Thứ Tư, 10/06/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Hà Nội xem xét đề xuất xây “chung cư nuôi lợn” nhiều tầng

Chu Khôi

10/06/2026, 17:12

UBND TP Hà Nội đang xem xét đề xuất đầu tư tổ hợp chăn nuôi tập trung ứng dụng công nghệ cao theo mô hình công trình nhiều tầng kết hợp khu giết mổ, chế biến thực phẩm đa chức năng của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam. Dự án được nghiên cứu triển khai tại các xã Bất Bạt, Đa Phúc và Bình Minh...

Phối cảnh mô hình trang trại nuôi lợn cao tầng. Nguồn: BAF
Phối cảnh mô hình trang trại nuôi lợn cao tầng. Nguồn: BAF

Theo thông báo của UBND thành phố Hà Nội vừa phát đi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường đã nghe báo cáo về đề xuất phát triển mô hình chăn nuôi công nghệ cao nhiều tầng trên địa bàn thành phố và ghi nhận đề xuất nghiên cứu đầu tư của BAF Việt Nam.

NGHIÊN CỨU ĐẤT TẠI 3 XÃ ĐỂ XÂY “CHUNG CƯ” CHĂN NUÔI

UBND thành phố Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án. Đồng thời, cơ quan này sẽ rà soát, đánh giá toàn diện mức độ phù hợp của mô hình chăn nuôi công nghệ cao theo công trình nhiều tầng, khu giết mổ và chế biến thực phẩm tập trung với các quy hoạch, định hướng phát triển ngành, điều kiện hạ tầng kỹ thuật, sử dụng đất, môi trường, an toàn sinh học và các quy định pháp luật hiện hành.

Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ cùng UBND các xã Bất Bạt, Đa Phúc và Bình Minh được giao phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính trong quá trình nghiên cứu, đánh giá đề xuất đầu tư của doanh nghiệp.

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu BAF Việt Nam chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ, làm rõ phương án đầu tư, hiệu quả kinh tế, công nghệ áp dụng, giải pháp bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, an toàn sinh học, nhu cầu hạ tầng kỹ thuật và phương án sử dụng đất nhằm bảo đảm phù hợp với quy hoạch phát triển của Hà Nội.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, tổng đàn lợn trên địa bàn hiện đạt gần 1,4 triệu con, cung ứng hơn 450.000 tấn thịt lợn hơi mỗi năm. Thành phố đang định hướng giảm dần và tiến tới chấm dứt chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu dân cư, đồng thời khuyến khích phát triển chăn nuôi tập trung, ứng dụng công nghệ cao, tuần hoàn và hữu cơ.

Ông Trương Sỹ Bá, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam, cho biết doanh nghiệp đang đề xuất đầu tư mô hình chăn nuôi lợn trong nhà cao tầng kết hợp nông nghiệp tuần hoàn với quy mô khoảng 220 ha tại xã Bất Bạt.

"Dự án được xây dựng theo chuỗi khép kín với dây chuyền hiện đại từ con giống đến lợn thương phẩm. So với phương thức chăn nuôi truyền thống, mô hình này giúp tiết kiệm diện tích đất, giảm chi phí thức ăn và nhân công, đồng thời góp phần giảm áp lực môi trường", ông Bá nhấn mạnh.

BAF đề xuất Hà Nội xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư, bổ sung vị trí thực hiện dự án tại xã Bất Bạt vào quy hoạch chung của thành phố. Doanh nghiệp cũng kiến nghị đưa dự án vào danh mục Nhà nước thu hồi đất để cho nhà đầu tư thuê đất và cho phép áp dụng cơ chế “luồng xanh” trong thủ tục đầu tư nhằm rút ngắn thời gian triển khai.

TỐI ƯU DIỆN TÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

BAF cho biết với mô hình "chung cư nuôi lợn", khoảng 25-30% lượng nước thải sau xử lý sẽ được tái sử dụng cho hoạt động vệ sinh, làm mát và khử mùi trong khu vực chăn nuôi. Phần nước thải còn lại cùng chất thải rắn sẽ được sử dụng để tưới tiêu, bón phân, cải tạo đất. Doanh nghiệp cũng dự kiến thu hồi khí thải để phát điện.

Với quy mô đề xuất, diện tích dành cho hoạt động chăn nuôi khoảng 15-20 ha, phần còn lại khoảng 200-250 ha được sử dụng cho phát triển nông nghiệp tuần hoàn.

Dự án tại Tây Ninh được BAF hợp tác với Tập đoàn Muyuan (Trung Quốc), một trong những tập đoàn chăn nuôi lớn trên thế giới. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 12.000 tỷ đồng, quy mô 64.000 lợn nái và sản lượng dự kiến 1,6 triệu lợn thịt mỗi năm. Công trình gồm 6 tầng, dự kiến khởi công trong quý I3/2026 và đi vào vận hành từ quý 3/2027.

Nếu được chấp thuận, đây sẽ là dự án “chung cư nuôi lợn” thứ hai của BAF sau dự án đang triển khai tại Tây Ninh.

Theo tính toán của BAF, mô hình “chung cư nuôi lợn” có khả năng tối ưu diện tích sử dụng đất gấp 5-8 lần so với chăn nuôi truyền thống. Dự án còn tích hợp phát triển nông nghiệp tuần hoàn khi vùng trồng trọt lân cận cung cấp nguyên liệu làm thức ăn chăn nuôi, trong khi nước và chất thải từ trang trại được tái sử dụng cho sản xuất nông nghiệp.

BAF cũng vừa công bố kế hoạch phát hành hơn 60 triệu cổ phiếu thông qua hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng với tổng tỷ lệ tương đương 20% số cổ phiếu đang lưu hành. Sau phát hành, vốn điều lệ của công ty dự kiến đạt gần 3.650 tỷ đồng. Trong năm nay, BAF dự kiến mở rộng thêm 16 trang trại mới tại khu vực Tây Nguyên và miền Trung, nâng tổng đàn lợn nái lên 145.000 con và tổng đàn lợn thịt vượt 1,14 triệu con. Doanh nghiệp đặt mục tiêu tiêu thụ 1,25 triệu con lợn trong năm 2026, tăng hơn 60% so với năm trước. Theo đó, BAF kỳ vọng doanh thu hợp nhất đạt trên 8.400 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 793 tỷ đồng. Nếu hoàn thành kế hoạch, đây sẽ là mức lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.

Ông Trương Sỹ Bá khẳng định: "Năm 2026 là giai đoạn doanh nghiệp chuyển từ mở rộng quy mô sang tối ưu hiệu quả và thu hoạch lợi nhuận. Nền tảng cho chiến lược này là mô hình chuỗi 3F (Feed - Farm - Food) khép kín, cho phép BAF kiểm soát toàn bộ quá trình từ con giống, thức ăn chăn nuôi đến giết mổ, chế biến và phân phối sản phẩm.

Chủ tịch BAF cũng cho biết doanh nghiệp đặt mục tiêu giảm giá thành sản xuất từ 7-10% thông qua mở rộng quy mô chăn nuôi, nâng cao năng suất và kiểm soát tốt chi phí. Để chuẩn bị cho chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030, BAF đã thử nghiệm, nâng cấp công thức thức ăn chăn nuôi, nghiên cứu lai tạo giống năng suất cao và đầu tư hệ thống an toàn sinh học thông minh theo công nghệ Muyuan nhằm nâng cao năng suất đàn lợn và tăng khả năng kiểm soát dịch bệnh.

Khởi động 6 chương trình chuyển đổi AI trong ngành nông nghiệp và chăn nuôi

22:10, 09/06/2026

Khởi động 6 chương trình chuyển đổi AI trong ngành nông nghiệp và chăn nuôi

Greenfeed: Chăn nuôi bền vững nhờ dữ liệu và công nghệ

16:23, 03/06/2026

Greenfeed: Chăn nuôi bền vững nhờ dữ liệu và công nghệ

Doanh nghiệp nội đang định hình lại vai trò ngành chăn nuôi Việt Nam

10:12, 22/04/2026

Doanh nghiệp nội đang định hình lại vai trò ngành chăn nuôi Việt Nam

Từ khóa:

BaF Việt Nam chăn nuôi lợn chung cư đầu tư chăn nuôi dự án chăn nuôi Hà Nội mô hình chăn nuôi công nghệ cao nông nghiệp tuần hoàn thị trường thịt lợn tối ưu diện tích sử dụng đất Trương Sỹ Bá

Đọc thêm

Việt Nam và Campuchia nâng tầm hợp tác toàn diện ngành nông nghiệp

Việt Nam và Campuchia nâng tầm hợp tác toàn diện ngành nông nghiệp

Việt Nam và Campuchia được đánh giá có nhiều lợi thế bổ trợ cho nhau trong phát triển nông nghiệp. Hai bên thống nhất rà soát các thỏa thuận chiến lược, nâng cao kim ngạch thương mại và tăng cường phối hợp nhằm hướng tới phát triển bền vững, thực chất và hiệu quả trong thời gian tới...

Petrovietnam và bài toán kiến tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế

Petrovietnam và bài toán kiến tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế

Khi một doanh nghiệp có doanh thu tương đương khoảng 9-10% GDP, câu chuyện tăng trưởng của doanh nghiệp đó không còn là vấn đề nội tại mà trở thành một phần của bài toán tăng trưởng quốc gia.

Ký kết hợp tác phát triển khu công nghiệp thông minh, mở rộng hệ sinh thái số tại ASEAN

Ký kết hợp tác phát triển khu công nghiệp thông minh, mở rộng hệ sinh thái số tại ASEAN

Việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn Amata và Tập đoàn FPT nhằm đưa công nghệ số vào vận hành các khu công nghiệp tại Thái Lan, Việt Nam và Lào…

Khởi động 6 chương trình chuyển đổi AI trong ngành nông nghiệp và chăn nuôi

Khởi động 6 chương trình chuyển đổi AI trong ngành nông nghiệp và chăn nuôi

Hợp tác chiến lược giữa C.P. Việt Nam và FPT đánh dấu bước tiến mới trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào lĩnh vực nông nghiệp. Thông qua 6 chương trình AI được triển khai xuyên suốt chuỗi giá trị từ trang trại đến bàn ăn, hai doanh nghiệp kỳ vọng nâng cao năng suất, tối ưu vận hành, phát triển bền vững trong ngành chăn nuôi...

Khai mạc VietAgros 2026: Thúc đẩy chuyển đổi xanh trong ngành thủy sản

Khai mạc VietAgros 2026: Thúc đẩy chuyển đổi xanh trong ngành thủy sản

Trong bối cảnh ngành thủy sản đối mặt nhiều thách thức từ biến đổi khí hậu và yêu cầu thị trường, VietAgros 2026 khai mạc tại Cần Thơ đã mang đến các giải pháp công nghệ, chuyển đổi số và sản xuất xanh. Sự kiện có sự tham gia của hơn 200 gian hàng cùng chuỗi hội thảo chuyên đề, hướng tới nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của ngành...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

CEO Ngân hàng: Chuyển từ thử nghiệm sang khai thác AI và dữ liệu quy mô lớn

Video

CEO Ngân hàng: Chuyển từ thử nghiệm sang khai thác AI và dữ liệu quy mô lớn

Hợp lực xây dựng giao thông thông minh tại Việt Nam

eMagazine

Hợp lực xây dựng giao thông thông minh tại Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Vận tải tăng tốc nhưng cơ cấu chưa đổi chiều

Đầu tư

2

Cục Thuế cảnh báo 5 thủ đoạn trục lợi thuế trên môi trường số

Tài chính

3

Hoàn thiện toàn bộ hạ tầng vận hành cao tốc Bắc Nam trước ngày 15/7

Đầu tư

4

Bài học Best Buy và “lớp áo giáp” bảo vệ tăng trưởng, biên lợi nhuận của Điện Máy Xanh

Doanh nghiệp

5

SHB: Xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy