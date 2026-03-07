Vụ “Xôi Lạc TV”: Phong tỏa 58 tài khoản ngân hàng, kê biên nhiều tài sản
Đỗ Như
07/03/2026, 14:49
Liên quan đến vụ án “Xôi Lạc TV”, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết thêm đến hiện tại đã khởi tố 38 đối tượng; thu giữ tiền mặt, ôtô hạng sang, tiền trong các tài khoản ngân hàng và kê biên các tài sản khác với tổng giá trị hơn 300 tỷ đồng...
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Cục An ninh mạng và
phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an phát hiện dấu hiệu hoạt động vi phạm
pháp luật thông qua hệ thống website “Xôi Lạc TV”.
Hệ thống này có biểu hiện phát tán, tiếp sóng trái phép một
số chương trình truyền hình thể thao, đồng thời lồng
ghép quảng cáo, đường dẫn, cơ chế điều hướng tới các nền tảng liên quan hoạt động
cờ bạc, đánh bạc.
Các hoạt động trên gây ảnh hưởng tiêu cực đến trật tự,
an toàn xã hội; tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật; xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 2/2/2026, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an đã
chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên triển khai triệt phá đường dây tội phạm
trên.
Kết quả điều tra bước đầu đã làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của hệ
thống. Số lượng các đối tượng tham gia nhiều, được tổ chức chặt chẽ, phân chia
thành các bộ phận và được che đậy dưới vỏ bọc là các công ty kinh doanh trong
lĩnh vực công nghệ.
Đến ngày 6/3, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết thêm cơ quan điều tra đã tiến hành triệu tập, bắt giữ, khám xét
khẩn cấp và khởi tố đối với 38 đối tượng.
Trong đó, đối tượng Phạm Nguyễn D, sinh năm: 1979, ở phường Thanh Xuân, TP. Hà Nội và Nguyễn Công Đ, sinh năm 1993, ở phường Từ
Liêm, TP. Hà Nội giữ vai trò cầm đầu.
Các đối tượng thực hiện hành vi sử dụng công nghệ cao để xâm phạm bản quyền
tác giả, quyền liên quan; tổ chức đánh bạc và đánh bạc; truyền bá văn hóa phẩm
đồi trụy thông qua các trang web được nhiều người biết đến như: Xoilactv,
ThapcamTV, CakeoTV, Banhkhuc, 8XBET, Hbet, Lu88,….
Quá trình bắt
giữ và khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ 20 máy tính xách tay, 35 bộ máy
tính để bàn cấu hình cao, 03 máy tính bảng, 64 điện thoại thông minh các loại;
04 bộ thiết bị phát livestream chuyên dụng để bình luận.
Đồng thời, phong tỏa 58
tài khoản ngân hàng; thu giữ tiền mặt, ôtô hạng sang, tiền trong các tài khoản
ngân hàng và kê biên các tài sản khác với tổng giá trị hơn 300 tỷ đồng.
Quá trình điều tra ban đầu xác định, đường dây trên hoạt động
từ nhiều năm trước đến nay với các đối tượng tham gia thuộc nhiều tỉnh thành phố
trên cả nước và tỉnh Hưng Yên. Tổng số tiền các đối tượng thu lời bất chính lên
đến hàng trăm tỷ đồng.
Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như thay đổi
tên miền liên tục, sử dụng máy chủ đặt ở nước ngoài và phân tán hệ thống quản
trị nhằm che giấu danh tính. Điều này đặt ra không ít khó khăn cho công tác thu
thập chứng cứ điện tử.
Hiện vụ án đang tiếp tục đấu tranh mở rộng và truy bắt các đối
tượng trong đường dây.
Vụ án Nhật Nam: Kê biên bất động sản tại nhiều tỉnh thành
21:00, 12/11/2025
Danh sách hàng nghìn bất động sản, vàng, sổ tiết kiệm bị kê biên trong vụ Phúc Sơn
09:19, 19/03/2025
403 phạm nhân nhóm tội về xâm phạm kinh tế, chức vụ, tham nhũng được đặc xá năm 2024
Thu hồi hàng trăm sản phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả, kém chất lượng
Cục An toàn thực phẩm đề nghị thu hồi 67 loại sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả và hơn 675 sản phẩm khác không bảo đảm chất lượng...
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026 phát hành ngày 09/03/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026
Theo số liệu từ Cục Thống kê, nền kinh tế Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2026 tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh. Thu ngân sách Nhà nước trong hai tháng đầu năm 2026 ước tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước; CPI tăng hơn 3,35% so với cùng kỳ; vốn FDI thực hiện tiếp tục duy trì mức cao nhất trong 5 năm...
Đảm bảo công tác y tế tốt nhất cho ngày bầu cử
Bộ Y tế đề nghị bố trí đủ nhân lực, chuẩn bị sẵn sàng thuốc, vật tư, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm và phương tiện hỗ trợ trong suốt thời gian diễn ra bầu cử...
Doanh nghiệp thực phẩm cần chuẩn bị hồ sơ công bố sản phẩm trước 16/4
Bộ Y tế đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức chuẩn bị, bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết để thực hiện Nghị định 46 và Nghị quyết số 66.13 trong lĩnh vực an toàn thực phẩm từ ngày 16/4/2026...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: