Mỹ triển khai chương trình tái bảo hiểm 20 tỷ USD cho tàu qua eo biển Hormuz

Cơ quan Tài chính Phát triển Quốc tế Mỹ (DFC) ngày thứ Sáu (6/3) cho biết đang triển khai chương trình tái bảo hiểm hàng hải tại vùng Vịnh, bao gồm bảo hiểm rủi ro chiến tranh, nhằm hỗ trợ ổn định hoạt động thương mại trong khu vực này.

DFC cho biết đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính Mỹ và Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) để triển khai chương trình.

Theo thông báo của DFC, chương trình có hạn mức bảo hiểm khoảng 20 tỷ USD theo cơ chế quay vòng - tức hạn mức có thể tiếp tục được sử dụng cho các chuyến hàng tiếp theo - và trước mắt chỉ áp dụng với tàu thuyền.

Chương trình được công bố khi giá dầu thô Mỹ tăng hơn 12% trong ngày 6/3, vượt mốc 90 USD/thùng, do hoạt động vận tải dầu qua vùng Vịnh gần như tê liệt vì chiến sự Iran. Trong bối cảnh đó, một số quốc gia vùng Vịnh đã bắt đầu cắt giảm sản lượng vì không thể xuất khẩu dầu thô qua tuyến hàng hải này.

“Chúng tôi tin rằng kế hoạch tái bảo hiểm này sẽ giúp dầu mỏ, xăng, khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), nhiên liệu máy bay và phân bón tiếp tục đi qua eo biển Hormuz, qua đó khôi phục dòng chảy hàng hóa ra thị trường toàn cầu”, ông Ben Black, Giám đốc điều hành DFC, cho biết trong một tuyên bố.

Đầu tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ đạo DFC cung cấp bảo hiểm “với mức giá hợp lý” nhằm duy trì dòng chảy năng lượng và các hoạt động thương mại khác tại vùng Vịnh. Một số chính phủ, trong đó có Mỹ, cho rằng trở ngại về bảo hiểm là một trong những lý do khiến tàu thuyền ngần ngại đi qua khu vực này.

Sau khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích nhằm vào Iran vào cuối tuần trước, Tehran đã đáp trả bằng các đòn tấn công vào nhiều quốc gia vùng Vịnh có quan hệ gần gũi với Washington, đồng thời đe dọa nhắm mục tiêu các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Sau khi một số tàu chở dầu qua eo biển này bị Iran tấn công, ông Trump cho biết quân đội Mỹ có thể hộ tống tàu thuyền qua eo biển Hormuz nếu cần nhưng đến nay Washington vẫn chưa công bố kế hoạch cụ thể.

Eo biển Hormuz là một trong những tuyến trung chuyển dầu thô quan trọng nhất thế giới. Khoảng 20% lượng dầu tiêu thụ toàn cầu đi qua eo biển này. Đây cũng là tuyến vận chuyển của khoảng 20% lượng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) xuất khẩu trên toàn cầu.

Trước khi DFC công bố chương trình tái bảo hiểm trên, các công ty bảo hiểm tư nhân vẫn tiếp tục chào bán bảo hiểm cho các tàu muốn đi qua khu vực này với mức giá cao hơn đáng kể so với trước khi chiến sự nổ ra.

Hiệp hội Thị trường Lloyd’s hôm 5/3 cho biết hoạt động cung cấp bảo hiểm vẫn diễn ra bình thường. Công ty môi giới Arthur J. Gallagher & Co. khẳng định thị trường bảo hiểm London vẫn sẵn sàng và đủ khả năng cung cấp bảo hiểm cho các tàu đi qua eo biển Hormuz.

Theo một quan chức DFC, nhiều hãng bảo hiểm cũng bày tỏ mong muốn hợp tác với cơ quan này trong chương trình tái bảo hiểm. Vị quan chức cho biết cấu trúc của chương trình được xây dựng dựa trên các cuộc trao đổi sâu rộng giữa DFC và các công ty bảo hiểm.

Tuy nhiên, theo ông Matt Wright, nhà phân tích cấp cao về cước vận tải tại công ty tư vấn Kpler, bảo hiểm hiện không phải mối lo lớn nhất của các chủ tàu. Vấn đề chính là lo ngại về an toàn thực tế của tàu và thủy thủ đoàn, khiến các tàu chở dầu chưa dám đi qua eo biển Hormuz.

“Thị trường cần có thêm cơ sở để tin rằng khả năng tiếp tục tiến hành chiến sự của Iran đã suy yếu”, ông Wright nói với CNBC.