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“Nền kinh tế bạc” lên ngôi ở Trung Quốc

An Huy

10/06/2026, 17:22

Với dân số già hóa nhanh chóng, Trung Quốc đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế bạc...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Tại Triển lãm quốc tế về chăm sóc người cao tuổi, y học phục hồi và chăm sóc sức khỏe diễn ra tại Thượng Hải mới đây, hơn 600 doanh nghiệp đã tham gia để giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ hướng tới nhóm dân số cao tuổi đang gia tăng.

Sự kiện này không chỉ là nơi trưng bày các sản phẩm tiên tiến mà còn là minh chứng cho sự chuyển dịch chiến lược của nền kinh tế Trung Quốc khi tỷ lệ sinh ở nước này giảm mạnh.

Một trong những điểm nổi bật của triển lãm là sự xuất hiện của các công nghệ tiên tiến như liệu pháp nhiệt robot và thiết bị hỗ trợ đi bộ exoskeletal - những sản phẩm vừa giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của người cao tuổi vừa là cơ hội kinh doanh mới của doanh nghiệp.

Bà Zhu Yan, đại diện bán hàng của thương hiệu thiết bị chăm sóc răng miệng Kangaroo Care, cho biết thị trường dành cho người cao tuổi đang rất sôi động. Trò chuyện với tờ báo Financial Times, đại diện này nói rằng các sản phẩm của công ty ban đầu được thiết kế để hướng tới đối tượng khách hàng là trẻ em nay đã chuyển hướng sang phục vụ người già.

Chính phủ Trung Quốc đang đặt trọng tâm lớn vào phát triển nền kinh tế bạc, coi đây là một động lực tăng trưởng kinh tế quan trọng trong lúc thị trường bất động sản gặp khó khăn và tiêu dùng giảm sút. Theo dự báo, nền kinh tế bạc ở quốc gia tỷ dân này có thể đạt giá trị lên tới 30 nghìn tỷ nhân dân tệ, tương đương 4,4 nghìn tỷ USD, vào năm 2035, khi số lượng người cao tuổi được dự báo sẽ chiếm hơn 30% dân số.

Các công ty nhà nước cũng không đứng ngoài cuộc chơi. Nhà sản xuất thiết bị đường sắt CRRC giới thiệu sản phẩm giường điều dưỡng thông minh, áp dụng công nghệ từ nhà vệ sinh trên tàu cao tốc. Ông Wang Baozhen, quản lý một trong các bộ phận chăm sóc sức khỏe của CRRC, cho biết họ muốn máy móc đảm nhận những công việc nặng nhọc và mệt mỏi, giúp giảm bớt gánh nặng cho người chăm sóc.

Triển lãm cũng chứng kiến sự xuất hiện của các sản phẩm công nghệ cao như tã người già có khả năng thông báo qua ứng dụng khi bị ướt, hay cảm biến gắn vào giày để đo dáng đi và đánh giá nguy cơ té ngã của người cao tuổi. Bà Lin Qida, người sáng lập Công ty Công nghệ Điện tử Xiamen Fuhuikang, cho biết công nghệ phục hồi chức năng này trước đây được áp dụng cho vùng eo, nhưng giờ đây đã chuyển sang bàn chân để thu thập dữ liệu chính xác hơn.

Một gian hàng khác thuộc Tập đoàn Robot Viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân đã giới thiệu liệu pháp rung động, công nghệ cũng được sử dụng cho các phi hành gia để chống lại sự teo cơ trong môi trường không trọng lực.

Triển lãm đã thu hút đông đảo người tiêu dùng lớn tuổi đến thử nghiệm sản phẩm, cũng như sự quan tâm của các tổ chức dành cho người cao tuổi. Ông Sun Xuemei, người đứng đầu tổ chức người cao tuổi tại một khu phố ở Thượng Hải, cho biết thái độ của người dân đang thay đổi, ngày càng chú trọng đến nhu cầu tinh thần và vật chất của bản thân.

Sự kiện cũng cho thấy sự chuyển dịch từ các sản phẩm dành cho trẻ em sang phục vụ người cao tuổi, phù hợp với xu hướng già hóa nhanh của dân số Trung Quốc. Công ty A2 của Úc, nổi tiếng với sản phẩm sữa công thức cho trẻ em, lần đầu tiên tham gia triển lãm với sản phẩm sữa dành cho người cao tuổi. Một gian hàng khác trưng bày các công nghệ giáo dục cho người già, từ đèn chiếu sáng để luyện viết thư pháp đến đàn piano hướng dẫn ngón tay đến đúng phím.

Bầu không khí của triển lãm được đánh giá giống như không khí của các công viên ở Thượng Hải, nơi hàng ngày có rất nhiều người cao tuổi tụ tập. Bà Hu Rong, sinh năm 1959, tham gia nhiệt tình vào một trò chơi bóng bàn và cho biết các thiết bị tập thể dục tại triển lãm đã thu hút sự chú ý của bà.

Một số công ty, như tập đoàn thiết bị gia dụng Haier, đã trưng bày các sản phẩm đã có mặt trên thị trường từ lâu nhưng nay có ý nghĩa mới trong bối cảnh nền kinh tế bạc, như máy hút bụi hai ống có thể dùng để vệ sinh cho bệnh nhân nằm liệt giường.

Đối với ông Wang từ CRRC - công ty đường sắt nhà nước tham gia triển lãm lần thứ hai - nhiều người năm nay đã nhận thức rõ hơn về vai trò của CRRC trong lĩnh vực này. “Nhiều tổ chức đang thảo luận với chúng tôi về các ứng dụng tương lai, thậm chí nói về cách toàn bộ ngành chăm sóc người cao tuổi có thể được chuyển đổi và nâng cấp như thế nào”, ông nói.

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Từ khóa:

dân số lão hóa thế giới Trung Quốc

Chủ đề:

Nền kinh tế bạc trong kỷ nguyên mới

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