Chủ Nhật, 08/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Mỹ triển khai chương trình tái bảo hiểm 20 tỷ USD cho tàu qua eo biển Hormuz

Ngọc Trang

07/03/2026, 10:37

Chương trình được công bố khi giá dầu thô Mỹ tăng hơn 12% trong ngày 6/3, vượt mốc 90 USD/thùng, do hoạt động vận tải dầu qua vùng Vịnh gần như tê liệt vì chiến sự Iran...

Ảnh minh họa - Ảnh: Getty Images
Ảnh minh họa - Ảnh: Getty Images

Cơ quan Tài chính Phát triển Quốc tế Mỹ (DFC) ngày thứ Sáu (6/3) cho biết đang triển khai chương trình tái bảo hiểm hàng hải tại vùng Vịnh, bao gồm bảo hiểm rủi ro chiến tranh, nhằm hỗ trợ ổn định hoạt động thương mại trong khu vực này.

DFC cho biết đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính Mỹ và Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) để triển khai chương trình.

Theo thông báo của DFC, chương trình có hạn mức bảo hiểm khoảng 20 tỷ USD theo cơ chế quay vòng - tức hạn mức có thể tiếp tục được sử dụng cho các chuyến hàng tiếp theo - và trước mắt chỉ áp dụng với tàu thuyền.

Chương trình được công bố khi giá dầu thô Mỹ tăng hơn 12% trong ngày 6/3, vượt mốc 90 USD/thùng, do hoạt động vận tải dầu qua vùng Vịnh gần như tê liệt vì chiến sự Iran. Trong bối cảnh đó, một số quốc gia vùng Vịnh đã bắt đầu cắt giảm sản lượng vì không thể xuất khẩu dầu thô qua tuyến hàng hải này.

“Chúng tôi tin rằng kế hoạch tái bảo hiểm này sẽ giúp dầu mỏ, xăng, khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), nhiên liệu máy bay và phân bón tiếp tục đi qua eo biển Hormuz, qua đó khôi phục dòng chảy hàng hóa ra thị trường toàn cầu”, ông Ben Black, Giám đốc điều hành DFC, cho biết trong một tuyên bố.

Đầu tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ đạo DFC cung cấp bảo hiểm “với mức giá hợp lý” nhằm duy trì dòng chảy năng lượng và các hoạt động thương mại khác tại vùng Vịnh. Một số chính phủ, trong đó có Mỹ, cho rằng trở ngại về bảo hiểm là một trong những lý do khiến tàu thuyền ngần ngại đi qua khu vực này.

Sau khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích nhằm vào Iran vào cuối tuần trước, Tehran đã đáp trả bằng các đòn tấn công vào nhiều quốc gia vùng Vịnh có quan hệ gần gũi với Washington, đồng thời đe dọa nhắm mục tiêu các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Sau khi một số tàu chở dầu qua eo biển này bị Iran tấn công, ông Trump cho biết quân đội Mỹ có thể hộ tống tàu thuyền qua eo biển Hormuz nếu cần nhưng đến nay Washington vẫn chưa công bố kế hoạch cụ thể.

Eo biển Hormuz là một trong những tuyến trung chuyển dầu thô quan trọng nhất thế giới. Khoảng 20% lượng dầu tiêu thụ toàn cầu đi qua eo biển này. Đây cũng là tuyến vận chuyển của khoảng 20% lượng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) xuất khẩu trên toàn cầu.

Trước khi DFC công bố chương trình tái bảo hiểm trên, các công ty bảo hiểm tư nhân vẫn tiếp tục chào bán bảo hiểm cho các tàu muốn đi qua khu vực này với mức giá cao hơn đáng kể so với trước khi chiến sự nổ ra.

Hiệp hội Thị trường Lloyd’s hôm 5/3 cho biết hoạt động cung cấp bảo hiểm vẫn diễn ra bình thường. Công ty môi giới Arthur J. Gallagher & Co. khẳng định thị trường bảo hiểm London vẫn sẵn sàng và đủ khả năng cung cấp bảo hiểm cho các tàu đi qua eo biển Hormuz.

Theo một quan chức DFC, nhiều hãng bảo hiểm cũng bày tỏ mong muốn hợp tác với cơ quan này trong chương trình tái bảo hiểm. Vị quan chức cho biết cấu trúc của chương trình được xây dựng dựa trên các cuộc trao đổi sâu rộng giữa DFC và các công ty bảo hiểm.

Tuy nhiên, theo ông Matt Wright, nhà phân tích cấp cao về cước vận tải tại công ty tư vấn Kpler, bảo hiểm hiện không phải mối lo lớn nhất của các chủ tàu. Vấn đề chính là lo ngại về an toàn thực tế của tàu và thủy thủ đoàn, khiến các tàu chở dầu chưa dám đi qua eo biển Hormuz.

“Thị trường cần có thêm cơ sở để tin rằng khả năng tiếp tục tiến hành chiến sự của Iran đã suy yếu”, ông Wright nói với CNBC.

Tổng thống Trump kêu gọi Iran “đầu hàng vô điều kiện”, Qatar cảnh báo về cú sốc giá dầu

09:42, 07/03/2026

Tổng thống Trump kêu gọi Iran “đầu hàng vô điều kiện”, Qatar cảnh báo về cú sốc giá dầu

Mỹ cho phép Ấn Độ mua dầu Nga trong 30 ngày mà không bị tái trừng phạt

09:41, 07/03/2026

Mỹ cho phép Ấn Độ mua dầu Nga trong 30 ngày mà không bị tái trừng phạt

24 bang Mỹ khởi kiện chính quyền Tổng thống Trump vì thuế quan toàn cầu

08:55, 07/03/2026

24 bang Mỹ khởi kiện chính quyền Tổng thống Trump vì thuế quan toàn cầu

Từ khóa:

chiến sự Iran chương trình tái bảo hiểm DFC eo biển Hormuz tàu biển thế giới

Chủ đề:

Xung đột ở Iran

Đọc thêm

Xung đột tại Trung Đông làm gián đoạn vận tải biển, đe dọa thương mại châu Phi

Xung đột tại Trung Đông làm gián đoạn vận tải biển, đe dọa thương mại châu Phi

Xung đột leo thang tại khu vực Vùng Vịnh đang gây gián đoạn một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới. Việc các hãng vận tải lớn tránh Biển Đỏ và kênh đào Suez đang khiến thương mại Đông Phi chịu tác động rõ rệt, từ chi phí logistics tăng cao đến nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng nông sản...

Ba kịch bản cho thị trường năng lượng

Ba kịch bản cho thị trường năng lượng

Trong bối cảnh xung đột Israel, Mỹ - Iran bước sang tuần thứ hai, thị trường năng lượng toàn cầu đang định giá rủi ro xoay quanh một “biến số” then chốt: eo biển Hormuz...

Thị trường tài chính toàn cầu chao đảo trong tuần đầu xung đột tại Iran

Thị trường tài chính toàn cầu chao đảo trong tuần đầu xung đột tại Iran

Cuộc xung đột quân sự nổ ra ngày 28/2/2026 giữa Israel, Mỹ và Iran đã nhấn chìm thị trường chứng khoán toàn cầu trong tuần qua. Trong khi đó, giá dầu thô hoàn tất một tuần tăng mạnh chưa từng thấy và đồng USD phát huy tốt vai trò kênh đầu tư an toàn...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026 phát hành ngày 09/03/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Những quốc gia EU dễ tổn thương nhất trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung LNG từ Trung Đông

Những quốc gia EU dễ tổn thương nhất trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung LNG từ Trung Đông

Các cuộc tấn công của Iran đã khiến hoạt động sản xuất LNG của Qatar phải tạm dừng và gây gián đoạn lớn đối với vận tải hàng hải qua eo biển Hormuz. Những quốc gia nào trong Liên minh châu Âu (EU) có thể chịu tác động mạnh nhất?

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Trao quyền thực chất cho phụ nữ: Động lực mới nâng tầm quản trị khu vực công tại Việt Nam

eMagazine

Trao quyền thực chất cho phụ nữ: Động lực mới nâng tầm quản trị khu vực công tại Việt Nam

Logistics Việt Nam chuyển mình trở thành hub khu vực

eMagazine

Logistics Việt Nam chuyển mình trở thành hub khu vực

Thúc đẩy phụ nữ phát triển sự nghiệp trong ngành công nghệ tại Việt Nam

eMagazine

Thúc đẩy phụ nữ phát triển sự nghiệp trong ngành công nghệ tại Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Đổi mới mô hình tăng trưởng: Lồng ghép thiên nhiên vào phát triển kinh tế - xã hội

Kinh tế xanh

2

Xung đột tại Trung Đông làm gián đoạn vận tải biển, đe dọa thương mại châu Phi

Thế giới

3

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đánh giá đúng tình hình thế giới, chủ động phản ứng chính sách

Tiêu điểm

4

VN-Index giảm mạnh, áp lực bán có thể tiếp diễn về vùng 1.700 điểm

Chứng khoán

5

Xu thế dòng tiền: Bán bớt đứng ngoài hay “đu” hàng nóng?

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy