cho dù lãi suất cơ bản đồng Euro đã ở mức cao nhất trong cả thập kỷ trở lại đây. Theo cơ quan thống kê Eurostat, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tại 20 quốc gia trong khu vực Eurozone tăng 8,5% trong tháng 2 so với cùng kỳ năm ngoái, giảm rất ít so với mức tăng 8,6% ghi nhận trong tháng 1, và cao hơn so với mức dự báo tăng 8,2% mà giới phân tích đưa ra trước đó.

Chỉ số Stoxx 600 của chứng khoán châu Âu đã giằng co trước khi chốt phiên với mức tăng 0,51%. Chỉ số MSCI của chứng khoán thế giới tăng 0,37%.

Trong những tuần gần đây, thị trường cổ phiếu và trái phiếu bị chi phối bởi nhiều yếu tố khác nhau - theo chiến lược gia đầu tư toàn cầu Kevin Gardiner của Rothschild & Co.. Mối lo chính đối với giá cổ phiếu nằm ở kỳ vọng suy giảm về lợi nhuận doanh nghiệp trong bối cảnh lãi suất tăng, trong khi trái phiếu nhạy cảm với lạm phát và các kỳ vọng về lãi suất.

“Ảnh hưởng kinh tế của việc thắt chặt vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp. Lợi nhuận có thể trở nên bấp bênh, hoặc cũng có thể không”, ông Gardiner nói với hãng tin Reuters.

Phiên ngày thứ Năm, trái phiếu chính phủ bị bán mạnh ở cả thị trường Mỹ và châu Âu, khi các chỉ báo lạm phát củng cố kỳ vọng rằng lãi suất sẽ tăng lên cao hơn và duy trì ở mức cao trong thời gian lâu hơn. Giá trái phiếu giảm khiến lợi suất tăng, trong đó lợi suất trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 2 năm tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 10/2008.

Ở Mỹ, hoạt động sản xuất trong tháng 2 giảm tháng thứ tư liên tiếp, nhưng một chỉ số đo giá nguyên vật liệu thô tăng, làm dấy lên lo ngại rằng lạm phát sẽ dai dẳng.

“Các dữ liệu kinh tế đều mạnh hơn kỳ vọng”, trưởng bộ phận tín dụng và trái phiếu toàn cầu của PineBride Investments, ông Steven Oh, nhận định. Theo ông Oh, bất kỳ con số vượt kỳ vọng nào cũng có thể dẫn tới việc các nhà hoạch định chính sách trở nên cứng rắn hơn.

Điều này phản ánh qua việc lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 4,066%, cao nhất trong gần 4 tháng. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm lập đỉnh mới của 16 năm ở mức 4,889%.

Trên thị trường lãi suất tương lai, nhà đầu tư đang đặt cược 50-50 với khả năng đến tháng 9 năm nay lãi suất quỹ liên bang sẽ tăng lên mức 5,5-5,75%, từ mức 4,5-4,75% hiện nay.

“Chúng tôi dự báo lãi suất sẽ ở mức cao hơn trong thời gian lâu hơn, và thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục biến động trong thời gian tới”, một báo cáo của Wells Fargo nhận định, đồng thời cho rằng các dữ liệu kinh tế khả quan hơn dự báo trong mùa đông này đã đẩy rủi ro xảy ra suy thoái kinh tế sang nửa sau của năm 2023.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 0,23%, chốt ở 84,5 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 0,32%, chốt ở 77,94 USD/thùng.