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Hà Tĩnh: Đón dự án gần 900 tỷ đồng sản xuất cánh tuabin gió tại Vũng Áng

Nguyễn Thuấn

10/06/2026, 17:11

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất cánh tuabin gió Vũng Áng tại phường Vũng Áng. Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành chuỗi cung ứng thiết bị năng lượng tái tạo quy mô lớn tại khu vực Bắc Trung Bộ...

Việc hình thành nhà máy sản xuất cánh tuabin gió ngay tại Khu kinh tế Vũng Áng được đánh giá là bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển ngành công nghiệp năng lượng tái tạo của Hà Tĩnh. Ảnh minh hoạ
Việc hình thành nhà máy sản xuất cánh tuabin gió ngay tại Khu kinh tế Vũng Áng được đánh giá là bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển ngành công nghiệp năng lượng tái tạo của Hà Tĩnh. Ảnh minh hoạ

Theo quyết định được phê duyệt, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng TTA Việt Nam là nhà đầu tư thực hiện dự án. Nhà máy được xây dựng tại lô CN3-01 thuộc Khu công nghiệp đa ngành, Khu kinh tế Vũng Áng, trên diện tích khoảng 26 ha. Dự án được hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư theo quy định đối với địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Tổng mức đầu tư của dự án đạt 898 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 179,6 tỷ đồng, tương đương 20% tổng vốn; phần còn lại được huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác. 

Dự án hướng tới mục tiêu sản xuất cánh tuabin gió phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu, đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của ngành năng lượng tái tạo. Khi hoàn thành, nhà máy sẽ có công suất thiết kế 150 bộ cánh tuabin gió hoàn thiện mỗi năm. Sản phẩm được sản xuất theo đơn đặt hàng của các chủ đầu tư điện gió trong và ngoài nước, phù hợp với từng chủng loại và quy mô tuabin.

Theo kế hoạch, sau khi hoàn tất các thủ tục về đầu tư, đất đai và xây dựng, doanh nghiệp sẽ triển khai thi công và hoàn thành dự án trong vòng 24 tháng kể từ thời điểm được Nhà nước giao hoặc cho thuê đất, bàn giao mặt bằng thực địa. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu nhà đầu tư bảo đảm năng lực tài chính, tập trung nguồn lực triển khai dự án đúng tiến độ đã cam kết, không sử dụng nguồn vốn của dự án cho các hoạt động khác làm ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ thực hiện.

Bên cạnh đó, dự án được yêu cầu áp dụng công nghệ sản xuất hiện đại, thân thiện với môi trường, sử dụng năng lượng hiệu quả và bảo đảm các tiêu chuẩn về an toàn lao động. Doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ các quy định liên quan đến bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy, xây dựng, an ninh trật tự trước khi đưa nhà máy vào vận hành.

Việc hình thành nhà máy sản xuất cánh tuabin gió ngay tại Khu kinh tế Vũng Áng được đánh giá là bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển ngành công nghiệp năng lượng tái tạo của Hà Tĩnh. Dự án không chỉ góp phần nâng cao tỷ lệ nội địa hóa trong lĩnh vực điện gió, giảm chi phí logistics mà còn tạo sức hút đối với các dự án công nghiệp hỗ trợ, từng bước hình thành hệ sinh thái sản xuất thiết bị năng lượng tái tạo tại địa phương.

Trong những năm gần đây, Khu kinh tế Vũng Áng đang được định hướng trở thành trung tâm công nghiệp, logistics và năng lượng trọng điểm của khu vực miền Trung. Việc thu hút dự án sản xuất cánh tuabin gió quy mô lớn phù hợp với chiến lược phát triển công nghiệp xanh, hiện đại và bền vững của Hà Tĩnh.

Khi đi vào hoạt động, dự án được kỳ vọng sẽ đóng góp tích cực vào tăng trưởng sản xuất công nghiệp, tạo việc làm cho lao động địa phương, đồng thời thúc đẩy phát triển chuỗi cung ứng phục vụ ngành năng lượng tái tạo – lĩnh vực đang giữ vai trò quan trọng trong lộ trình chuyển đổi năng lượng bền vững và thực hiện cam kết giảm phát thải của Việt Nam.

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Từ khóa:

chuỗi cung ứng năng lượng tái tạo công nghệ sản xuất hiện đại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng TTA Việt Nam Điện gió dự án sản xuất cánh tuabin gió Hà Tĩnh Khu kinh tế Vũng Áng năng lượng tái tạo tạo việc làm cho lao động địa phương

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