Trang chủ Thế giới

Giá phân bón thế giới tăng mạnh vì chiến sự Iran

Ngọc Trang

07/03/2026, 14:45

Lo ngại về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung phân bón đang gia tăng khi xung đột Mỹ - Israel - Iran tiếp tục leo thang và làm gián đoạn cả hoạt động sản xuất lẫn vận chuyển tại Vịnh Ba Tư - khu vực giữ vai trò then chốt trong chuỗi cung ứng phân bón toàn cầu...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters

Ông Josh Linville, chuyên gia của công ty giao dịch hàng hóa StoneX, cho biết khoảng 1/3 lượng urê xuất khẩu toàn cầu - loại phân bón nitơ được sử dụng phổ biến nhất - đến từ khu vực Vùng Vịnh.

Theo ông Linville, việc 3 trong số 10 nước xuất khẩu urê lớn nhất thế giới gồm Qatar, Saudi Arabia và Iran gần như bị chặn lại phía sau eo biển Hormuz đang làm gia tăng nguy cơ thiếu hụt nguồn cung trên thị trường phân bón toàn cầu. Nhu cầu theo mùa tại Mỹ và Australia cũng khiến tình hình thêm căng thẳng.

“Chuyện này xảy ra đúng vào thời điểm tệ nhất trong năm. Thực ra, không bao giờ có thời điểm nào là thuận lợi, nhưng hiện tại có lẽ là lúc tồi tệ nhất có thể”, ông Linville nhận xét với tờ báo Nikkei Asia.

Theo công ty theo dõi giá hàng hóa Argus, giá urê giao dịch trên sà lan tại New Orleans - thị trường giao dịch lớn và thường được dùng làm giá tham chiếu tại Mỹ - đã tăng thêm 50-80 USD mỗi tấn ngắn, tương đương khoảng 907 kg, lên 520-550 USD trong ngày thứ Hai (1/3), chỉ một ngày sau khi chiến sự ở Iran nổ ra.

“Mức tăng này phản ánh tác động của một cú sốc toàn cầu lớn. Chỉ những biến cố nghiêm trọng và gây lo ngại mạnh trên diện rộng mới có thể khiến giá urê tăng nhanh như vậy”, ông Linville chỉ ra và nhận xét phản ứng của thị trường lần này là “có cơ sở”.

Theo ông Linville, rủi ro với thị trường phân bón đang trở nên nghiêm trọng hơn khi nhiều chính trị gia nhận định cuộc chiến này có thể kéo dài hàng tuần, chứ không chỉ vài ngày. Trong khi đó, chỉ khoảng 4 tuần nữa, Bắc bán cầu sẽ bước vào giai đoạn cao điểm bón phân vụ xuân.

“Nếu các tàu không thể đi qua eo biển Hormuz ngay từ lúc này, hàng hóa sẽ không kịp tới nơi đúng thời điểm”, ông Linville nhận định.

Khu vực Vùng Vịnh không chỉ xuất khẩu urê mà còn cung cấp khí đốt và amoniac - hai nguyên liệu đầu vào quan trọng để nhiều nước sản xuất phân bón. Theo ông Dennis Voznesenski, nhà kinh tế nông nghiệp tại ngân hàng Commonwealth Bank, điều này đồng nghĩa chi phí phân bón có thể tăng thêm từ một kênh khác, không chỉ do thiếu hụt nguồn cung thành phẩm.

Ông Voznesenski cho rằng tác động với nông dân lần này có thể còn nặng nề hơn cú sốc năm 2022, khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine và đẩy giá phân bón tăng mạnh. Tuy nhiên, khác với thời điểm đó, giá ngũ cốc được dự báo sẽ không tăng tương ứng, vì Iran không phải là nước xuất khẩu lúa mì lớn như Ukraine nên xung đột lần này được dự báo sẽ không gây xáo trộn lớn với dòng chảy thương mại mặt hàng này.

Trong khi đó, ông Linville cảnh báo rằng nếu tình trạng gián đoạn nguồn cung kéo dài, cạnh tranh trên thị trường phân bón sẽ đẩy giá lên cao hơn và gây thêm sức ép với nông dân. Theo ông, những người không mua được phân bón đầy đủ nhiều khả năng sẽ phải đối mặt với tình trạng năng suất sụt giảm.

“Hoặc họ sẽ chấp nhận năng suất giảm hoặc phải chuyển sang trồng những loại cây cần ít phân đạm hơn”, ông nói.

Ông Stephen Annells, CEO của Fertilizer Australia - tổ chức đại diện cho ngành phân bón nước này - cho biết dù phần lớn lượng phân bón phục vụ mùa hiện tại đã được mua từ trước, ở thời điểm này nông dân Australia thường bắt đầu tìm mua urê để bón thúc cho cây ngũ cốc từ tháng 9.

Theo Argus, dẫn dữ liệu thương mại của Chính phủ Australia, trong năm 2025, 64% lượng urê nhập khẩu của Australia đến từ Saudi Arabia, Qatar, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Bahrain và Oman.

“Các gián đoạn hiện nay một lần nữa cho thấy mức độ dễ tổn thương của Australia trước các cú sốc nguồn cung. Australia ngày càng phụ thuộc vào hàng nhập khẩu, trong khi năng lực sản xuất trong nước đã suy giảm đáng kể trong 20 năm qua. Vì vậy, những biến động như hiện nay làm dấy lên lo ngại lớn, bởi chuỗi cung ứng của Australia quá dễ bị tổn thương trước những biến động của thị trường quốc tế”, ông Annells phát biểu.

Mỹ triển khai chương trình tái bảo hiểm 20 tỷ USD cho tàu qua eo biển Hormuz

10:37, 07/03/2026

Mỹ triển khai chương trình tái bảo hiểm 20 tỷ USD cho tàu qua eo biển Hormuz

Tổng thống Trump kêu gọi Iran “đầu hàng vô điều kiện”, Qatar cảnh báo về cú sốc giá dầu

09:42, 07/03/2026

Tổng thống Trump kêu gọi Iran “đầu hàng vô điều kiện”, Qatar cảnh báo về cú sốc giá dầu

Mỹ cho phép Ấn Độ mua dầu Nga trong 30 ngày mà không bị tái trừng phạt

09:41, 07/03/2026

Mỹ cho phép Ấn Độ mua dầu Nga trong 30 ngày mà không bị tái trừng phạt

Đọc thêm

Xung đột tại Trung Đông làm gián đoạn vận tải biển, đe dọa thương mại châu Phi

Xung đột tại Trung Đông làm gián đoạn vận tải biển, đe dọa thương mại châu Phi

Xung đột leo thang tại khu vực Vùng Vịnh đang gây gián đoạn một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới. Việc các hãng vận tải lớn tránh Biển Đỏ và kênh đào Suez đang khiến thương mại Đông Phi chịu tác động rõ rệt, từ chi phí logistics tăng cao đến nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng nông sản...

Ba kịch bản cho thị trường năng lượng

Ba kịch bản cho thị trường năng lượng

Trong bối cảnh xung đột Israel, Mỹ - Iran bước sang tuần thứ hai, thị trường năng lượng toàn cầu đang định giá rủi ro xoay quanh một “biến số” then chốt: eo biển Hormuz...

Thị trường tài chính toàn cầu chao đảo trong tuần đầu xung đột tại Iran

Thị trường tài chính toàn cầu chao đảo trong tuần đầu xung đột tại Iran

Cuộc xung đột quân sự nổ ra ngày 28/2/2026 giữa Israel, Mỹ và Iran đã nhấn chìm thị trường chứng khoán toàn cầu trong tuần qua. Trong khi đó, giá dầu thô hoàn tất một tuần tăng mạnh chưa từng thấy và đồng USD phát huy tốt vai trò kênh đầu tư an toàn...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026 phát hành ngày 09/03/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Những quốc gia EU dễ tổn thương nhất trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung LNG từ Trung Đông

Những quốc gia EU dễ tổn thương nhất trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung LNG từ Trung Đông

Các cuộc tấn công của Iran đã khiến hoạt động sản xuất LNG của Qatar phải tạm dừng và gây gián đoạn lớn đối với vận tải hàng hải qua eo biển Hormuz. Những quốc gia nào trong Liên minh châu Âu (EU) có thể chịu tác động mạnh nhất?

Trao quyền thực chất cho phụ nữ: Động lực mới nâng tầm quản trị khu vực công tại Việt Nam

eMagazine

Trao quyền thực chất cho phụ nữ: Động lực mới nâng tầm quản trị khu vực công tại Việt Nam

Logistics Việt Nam chuyển mình trở thành hub khu vực

eMagazine

Logistics Việt Nam chuyển mình trở thành hub khu vực

Thúc đẩy phụ nữ phát triển sự nghiệp trong ngành công nghệ tại Việt Nam

eMagazine

Thúc đẩy phụ nữ phát triển sự nghiệp trong ngành công nghệ tại Việt Nam

1

Đổi mới mô hình tăng trưởng: Lồng ghép thiên nhiên vào phát triển kinh tế - xã hội

Kinh tế xanh

2

Xung đột tại Trung Đông làm gián đoạn vận tải biển, đe dọa thương mại châu Phi

Thế giới

3

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đánh giá đúng tình hình thế giới, chủ động phản ứng chính sách

Tiêu điểm

4

VN-Index giảm mạnh, áp lực bán có thể tiếp diễn về vùng 1.700 điểm

Chứng khoán

5

Xu thế dòng tiền: Bán bớt đứng ngoài hay “đu” hàng nóng?

Chứng khoán

