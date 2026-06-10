10 thành phố có giá nhà đắt đỏ nhất châu Âu

Trong số 10 thành phố có giá nhà đắt đỏ nhất ở châu Âu, giá bình quân mỗi mét vuông căn hộ ở Zurich cao gấp đôi so với ở Paris...

Theo dữ liệu mới nhất từ trang thông tin bất động sản Global Property Guide, các thành phố tại Thụy Sỹ và Luxembourg đang chiếm ưu thế trong danh sách những thành phố có giá nhà cao nhất châu Âu. Dưới đây là 10 thành phố có giá nhà đắt đỏ nhất tại khu vực này, theo thứ tự từ thấp đến cao:

Đứng ở vị trí thứ 10 là Stockholm, thủ đô của Thụy Điển, với giá căn hộ đạt trung bình 8.380 euro/m2.

Thành phố này nổi bật với sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường bất động sản, khi giá nhà tăng 7,2% trong năm qua và 17% trong hai năm. Xu hướng tăng trưởng giá này đặc biệt ấn tượng khi xét đến sự điều chỉnh mạnh mẽ của thị trường nhà ở Thụy Điển sau khi lãi suất tăng vọt vào năm 2022. Mặc dù giá nhà ở Stockholm cao, nhưng các thành phố khác của Thụy Điển như Gothenburg và Malmo vẫn có giá nhà thấp hơn đáng kể, tương ứng là 4.428 euro/m2 và 3.369 euro/m2.

Tiếp theo là Copenhagen, thủ đô của Đan Mạch, với giá trung bình 8.405 euro/m2 căn hộ.

Đây là thị trường có tốc độ tăng giá nhanh nhất trong top 10, với mức tăng 14,3% trong năm qua và 24% trong hai năm. Sự tương phản với phần còn lại của Đan Mạch rất rõ rệt, khi giá nhà ở Aarhus, thành phố lớn thứ hai của nước này, đã giảm 16,7% trong năm qua.

Oslo, thủ đô của Na Uy, đứng thứ 8 với giá căn hộ đạt trung bình 9.332 euro/m2.

Thành phố này đã chứng kiến một trong những sự phục hồi mạnh mẽ nhất của thị trường nhà ở châu Âu, với mức tăng 6,3% trong năm qua và 14% trong hai năm. Tuy nhiên, động lực tăng trưởng mạnh nhất của Na Uy hiện nay lại nằm ngoài thủ đô, với giá nhà ở Bergen và Trondheim đã ghi nhận mức tăng tương ứng 22,4% và 12,8% trong một năm qua, lên mức 6.160 euro/m2 và 5.275 euro/m2.

Thủ đô Amsterdam của Hà Lan, thành phố với khu vực kênh đào thế kỷ 17 nổi tiếng - đứng thứ 7 với giá căn hộ trung bình là 9.437 euro/m2, tăng 13% trong một năm qua và 19,2% trong hai năm qua. Sự khan hiếm nhà ở, quy định quy hoạch nghiêm ngặt và nhu cầu quốc tế mạnh mẽ tiếp tục đẩy giá nhà ở Amsterdam lên cao. Đối với người mua nhà, một căn nhà ở Amsterdam ngày càng giống một tài sản xa xỉ khan hiếm hơn là ngôi nhà để ở thông thường.

Paris, một trong những thị trường bất động sản dễ nhận biết nhất thế giới, đứng thứ 6 với giá trung bình 9.490 euro/m2.

Tuy nhiên, không giống như hầu hết các thành phố trong danh sách này, giá nhà ở Paris đang giảm, với mức giảm 0,3% trong năm qua và giảm 7,3% trong hai năm. Sự phục hồi được kỳ vọng của thị trường bất động sản Paris sau Thế vận hội vẫn chưa trở thành hiện thực, trong khi chi phí lãi vay cao hơn tiếp tục ảnh hưởng đến nhu cầu.

Bern, thủ đô của Thụy Sỹ, đứng thứ 5 với giá trung bình 9.952 euro/m2.

Đây là thị trường bất động sản xa xỉ ít phô trương nhất trong số các thành phố Thụy Sỹ trong danh sách này, mặc dù giá vẫn gần 10.000 euro/m2. Sự giàu có của hộ gia đình, ổn định chính trị và nguồn cung nhà ở hạn chế tiếp tục hỗ trợ giá nhà ở Thụy Sỹ. Giá nhà ở Bern đã giảm 0,7% trong một năm qua, nhưng vẫn tăng 4,5% trong hai năm qua.

Luxembourg City, thủ đô của Luxembourg, đứng thứ tư với giá trung bình 10.941 euro/m2. Mặc dù thị trường đang điều chỉnh sau một thập kỷ tăng trưởng phi thường, Luxembourg vẫn là một trong số ít thành phố ở châu Âu mà một căn hộ một phòng ngủ điển hình có thể dễ dàng có giá hơn 1 triệu euro. Giá nhà ở Luxembourg City đã giảm 0,9% trong một năm qua và giảm 6,9% trong hai năm qua.

Giá căn hộ bình quân mỗi mét vuông tại 10 thành phố có giá nhà đắt đỏ nhất châu Âu - Nguồn: Global Property Guide/Euronews.

Luzern, một bất ngờ lớn trong bảng xếp hạng, đứng thứ ba với giá trung bình 12.066 euro/m2.

Thành phố này nằm ở một trong những vị trí đẹp nhất châu Âu, nơi hồ Lucerne gặp chân núi Alps. Mặc dù là một thành phố nhỏ hơn nhiều so với Zurich hay Geneva, Luzern vẫn có giá nhà cao nhờ nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh mẽ từ cả người mua trong nước và quốc tế. Trong một năm qua, giá nhà ở Luzern đã tăng 7,3%.

Geneva, với vị trí gần đầu bảng xếp hạng, phản ánh nhu cầu bền vững từ một trong những thị trường lao động giàu có nhất châu Âu.

Giá nhà trung bình ở đây là 16.819 euro/m2, tăng 3,4% trong năm qua và không thay đổi nhiều trong hai năm. Ngay cả ở mức giá này, nguồn cung vẫn cực kỳ khan hiếm, giúp duy trì vị thế của Geneva như một trong những thị trường bất động sản đặc biệt nhất châu Âu.

Cuối cùng, Zurich đứng đầu danh sách với giá trung bình 18.229 euro/m2, là thành phố đắt đỏ nhất châu Âu về bất động sản nhà ở.

Giá nhà ở đây tăng 4,2% trong năm qua và 11,7% trong hai năm, mặc dù đã bắt đầu từ một mức cơ sở cực kỳ cao. Là nơi đặt trụ sở của các ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ, sàn giao dịch chứng khoán và ngành quản lý tài sản khổng lồ, Zurich kết hợp sức mạnh tài chính, ổn định chính trị và sự khan hiếm nhà ở mãn tính. Kết quả là một thị trường bất động sản không giống bất kỳ nơi nào khác ở châu Âu.