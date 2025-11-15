Chứng khoán Mỹ thoát hiểm nhờ lực bắt đáy, giá dầu tăng 2%

Thị trường chứng khoán Mỹ bật tăng trong phiên ngày thứ Sáu (14/11), khi nhà đầu tư bắt đáy các cổ phiếu công nghệ chủ chốt đã bị bán tháo trước đó, dù kỳ vọng về lãi suất dịch chuyển theo chiều hướng bất lợi...

Giá dầu thô tăng hơn 1 USD/thùng sau khi có tin một cảng xuất khẩu dầu của Nga phải tạm ngừng hoạt động vì bị Ukraine tấn công.

Lúc đóng cửa, chỉ số Nasdaq tăng 0,13%, đạt 22.900,59 điểm, chấm dứt chuỗi 3 phiên giảm liên tiếp. Chỉ số S&P 500 gần như đi ngang, giảm 0,05%, còn 6.734,11 điểm. Chỉ số Dow Jones mất 209,74 điểm, tương đương giảm 0,65%, còn 47.147,48 điểm.

Mức điểm chốt phiên cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của cả ba chỉ số từ mức đáy trước đó. Ở thời điểm áp lực bán mạnh nhất phiên này, Nasdaq, S&P 500 và Dow Jones ghi nhận mức giảm tương ứng lần lượt là 1,9%, 1,4%, và 1,3%.

Các chỉ số thoát đáy khi các cổ phiếu công nghệ - nhóm bị bán mạnh nhất trong những phiên gần đây - được nhà đầu tư gom mua trở lại. Dẫn đầu sự hồi phục là những cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) đình đám như Nvidia và Oracle. Hai cổ phiếu này ghi nhận mức tăng tương ứng 0,44% và 0,34% khi đóng cửa. Palantir và Tesla tăng 0,86% và 0,31%, sau khi cùng giảm hơn 6% trong phiên ngày hôm trước.

Hôm thứ Năm, cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ cùng có phiên giảm mạnh nhất trong vòng 3 tháng do nhà đầu tư lo ngại Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ không giảm lãi suất vào tháng 12.

Ngày thứ Sáu, kỳ vọng lãi suất tiếp tục dịch chuyển theo chiều hướng không có lợi cho giá cổ phiếu.

Chủ tịch Fed chi nhánh Kansas, ông Jeffrey Schmid, cho rằng lạm phát ở Mỹ còn “quá nóng” và có thể chịu tác động của nhiều yếu tố thay vì chỉ thuế quan. Nhà đầu tư cho rằng với quan điểm như vậy, ông Schmid có có thể sẽ phản đối việc giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 12.

Tiếp đó, Chủ tịch Fed chi nhánh Dallas, bà Lorie Logan, cũng đưa ra tín hiệu “diều hâu” về lãi suất. Bà Logan là người đã phản đối việc Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 10 vì lo ngại lạm phát còn quá cao so với mục tiêu.

Sau những phát biểu này, đặt cược trên thị trường vào một động thái giảm lãi suất của Fed vào tháng 12 giảm mạnh. Theo FedWatch Tool, thị trường lãi suất tương lai hiện chỉ còn đặt cược khả năng 46% Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng tới, từ mức hơn 50% của ngày hôm trước trên 70% vào tuần trước, và 95,5% cách đây 1 tháng.

Có thể nói, mối lo về lãi suất và định giá cổ phiếu AI là hai nguồn áp lực giảm lớn nhất đối với chứng khoán Mỹ trong tuần này. Dù vậy, việc Chính phủ Mỹ mở cửa trở lại sau hơn 6 tuần đóng đã phần nào giúp nâng đỡ giá cổ phiếu ở Phố Wall.

Tính cả tuần, Nasdaq giảm 0,5%, nhưng S&P 500 và Dow Jones ghi nhận mức tăng tương ứng 0,1% và 0,3%.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 1,38 USD/thùng, tương đương tăng 2,19%, đóng cửa ở mức 64,39 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 1,4 USD/thùng, tương đương tăng 2,39%, chốt ở 60,09 USD/thùng.

Giá dầu tăng sau khi cảng Novorossiisk của Nga trên Biển Đen phải tạm ngưng hoạt động xuất khẩu dầu vì một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Ukraine. Thị trường đang tìm cách đánh giá tác động của vụ tấn công này, nhằm xác định mức độ ảnh hưởng đến nguồn cung dầu Nga trong tương lai.

Nguồn thạo tin tiết lộ với hãng tin Reuters rằng xuất khẩu dầu thô qua cảng Novorossiik lên tới 3,22 triệu tấn, tương đương 761.000 thùng, mỗi ngày. Trong tháng 10, có tổng cộng 1.794 triệu tấn sản phẩm dầu được xuất khẩu qua cảng này.

Tuần này, giá dầu tiếp tục được hỗ trợ bởi mối lo về sự gián đoạn nguồn cung dầu từ Nga do các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Nhưng mặt khác, giá dầu cũng đương đầu áp lực giảm vì các dự báo về sự dư thừa nguồn cung dầu toàn cầu trong năm 2026, trong đó có dự báo của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA).

Cả tuần, giá dầu Brent tăng 0,7% và giá dầu WTI tăng 0,15%.