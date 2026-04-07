Thứ Ba, 07/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Chứng khoán Mỹ tăng liền 4 phiên, giá dầu nhích lên

Bình Minh

07/04/2026, 07:56

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (6/4), với chỉ số S&P 500 tăng phiên thứ tư liên tiếp, khi nhà đầu tư hy vọng cuộc chiến tranh giữa Mỹ với Iran sẽ sớm kết thúc...

Ảnh minh họa - Ảnh: Getty/CNBC.

Giá dầu thô tăng chậm lại nhưng vẫn neo ở mức cao, trong lúc eo biển Hormuz vẫn trong tình trạng bị Iran phong tỏa.

Lúc đóng cửa, S&P 500 tăng 0,44%, đạt 6.611,83 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,54% đạt 21.996,34 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 165,21 điểm, tương đương tăng 0,36%, đạt 46.669,88 điểm.

Nhà đầu tư ở Phố Wall khấp khởi lạc quan sau khi trang Axios tin đưa tin Mỹ, Iran, và một nhóm các nước trung gian đang thảo luận các điều khoản cho một thỏa thuận ngừng bắn tiềm năng 45 ngày có thể dẫn tới kết thúc vĩnh viễn cuộc chiến tranh này. Tuy nhiên, khả năng đạt được một thỏa thuận một phần trước hạn chót mà ông Trump đặt ra vẫn còn khá mong manh. Ngoài ra, một thỏa thuận ngừng bắn trong 45 ngày mới chỉ là một trong nhiều ý tưởng đang được đề xuất.

Hãng tin Reuters cho biết Iran và Mỹ đã nhận được một kế hoạch chấm dứt chiến sự mà nếu được nhất trí, sẽ dẫn tới ngừng bắn ngay lập tức và mở cửa eo biển Hormuz mở cửa trở lại. Đây là kế hoạch được Pakistan vạch ra - nguồn thạo tin tiết lộ với Reuters.

Trước đó, Tổng thống Trump vào cuối tuần vừa rồi đưa ra “tối hậu thư” mới đối với Iran, cảnh báo sẽ tấn công hạ tầng năng lượng và giao thông của Iran nếu nước này không mở cửa eo biển Hormuz trước 8h tối ngày thứ Ba (7/4) theo giờ miền Đông nước Mỹ, tức là vào sáng ngày thứ Tư (8/4) theo giờ Việt Nam.

Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng vào ngày thứ Hai, ông Trump cho biết phía Iran đã đưa ra một đề xuất ngừng bắn nhưng đối với ông, đề xuất này “chưa đủ tốt”. “Họ đã đưa ra đề xuất. Đó là một đề xuất quan trọng, một bước đi quan trọng. Đề xuất đó chưa đủ tốt nhưng là một bước đi rất quan trọng. Họ đang đàm phán… Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy đến”, ông nói.

Trong khi đó, phía Iran đã bày tỏ quan điểm muốn đi đến một kết thúc bền vững cho cuộc chiến tranh giữa nước này với Mỹ và Israel, thay vì một lệnh ngừng bắn tạm thời. Iran đã gửi Pakistan - quốc gia giữ vai trò trung gian đàm phán giữa Washington và Tehran - một đề xuất chính thức 10 điểm. Đề xuất này bao gồm “một giao thức cho giao thông an toàn qua eo biển Hormuz, tái thiết, và dỡ trừng phạt” - theo truyền thông nhà nước Iran.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô giằng co trong suốt phiên giao dịch trước khi chốt phiên trong trạng thái tăng nhẹ. Lúc đóng cửa, giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 0,78%, đạt 112,41 USD/thùng. Giá dầu Brent tăng 0,68%, chốt ở mức 109,77 USD/thùng.

Phản ánh tâm trạng còn bấp bênh của nhà đầu tư, chỉ số CBOE Volatility Index (VIX) đo lường nỗi sợ hãi trên thị trường chứng khoán Phố Wall duy trì ở mức cao trên 24 điểm, so với khoảng 13-20 điểm trong điều kiện thị trường ổn định.

“Thị trường có thể đang chủ quan về mức độ tác động của xung đột đến nền kinh tế toàn cầu. Ảnh hưởng ngắn hạn và trung hạn của cú sốc năng lượng có thể đang bị thị trường xem nhẹ, có nghĩa là giá năng lượng có thể sẽ duy trì ở mức cao hơn lâu hơn so với những gì mọi người đang hình dung”, Giám đốc đầu tư Michael Rosen của công ty Angeles Investments nhận định với hãng tin CNBC.

Tình trạng đóng cửa eo biển Hormuz đã gây ra sự gián đoạn nguồn cung dầu lớn nhất trong lịch sử. Nếu so với trước chiến tranh, giá dầu Brent hiện đã tăng gần 53%. Giá xăng máy bay, dầu diesel và xăng cũng đồng loạt tăng mạnh.

Theo ước tính của công ty TD Securities, đến cuối tháng 4 này, thế giới sẽ mất gần 1 tỷ thùng dầu do xung đột giữa Mỹ và Iran, trong đó có 600 triệu thùng dầu thô và khoảng 350 triệu thùng sản phẩm tinh chế.

Một báo cáo của công ty Rapidan Energy ước tính đến cuối tháng 6, mức thâm hụt ròng về nguồn cung dầu và sản phẩm tinh chế toàn cầu sẽ là khoảng 630 triệu thùng, sau khi tính cả lượng dầu được vận chuyển thay thế qua các đường ống, số dầu xả từ dự trữ chiến lược, và lượng dầu rút từ tồn kho thương mại.

OPEC+ có thể sắp tăng sản lượng khai thác dầu

11:16, 06/04/2026

OPEC+ có thể sắp tăng sản lượng khai thác dầu

Báo cáo việc làm Mỹ vượt xa kỳ vọng, khả năng Fed hạ lãi suất rất thấp

08:31, 04/04/2026

Báo cáo việc làm Mỹ vượt xa kỳ vọng, khả năng Fed hạ lãi suất rất thấp

Chứng khoán Mỹ giằng co, giá dầu tăng 11% do mối lo chiến tranh kéo dài

07:50, 03/04/2026

Chứng khoán Mỹ giằng co, giá dầu tăng 11% do mối lo chiến tranh kéo dài

Từ khóa:

chứng khoán chứng khoán Mỹ giá dầu Iran thế giới

Đọc thêm

Vàng trượt giá chờ tin Iran, SPDR Gold Trust mua ròng

Nhà đầu tư trên thị trường vàng quốc tế đang chờ đợi xem Mỹ và Iran sẽ có hành động như thế nào...

Thị trường có thể đang dự báo sai về triển vọng lãi suất do cú sốc giá dầu

Cú sốc giá dầu hiện nay đang khiến giới đầu tư trên toàn cầu cho rằng các ngân hàng trung ương sẽ tăng lãi suất để ứng phó với áp lực lạm phát gia tăng...

Giá xăng ở Hồng Kông đắt nhất thế giới

Trong lúc chiến tranh ở Vùng Vịnh đẩy giá xăng dầu trên trên thế giới tăng mạnh, Hồng Kông phải đương đầu với mức giá xăng cao hơn ở bất kỳ nền kinh tế nào...

Khủng hoảng năng lượng đang lan sang hàng hóa tiêu dùng

Hơn một tháng kể từ khi chiến sự tại Iran bùng nổ, tình trạng gián đoạn nguồn cung dầu thô ngày càng trở nên rõ nét và đang có nguy cơ lan thành một cuộc khủng hoảng rộng hơn - từ năng lượng sang nhiều mặt hàng thiết yếu trong đời sống hàng ngày...

Chuyển dịch xe điện ở châu Á: "Cơn đau trưởng thành" của Trung Quốc và bài học

Khi thị trường xe điện lớn nhất thế giới bước sang giai đoạn trưởng thành, những vấn đề như suy giảm pin, chi phí bảo trì, hạ tầng sạc và hỗ trợ phần mềm đang dần lộ rõ…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Ấn phẩm

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Thế giới

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Vàng trượt giá chờ tin Iran, SPDR Gold Trust mua ròng

Thế giới

2

Bộ Xây dựng dự báo vật liệu xây dựng còn tăng giá

Bất động sản

3

Hôm nay, Quốc hội bầu Chủ tịch nước và Thủ tướng nhiệm kỳ 2026 - 2031

Tiêu điểm

4

Đề xuất hơn 9.000 tỷ đồng mở rộng quốc lộ 1 kết nối Hà Tĩnh - Huế

Bất động sản

5

Huế chủ động xây “lá chắn” trước thiên tai ngày càng cực đoan

Kinh tế xanh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy