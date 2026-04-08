Chứng khoán toàn cầu “xanh rực”, giá dầu lao dốc khi chiến tranh Mỹ - Iran xuống thang
Bình Minh
08/04/2026, 08:17
Giá dầu thô lao dốc xuống dưới mốc 100 USD/thùng sau khi phía Iran tuyên bố sẽ cho phép lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz...
Các chỉ số chứng khoán tương lai của Mỹ và thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt tăng mạnh sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố hoãn tấn công Iran trong 2 tuần, đảo ngược “tối hậu thư” trước đó mà ông đưa ra với Tehran. Cùng với đó, giá dầu thô lao dốc xuống dưới mốc 100 USD/thùng sau khi phía Iran tuyên bố sẽ cho phép lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz.
Lúc gần 8h sáng nay (8/4) theo giờ Việt Nam, chỉ số Dow Jones tương lai của thị trường chứng khoán Mỹ tăng hơn 1,8%, S&P 500 tương lai tăng 2,1%, và Nasdaq tương lai tăng gần 2,8%.
Cùng thời điểm, giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London giảm 14,95 USD/thùng so với mức chốt của phiên trước, tương đương giảm 13,6%, giao dịch ở mức 94,44 USD/thùng. Giá dầu WTI giảm 15,97 USD/thùng, tương đương giảm 14,14%, giao dịch ở mức 96,99 USD/thùng.
Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào cuối giờ chiều ngày thứ Ba (7/4) theo giờ địa phương, ông Trump cho biết ông đã nhất trí hoãn việc tấn công vào cơ sở hạ tầng của Iran trong 2 tuần. Ông cho biết quyết định này được đưa ra “với điều kiện Iran nhất trí mở cửa hoàn toàn, ngay lập tức và an toàn eo biển Hormuz”.
Tuyên bố trên được ông Trump đưa ra chưa đầy 2 giờ trước thời hạn mà ông đặt ra để Iran hoặc đi đến một thỏa thuận chấm dứt việc phong tỏa eo biển Hormuz hoặc phải chịu các cuộc tấn công mạnh mẽ của Mỹ nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự của nước này. Trong bài đăng, ông chủ Nhà Trắng cũng cho biết ông đưa ra quyết định này “dựa trên các cuộc thảo luận với Thủ tướng Shenbaz Sharif và Thống chế Asim Munir của Pakistan”.
“Đây sẽ là một lệnh ngừng bắn từ cả hai phía”, ông Trump tuyên bố và cho biết đàm phán giữa Mỹ và Iran sẽ bắt đầu vào ngày thứ Sáu tuần này tại Islamabad, Pakistan.
Trước khi có động thái xuống thang, ông Trump đã đặt ra thời hạn 8h tối ngày thứ Ba theo giờ miền Đông nước Mỹ để Iran đi đến một thỏa thuận với Mỹ. Vào sáng ngày thứ Ba theo giờ Mỹ, ông đã cảnh báo “cả một nền văn minh sẽ chết vào tối nay”.
Trước khi tăng mạnh trong phiên ngoài giờ, các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ kết thúc phiên ngày thứ Ba trong trạng thái không đồng nhất.
S&P 500 tăng 0,08%, đóng cửa ở mức 6.616,85 điểm. Nasdaq tăng 0,1%, đạt 22.017,85 điểm. Riêng Dow Jones giảm 85,42 điểm, tương đương giảm 0,18%, còn 46.584,46 điểm.
Giá dầu Brent chốt phiên ngày thứ Tư với mức giảm 0,5 USD/thùng, còn 109,27 USD/thùng. Giá dầu WTI tăng 0,54 USD/thùng, đạt 112,95 USD/thùng.
Sau bài đăng về hoãn tấn công Iran của ông Trump, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Aragchi tuyên bố nước này sẽ cho phép tàu bè đi qua eo biển Hormuz một cách an toàn trong thời gian ngừng bắn, miễn sao các tàu “phối hợp với lực lượng vũ trang Iran và phù hợp với các giới hạn kỹ thuật”.
“Nếu các cuộc tấn công nhằm vào Iran dùng lại, lực lượng vũ trang hùng mạnh của chúng tôi sẽ dừng chiến dịch phòng thủ”, ông Araghchi viết trong một bài đăng trên mạng xã hội.
Các thị trường chứng khoán ở khu vực châu Á cũng bật tăng mạnh mẽ khi mới mở cửa sáng nay.
Lúc 8h theo giờ Việt Nam, chỉ số ASX 200 của chứng khoán Australia tăng hơn 2,5%, chỉ số Nikkei 225 của chứng khoán Nhật Bản tăng hơn 4,4%, và chỉ số Kospi của chứng khoán Hàn Quốc tăng 5,3%.
Trước khi có những diễn biến mới nhất, giới đầu tư toàn cầu đã lo ngại giá dầu cao sẽ đẩy lạm phát tăng cao trên toàn cầu - theo nhà quản lý danh mục Josh Rubin của công ty Thornburg Investments. “Bây giờ, nhà đầu tư đã tin tưởng về khả năng giá năng lượng có thể giảm xuống và rủi ro lạm phát sẽ xuống thang, tốt hơn cho khả năng các ngân hàng trung ương có thể cắt giảm lãi suất”, ông Rubin nói với hãng tin CNBC.
Trước khi sụt giảm vào sáng nay, giá dầu thế giới đã tăng hơn 50% so với trước khi chiến tranh Mỹ - Iran nổ ra.
“Mối quan tâm của nhà đầu tư bây giờ là khoảng thời gian ngừng bắn 2 tuần có dẫn tới một giải pháp thực sự cho cuộc chiến này hay không”, chiến lược gia trưởng Jay Woods của công ty Freedom Capital Markets nhận xét.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
