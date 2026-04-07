Chứng khoán Mỹ tăng liền 4 phiên, giá dầu nhích lên

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (6/4), với chỉ số S&P 500 tăng phiên thứ tư liên tiếp, khi nhà đầu tư hy vọng cuộc chiến tranh giữa Mỹ với Iran sẽ sớm kết thúc...

Giá dầu thô tăng chậm lại nhưng vẫn neo ở mức cao, trong lúc eo biển Hormuz vẫn trong tình trạng bị Iran phong tỏa.

Lúc đóng cửa, S&P 500 tăng 0,44%, đạt 6.611,83 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,54% đạt 21.996,34 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 165,21 điểm, tương đương tăng 0,36%, đạt 46.669,88 điểm.

Nhà đầu tư ở Phố Wall khấp khởi lạc quan sau khi trang Axios tin đưa tin Mỹ, Iran, và một nhóm các nước trung gian đang thảo luận các điều khoản cho một thỏa thuận ngừng bắn tiềm năng 45 ngày có thể dẫn tới kết thúc vĩnh viễn cuộc chiến tranh này. Tuy nhiên, khả năng đạt được một thỏa thuận một phần trước hạn chót mà ông Trump đặt ra vẫn còn khá mong manh. Ngoài ra, một thỏa thuận ngừng bắn trong 45 ngày mới chỉ là một trong nhiều ý tưởng đang được đề xuất.

Hãng tin Reuters cho biết Iran và Mỹ đã nhận được một kế hoạch chấm dứt chiến sự mà nếu được nhất trí, sẽ dẫn tới ngừng bắn ngay lập tức và mở cửa eo biển Hormuz mở cửa trở lại. Đây là kế hoạch được Pakistan vạch ra - nguồn thạo tin tiết lộ với Reuters.

Trước đó, Tổng thống Trump vào cuối tuần vừa rồi đưa ra “tối hậu thư” mới đối với Iran, cảnh báo sẽ tấn công hạ tầng năng lượng và giao thông của Iran nếu nước này không mở cửa eo biển Hormuz trước 8h tối ngày thứ Ba (7/4) theo giờ miền Đông nước Mỹ, tức là vào sáng ngày thứ Tư (8/4) theo giờ Việt Nam.

Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng vào ngày thứ Hai, ông Trump cho biết phía Iran đã đưa ra một đề xuất ngừng bắn nhưng đối với ông, đề xuất này “chưa đủ tốt”. “Họ đã đưa ra đề xuất. Đó là một đề xuất quan trọng, một bước đi quan trọng. Đề xuất đó chưa đủ tốt nhưng là một bước đi rất quan trọng. Họ đang đàm phán… Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy đến”, ông nói.

Trong khi đó, phía Iran đã bày tỏ quan điểm muốn đi đến một kết thúc bền vững cho cuộc chiến tranh giữa nước này với Mỹ và Israel, thay vì một lệnh ngừng bắn tạm thời. Iran đã gửi Pakistan - quốc gia giữ vai trò trung gian đàm phán giữa Washington và Tehran - một đề xuất chính thức 10 điểm. Đề xuất này bao gồm “một giao thức cho giao thông an toàn qua eo biển Hormuz, tái thiết, và dỡ trừng phạt” - theo truyền thông nhà nước Iran.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô giằng co trong suốt phiên giao dịch trước khi chốt phiên trong trạng thái tăng nhẹ. Lúc đóng cửa, giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 0,78%, đạt 112,41 USD/thùng. Giá dầu Brent tăng 0,68%, chốt ở mức 109,77 USD/thùng.

Phản ánh tâm trạng còn bấp bênh của nhà đầu tư, chỉ số CBOE Volatility Index (VIX) đo lường nỗi sợ hãi trên thị trường chứng khoán Phố Wall duy trì ở mức cao trên 24 điểm, so với khoảng 13-20 điểm trong điều kiện thị trường ổn định.

“Thị trường có thể đang chủ quan về mức độ tác động của xung đột đến nền kinh tế toàn cầu. Ảnh hưởng ngắn hạn và trung hạn của cú sốc năng lượng có thể đang bị thị trường xem nhẹ, có nghĩa là giá năng lượng có thể sẽ duy trì ở mức cao hơn lâu hơn so với những gì mọi người đang hình dung”, Giám đốc đầu tư Michael Rosen của công ty Angeles Investments nhận định với hãng tin CNBC.

Tình trạng đóng cửa eo biển Hormuz đã gây ra sự gián đoạn nguồn cung dầu lớn nhất trong lịch sử. Nếu so với trước chiến tranh, giá dầu Brent hiện đã tăng gần 53%. Giá xăng máy bay, dầu diesel và xăng cũng đồng loạt tăng mạnh.

Theo ước tính của công ty TD Securities, đến cuối tháng 4 này, thế giới sẽ mất gần 1 tỷ thùng dầu do xung đột giữa Mỹ và Iran, trong đó có 600 triệu thùng dầu thô và khoảng 350 triệu thùng sản phẩm tinh chế.

Một báo cáo của công ty Rapidan Energy ước tính đến cuối tháng 6, mức thâm hụt ròng về nguồn cung dầu và sản phẩm tinh chế toàn cầu sẽ là khoảng 630 triệu thùng, sau khi tính cả lượng dầu được vận chuyển thay thế qua các đường ống, số dầu xả từ dự trữ chiến lược, và lượng dầu rút từ tồn kho thương mại.