Vàng vẫn là giao dịch “nóng” nhất năm 2025

Dù giá vàng sụt giảm chóng mặt trong phiên giao dịch ngày 21/10, kim loại quý này vẫn là giao dịch “nóng” nhất năm nay...

Trong tháng 10 này, giá vàng đã thiết lập những cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên vượt qua mốc 4.000 USD/oz vào đầu tháng và tiệm cận mốc 4.400 USD/oz vào tuần trước. Đà tăng giá nhanh và mạnh mẽ này đã đưa vàng trở thành một trong những tài sản đầu tư hấp dẫn nhất năm, vượt qua cả những lĩnh vực đang phát triển mạnh mẽ như trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong cơn sốt cổ phiếu AI trên thị trường tài chính Mỹ, chỉ số Nasdaq đã tăng hơn 19% từ đầu năm đến nay và chỉ số S&P 500 tăng hơn 14%. Những mức tăng này bị coi là khiêm tốn nếu so với mức tăng 60% của giá vàng trong cùng khoảng thời gian.

Theo các nhà phân tích, xu hướng tăng giá vàng trong năm 2025 được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố.

Đầu tiên, những lo ngại về căng thẳng thương mại toàn cầu và kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất đã tạo ra một môi trường thuận lợi cho vàng.

Một yếu tố quan trọng khác thúc đẩy giá vàng là sự thay đổi trong chiến lược đầu tư của các ngân hàng trung ương. Sau khi Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đóng băng dự trữ ngân hàng trung ương của Nga vào năm 2022, nhiều quốc gia đã bắt đầu xem xét lại lượng dự trữ USD của mình và tìm cách giảm thiểu rủi ro bằng cách tăng cường mua vàng.

Một làn sóng mua vàng lớn từ các ngân hàng trung ương đã xuất hiện trong năm 2022 và tiếp tục kéo dài đến năm 2023 và 2024. Tốc độ mua vàng của các ngân hàng trung ương vẫn ở mức cao trong năm nay, đặc biệt sau khi Tổng thống Trump công bố kế hoạch thuế quan đối ứng.

Theo dữ liệu từ ngân hàng Deutsche Bank, tỷ lệ của vàng trong tổng tài sản dự trữ toàn cầu đã đạt 24% trong quý 2 năm nay, mức cao nhất kể từ giữa đến cuối những năm 1990.

Sự suy yếu của đồng USD trong năm 2025 cũng là một yếu tố quan trọng thúc đẩy giá vàng. Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD đã chịu áp lực giảm mạnh do những bất ổn gia tăng xung quanh kế hoạch thuế quan của ông Trump, khiến các nhà đầu tư nước ngoài tìm cách đa dạng hóa khỏi đồng tiền này và chuyển sang vàng như một lựa chọn thay thế hấp dẫn. Tính từ đầu năm, Dollar Index đến nay đã giảm gần 9%.

Mấy ngày gần đây, căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có dấu hiệu hạ nhiệt khi Tổng thống Donald Trump đã bày tỏ kỳ vọng đạt được một thỏa thuận "thực sự công bằng và tuyệt vời" với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc vào cuối tháng này. Đây được cho là một nguyên nhân khiến giá vàng có lúc giảm tới 6% trong phiên ngày 21/10 trước khi kết thúc phiên với mức giảm hơn 5%.

Một động lực tăng giá nữa của vàng trong năm nay là hoạt động mua ròng mạnh của các quỹ ETF. Trong tháng 9 vừa qua, các quỹ ETF vàng đã hút lượng vốn ròng kỷ lục 26 tỷ USD. Khối lượng vàng nắm giữ trong quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust cũng đang ở mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Trong một cuộc trao đổi với hãng tin CNBC, ông David Wagner, trưởng bộ phận đầu tư cổ phiếu của công ty Aptus Capital Advisors, nói rằng giới đầu tư đang nhìn nhận vàng như một tài sản khan hiếm trong môi trường cung tiền toàn cầu gia tăng. Nhà đầu tư coi vàng là tài sản phòng hộ hữu hiệu cho danh mục của họ khi các chính phủ vay mượn ồ ạt để chi tiêu và in ra một lượng tiền giấy khổng lồ.

Tuy nhiên, không phải ai cũng lạc quan về triển vọng của vàng. Một số chuyên gia cho rằng sau những đợt tăng giá mạnh mẽ, vàng và các kim loại khác như bạc có thể sẽ trải qua một giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn. Phiên giảm ngày 21/10 là minh chứng cho điều này.

Dù vậy, nhiều nhà đầu tư vẫn giữ quan điểm tích cực về vàng, coi đây là một tài sản có giá trị trong bối cảnh lạm phát tiền giấy mất giá.

Nhà sáng lập Louis Navellier của công ty Navellier & Associates, lạc quan về triển vọng giá vàng, cho rằng sự thiếu tin tưởng vào các ngân hàng trung ương và chính phủ trên toàn thế giới, như ở Pháp, là lý do cho sự tăng giá gần đây của vàng. Ông cũng kỳ vọng kim loại quý này sẽ tiếp tục tăng giá vì nhiều ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục hạ lãi suất trong thời gian tới.