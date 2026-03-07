Vụ “Xôi Lạc TV”: Phong tỏa 58 tài khoản ngân hàng, kê biên nhiều tài sản

Liên quan đến vụ án “Xôi Lạc TV”, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết thêm đến hiện tại đã khởi tố 38 đối tượng; thu giữ tiền mặt, ôtô hạng sang, tiền trong các tài khoản ngân hàng và kê biên các tài sản khác với tổng giá trị hơn 300 tỷ đồng...

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an phát hiện dấu hiệu hoạt động vi phạm pháp luật thông qua hệ thống website “Xôi Lạc TV”.

Hệ thống này có biểu hiện phát tán, tiếp sóng trái phép một số chương trình truyền hình thể thao, đồng thời lồng ghép quảng cáo, đường dẫn, cơ chế điều hướng tới các nền tảng liên quan hoạt động cờ bạc, đánh bạc.

Các hoạt động trên gây ảnh hưởng tiêu cực đến trật tự, an toàn xã hội; tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật; xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 2/2/2026, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên triển khai triệt phá đường dây tội phạm trên.

Kết quả điều tra bước đầu đã làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của hệ thống. Số lượng các đối tượng tham gia nhiều, được tổ chức chặt chẽ, phân chia thành các bộ phận và được che đậy dưới vỏ bọc là các công ty kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ.

Các đối tượng trong vụ án.

Đến ngày 6/3, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết thêm cơ quan điều tra đã tiến hành triệu tập, bắt giữ, khám xét khẩn cấp và khởi tố đối với 38 đối tượng.

Trong đó, đối tượng Phạm Nguyễn D, sinh năm: 1979, ở phường Thanh Xuân, TP. Hà Nội và Nguyễn Công Đ, sinh năm 1993, ở phường Từ Liêm, TP. Hà Nội giữ vai trò cầm đầu.

Các đối tượng thực hiện hành vi sử dụng công nghệ cao để xâm phạm bản quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức đánh bạc và đánh bạc; truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy thông qua các trang web được nhiều người biết đến như: Xoilactv, ThapcamTV, CakeoTV, Banhkhuc, 8XBET, Hbet, Lu88,….

Quá trình bắt giữ và khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ 20 máy tính xách tay, 35 bộ máy tính để bàn cấu hình cao, 03 máy tính bảng, 64 điện thoại thông minh các loại; 04 bộ thiết bị phát livestream chuyên dụng để bình luận.

Đồng thời, phong tỏa 58 tài khoản ngân hàng; thu giữ tiền mặt, ôtô hạng sang, tiền trong các tài khoản ngân hàng và kê biên các tài sản khác với tổng giá trị hơn 300 tỷ đồng.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, đường dây trên hoạt động từ nhiều năm trước đến nay với các đối tượng tham gia thuộc nhiều tỉnh thành phố trên cả nước và tỉnh Hưng Yên. Tổng số tiền các đối tượng thu lời bất chính lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như thay đổi tên miền liên tục, sử dụng máy chủ đặt ở nước ngoài và phân tán hệ thống quản trị nhằm che giấu danh tính. Điều này đặt ra không ít khó khăn cho công tác thu thập chứng cứ điện tử.

Hiện vụ án đang tiếp tục đấu tranh mở rộng và truy bắt các đối tượng trong đường dây.