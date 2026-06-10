Hà Nội xem xét đề xuất xây “chung cư nuôi lợn” nhiều tầng

UBND TP Hà Nội đang xem xét đề xuất đầu tư tổ hợp chăn nuôi tập trung ứng dụng công nghệ cao theo mô hình công trình nhiều tầng kết hợp khu giết mổ, chế biến thực phẩm đa chức năng của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam. Dự án được nghiên cứu triển khai tại các xã Bất Bạt, Đa Phúc và Bình Minh...

Theo thông báo của UBND thành phố Hà Nội vừa phát đi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường đã nghe báo cáo về đề xuất phát triển mô hình chăn nuôi công nghệ cao nhiều tầng trên địa bàn thành phố và ghi nhận đề xuất nghiên cứu đầu tư của BAF Việt Nam.

NGHIÊN CỨU ĐẤT TẠI 3 XÃ ĐỂ XÂY “CHUNG CƯ” CHĂN NUÔI

UBND thành phố Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án. Đồng thời, cơ quan này sẽ rà soát, đánh giá toàn diện mức độ phù hợp của mô hình chăn nuôi công nghệ cao theo công trình nhiều tầng, khu giết mổ và chế biến thực phẩm tập trung với các quy hoạch, định hướng phát triển ngành, điều kiện hạ tầng kỹ thuật, sử dụng đất, môi trường, an toàn sinh học và các quy định pháp luật hiện hành.

Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ cùng UBND các xã Bất Bạt, Đa Phúc và Bình Minh được giao phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính trong quá trình nghiên cứu, đánh giá đề xuất đầu tư của doanh nghiệp.

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu BAF Việt Nam chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ, làm rõ phương án đầu tư, hiệu quả kinh tế, công nghệ áp dụng, giải pháp bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, an toàn sinh học, nhu cầu hạ tầng kỹ thuật và phương án sử dụng đất nhằm bảo đảm phù hợp với quy hoạch phát triển của Hà Nội.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, tổng đàn lợn trên địa bàn hiện đạt gần 1,4 triệu con, cung ứng hơn 450.000 tấn thịt lợn hơi mỗi năm. Thành phố đang định hướng giảm dần và tiến tới chấm dứt chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu dân cư, đồng thời khuyến khích phát triển chăn nuôi tập trung, ứng dụng công nghệ cao, tuần hoàn và hữu cơ.

Ông Trương Sỹ Bá, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam, cho biết doanh nghiệp đang đề xuất đầu tư mô hình chăn nuôi lợn trong nhà cao tầng kết hợp nông nghiệp tuần hoàn với quy mô khoảng 220 ha tại xã Bất Bạt.

"Dự án được xây dựng theo chuỗi khép kín với dây chuyền hiện đại từ con giống đến lợn thương phẩm. So với phương thức chăn nuôi truyền thống, mô hình này giúp tiết kiệm diện tích đất, giảm chi phí thức ăn và nhân công, đồng thời góp phần giảm áp lực môi trường", ông Bá nhấn mạnh.

BAF đề xuất Hà Nội xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư, bổ sung vị trí thực hiện dự án tại xã Bất Bạt vào quy hoạch chung của thành phố. Doanh nghiệp cũng kiến nghị đưa dự án vào danh mục Nhà nước thu hồi đất để cho nhà đầu tư thuê đất và cho phép áp dụng cơ chế “luồng xanh” trong thủ tục đầu tư nhằm rút ngắn thời gian triển khai.

TỐI ƯU DIỆN TÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

BAF cho biết với mô hình "chung cư nuôi lợn", khoảng 25-30% lượng nước thải sau xử lý sẽ được tái sử dụng cho hoạt động vệ sinh, làm mát và khử mùi trong khu vực chăn nuôi. Phần nước thải còn lại cùng chất thải rắn sẽ được sử dụng để tưới tiêu, bón phân, cải tạo đất. Doanh nghiệp cũng dự kiến thu hồi khí thải để phát điện.

Với quy mô đề xuất, diện tích dành cho hoạt động chăn nuôi khoảng 15-20 ha, phần còn lại khoảng 200-250 ha được sử dụng cho phát triển nông nghiệp tuần hoàn.

Dự án tại Tây Ninh được BAF hợp tác với Tập đoàn Muyuan (Trung Quốc), một trong những tập đoàn chăn nuôi lớn trên thế giới. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 12.000 tỷ đồng, quy mô 64.000 lợn nái và sản lượng dự kiến 1,6 triệu lợn thịt mỗi năm. Công trình gồm 6 tầng, dự kiến khởi công trong quý I3/2026 và đi vào vận hành từ quý 3/2027.

Nếu được chấp thuận, đây sẽ là dự án “chung cư nuôi lợn” thứ hai của BAF sau dự án đang triển khai tại Tây Ninh.

Theo tính toán của BAF, mô hình “chung cư nuôi lợn” có khả năng tối ưu diện tích sử dụng đất gấp 5-8 lần so với chăn nuôi truyền thống. Dự án còn tích hợp phát triển nông nghiệp tuần hoàn khi vùng trồng trọt lân cận cung cấp nguyên liệu làm thức ăn chăn nuôi, trong khi nước và chất thải từ trang trại được tái sử dụng cho sản xuất nông nghiệp.

BAF cũng vừa công bố kế hoạch phát hành hơn 60 triệu cổ phiếu thông qua hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng với tổng tỷ lệ tương đương 20% số cổ phiếu đang lưu hành. Sau phát hành, vốn điều lệ của công ty dự kiến đạt gần 3.650 tỷ đồng. Trong năm nay, BAF dự kiến mở rộng thêm 16 trang trại mới tại khu vực Tây Nguyên và miền Trung, nâng tổng đàn lợn nái lên 145.000 con và tổng đàn lợn thịt vượt 1,14 triệu con. Doanh nghiệp đặt mục tiêu tiêu thụ 1,25 triệu con lợn trong năm 2026, tăng hơn 60% so với năm trước. Theo đó, BAF kỳ vọng doanh thu hợp nhất đạt trên 8.400 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 793 tỷ đồng. Nếu hoàn thành kế hoạch, đây sẽ là mức lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.

Ông Trương Sỹ Bá khẳng định: "Năm 2026 là giai đoạn doanh nghiệp chuyển từ mở rộng quy mô sang tối ưu hiệu quả và thu hoạch lợi nhuận. Nền tảng cho chiến lược này là mô hình chuỗi 3F (Feed - Farm - Food) khép kín, cho phép BAF kiểm soát toàn bộ quá trình từ con giống, thức ăn chăn nuôi đến giết mổ, chế biến và phân phối sản phẩm.

Chủ tịch BAF cũng cho biết doanh nghiệp đặt mục tiêu giảm giá thành sản xuất từ 7-10% thông qua mở rộng quy mô chăn nuôi, nâng cao năng suất và kiểm soát tốt chi phí. Để chuẩn bị cho chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030, BAF đã thử nghiệm, nâng cấp công thức thức ăn chăn nuôi, nghiên cứu lai tạo giống năng suất cao và đầu tư hệ thống an toàn sinh học thông minh theo công nghệ Muyuan nhằm nâng cao năng suất đàn lợn và tăng khả năng kiểm soát dịch bệnh.