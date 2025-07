Chương mới đầy mãn nhãn của Jonathan Anderson tại Dior

Một kỷ nguyên mới đang bắt đầu tại Dior, khi Jonathan Anderson chính thức đảm nhiệm vai trò Giám đốc Sáng tạo duy nhất cho cả dòng thời trang nữ và nam. Cấu trúc này đưa nhà mốt trở lại mô hình tổ chức từng có từ thời Christian Dior và áp lực thì không hề nhỏ.

Chủ tịch kiêm CEO Dior – bà Delphine Arnault – đang đặt cược lớn vào Jonathan Anderson, trao cho ông toàn quyền định hình thời trang nữ, nam, phụ kiện và cả couture (thời trang cao cấp). Đây là một bước đi chiến lược trong bối cảnh ngành hàng xa xỉ đang chững lại giữa những bất ổn toàn cầu.

Theo ước tính của HSBC, doanh thu của Dior đã giảm xuống còn 8,7 tỷ Euro trong năm 2024, từ mức 9,5 tỷ Ruro của năm trước đó. Trong quý đầu năm nay, doanh số mảng thời trang và đồ da thuộc tập đoàn mẹ LVMH – bao gồm cả Dior – đã giảm 5%.

Ngày 27/6 vừa qua, bộ sưu tập Dior Nam giới Xuân - Hè 2026 của Jonathan Anderson chính thức được ra mắt. Là một sự kiện được kỳ vọng sẽ “tái định nghĩa” các mã di sản của thương hiệu thời trang Paris trứ danh, bộ sưu tập lần này thu hút sự quan tâm sát sao của ngành công nghiệp thời trang.

Giới chuyên môn đang dõi theo cách mà Jonathan Anderson – với phong cách nghệ thuật độc đáo cùng kỹ thuật chế tác hiện đại – sẽ dung hòa cùng di sản thanh lịch và kỹ nghệ may đo chuẩn xác đã làm nên tên tuổi của Dior.

Bộ sưu tập ra mắt của Jonathan Anderson được đánh giá là một màn chơi đùa với lịch sử và sự giàu có, khi vị giám đốc sáng tạo này lựa chọn giải mã ngôn ngữ thiết kế của quý ngài Dior trước khi bắt tay vào việc viết lại nó.

“Cuộc đối thoại với lịch sử và kho lưu trữ là điều diễn ra liên tục,” ông Jonathan chia sẻ với Vogue Business. Ông nói thêm: “Những mẫu váy couture mang tính biểu tượng như Delft, Caprice và Cigale từ kho lưu trữ đã được sử dụng làm nền tảng để tạo hình quần hoặc áo khoác.

Chiếc quần short Delft đã định hình nên phom dáng chủ đạo, mở màn cho buổi trình diễn. Ngoài ra còn có áo khoác Bar – chúng tôi thực hiện mẫu thiết kế này với chất liệu vải tweed Donegal, nhấn mạnh tính nam tính cổ điển của một thiết kế vốn là điểm khởi đầu để quý ngài Dior tạo nên những mẫu trang phục nữ tính bậc nhất”.

Khi bộ sưu tập dần hé lộ, mọi ánh mắt đều dõi theo cách Jonathan Anderson diễn giải các nguyên lý thiết kế nền tảng của Dior—từ phom dáng New Look biểu tượng, kỹ thuật may đo chuẩn xác đến sự sang trọng tinh tế—qua lăng kính độc đáo của riêng ông.

Một chủ đề xuyên suốt bộ sưu tập là sự phá cách trong nghi thức trang phục: cà vạt được đeo ngược ra sau, áo khoác dáng choàng như áo choàng kết hợp với quần short và tất thể thao dạng ống. Áo sơ mi tuxedo và áo gi-lê được phối cùng denim, thậm chí đi kèm khăn quàng cổ lụa dành cho buổi tối.

Những yếu tố lịch sử được "làm mới", mang đến một diện mạo đương đại cho thời trang nam Pháp thế kỷ 18 và 19. Ngay cả phụ kiện cũng truyền tải nhiều thông điệp: chiếc túi Dior Book Tote mang diện mạo nam tính hơn, được in bìa các tác phẩm văn học kinh điển như Les Fleurs du Mal của Charles Baudelaire hay In Cold Blood của Truman Capote.

Những chiếc áo len pastel thông minh, giày lười mũi tròn mang logo CD, dép nhung in nổi biểu tượng thương hiệu và sandal thanh lịch thể hiện sự sẵn sàng tiếp cận thị trường. Một số chi tiết khác gợi nhớ đến dấu ấn của Jonathan Anderson tại Loewe, như phom dáng rộng của áo khoác và quần, cùng với kiểu sandal đặc trưng.

Các nhà mua hàng đã khen ngợi bộ sưu tập vì sự cân bằng hoàn hảo giữa phong cách cá nhân của Anderson và di sản của Dior. “Bộ sưu tập là sự giao thoa hoàn hảo giữa vũ trụ Dior và Jonathan Anderson,” Arthur Lemoine, Giám đốc mua hàng của Galeries Lafayette nhận định. “Chúng tôi cảm nhận rõ ràng được toàn bộ sự sáng tạo và năng lượng của anh ấy.”

“Jonathan đã vượt xa mong đợi,” Simon Longland, Giám đốc mua hàng thời trang tại Harrods, nhận xét. “Anh ấy mang đến cho Dior sự rõ ràng và tinh thần thoải mái đặc trưng của mình, tạo nên một bộ sưu tập kết hợp mọi điều chúng tôi yêu thích ở anh ấy với tất cả những gì chúng tôi mong đợi từ Dior: sự tinh tế, tính ứng dụng và sự tự tin nhẹ nhàng.

Đây là những thiết kế khiến người ta khao khát, muốn sở hữu và trân trọng giữ gìn. Một tầm nhìn mới đầy sức mạnh về người đàn ông Dior: thanh lịch nhưng thư thái, đơn giản nhưng khác biệt”.

Richard Johnson, Giám đốc Kinh doanh của LuxExperience — công ty mẹ của Mytheresa và Yoox Net-a-Porter (mới được mua lại), nhận định: “Jonathan Anderson đã trả lời câu hỏi thời trang nam của Dior đại diện cho điều gì, theo cách của riêng anh ấy — không cần các màn bắt tay hợp tác”. Một nhà mua hàng bình luận thêm: “Cảm giác như đây là màn khởi động cho mùa ra mắt các bộ sưu tập của các giám đốc sáng tạo vào tháng 9 - tháng 10 tới".