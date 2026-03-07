Giá phân bón thế giới tăng mạnh vì chiến sự Iran

Ông Josh Linville, chuyên gia của công ty giao dịch hàng hóa
StoneX, cho biết khoảng 1/3 lượng urê xuất khẩu toàn cầu - loại phân bón nitơ
được sử dụng phổ biến nhất - đến từ khu vực Vùng Vịnh.
Theo ông Linville, việc 3 trong số
10 nước xuất khẩu urê lớn nhất thế giới gồm Qatar, Saudi Arabia và Iran gần như
bị chặn lại phía sau eo biển Hormuz đang làm gia tăng nguy cơ thiếu hụt nguồn
cung trên thị trường phân bón toàn cầu. Nhu cầu theo mùa tại Mỹ và Australia
cũng khiến tình hình thêm căng thẳng.
“Chuyện này xảy ra đúng vào thời điểm tệ nhất trong năm. Thực
ra, không bao giờ có thời điểm nào là thuận lợi, nhưng hiện tại có lẽ là lúc tồi
tệ nhất có thể”, ông Linville nhận xét với tờ báo Nikkei Asia.
Theo công ty theo dõi giá hàng hóa Argus, giá urê giao dịch trên sà lan tại New Orleans - thị trường giao dịch lớn và thường được dùng làm giá tham chiếu tại Mỹ - đã tăng thêm 50-80 USD mỗi tấn ngắn, tương đương khoảng 907 kg, lên 520-550 USD trong ngày thứ Hai (1/3), chỉ một ngày sau khi chiến sự ở Iran nổ ra.
“Mức tăng này phản ánh tác động của một cú sốc toàn cầu lớn.
Chỉ những biến cố nghiêm trọng và gây lo ngại mạnh trên diện rộng mới có thể
khiến giá urê tăng nhanh như vậy”, ông Linville chỉ ra và nhận xét phản ứng của
thị trường lần này là “có cơ sở”.
Theo ông Linville, rủi ro với thị trường phân bón đang trở
nên nghiêm trọng hơn khi nhiều chính trị gia nhận định cuộc chiến này có thể
kéo dài hàng tuần, chứ không chỉ vài ngày. Trong khi đó, chỉ khoảng 4 tuần nữa,
Bắc bán cầu sẽ bước vào giai đoạn cao điểm bón phân vụ xuân.
“Nếu các tàu không thể đi qua eo biển Hormuz ngay từ lúc
này, hàng hóa sẽ không kịp tới nơi đúng thời điểm”, ông Linville nhận định.
Khu vực Vùng Vịnh không chỉ xuất khẩu urê mà còn cung cấp
khí đốt và amoniac - hai nguyên liệu đầu vào quan trọng để nhiều nước sản xuất
phân bón. Theo ông Dennis Voznesenski, nhà kinh tế nông nghiệp tại ngân hàng
Commonwealth Bank, điều này đồng nghĩa chi phí phân bón có thể tăng thêm từ một
kênh khác, không chỉ do thiếu hụt nguồn cung thành phẩm.
Ông Voznesenski cho rằng tác động với nông dân lần này có thể
còn nặng nề hơn cú sốc năm 2022, khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine và đẩy
giá phân bón tăng mạnh. Tuy nhiên, khác với thời điểm đó, giá ngũ cốc được dự
báo sẽ không tăng tương ứng, vì Iran không phải là nước xuất khẩu lúa mì lớn
như Ukraine nên xung đột lần này được dự báo sẽ không gây xáo trộn lớn với dòng
chảy thương mại mặt hàng này.
Trong khi đó, ông Linville cảnh báo rằng nếu tình trạng gián
đoạn nguồn cung kéo dài, cạnh tranh trên thị trường phân bón sẽ đẩy giá lên cao
hơn và gây thêm sức ép với nông dân. Theo ông, những người không mua được phân
bón đầy đủ nhiều khả năng sẽ phải đối mặt với tình trạng năng suất sụt giảm.
“Hoặc họ sẽ chấp nhận năng suất giảm hoặc phải chuyển sang
trồng những loại cây cần ít phân đạm hơn”, ông nói.
Ông Stephen Annells, CEO của Fertilizer Australia - tổ chức
đại diện cho ngành phân bón nước này - cho biết dù phần lớn lượng phân bón phục
vụ mùa hiện tại đã được mua từ trước, ở thời điểm này nông dân Australia thường
bắt đầu tìm mua urê để bón thúc cho cây ngũ cốc từ tháng 9.
Theo Argus, dẫn dữ liệu thương mại của Chính phủ Australia,
trong năm 2025, 64% lượng urê nhập khẩu của Australia đến từ Saudi Arabia,
Qatar, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Bahrain và Oman.
“Các gián đoạn hiện nay một lần nữa cho thấy mức độ dễ tổn
thương của Australia trước các cú sốc nguồn cung. Australia ngày
càng phụ thuộc vào hàng nhập khẩu, trong khi năng lực sản xuất trong nước đã
suy giảm đáng kể trong 20 năm qua. Vì vậy, những biến động như hiện nay làm dấy
lên lo ngại lớn, bởi chuỗi cung ứng của Australia quá dễ bị tổn thương trước những biến động của thị trường quốc tế”, ông Annells phát biểu.