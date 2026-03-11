Chuyên gia: Khi bất định qua đi, dòng vốn sẽ quay lại dồi dào, chứng khoán vẫn tăng trưởng hai con số

Khi bất định qua đi, dòng vốn sẽ quay lại dồi dào đối với thị trường chứng khoán là điều chắc chắn xảy ra. Chúng ta có quyền kỳ vọng mức sinh lợi hai con số với các khoản đầu tư vào thị trường chứng khoán.

Nhận định về câu chuyện nâng hạng thị trường chứng khoán đang bị lu mờ trước những thông tin bất ổn tại xung đột khu vực Trung Đông đẩy giá năng lượng toàn cầu lên cao, ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán, ông Nguyễn Kỳ Minh, Kinh tế trưởng, Công ty CP Chứng khoán Guotai Junan Việt Nam (IVS) cho rằng, sự biến động tăng giảm trên thị trường chứng khoán là một điều hết sức bình thường.

Xung đột tại Trung Đông gần như là một điều đã được dự báo trước từ rất nhiều nguồn trên thế giới, tuy nhiên khi diễn ra vẫn gây bất ngờ lớn do nhiều hành động quân sự leo thang ở các bên tham gia.

Trong bối cảnh đó, giá nhiên liệu đã tăng cao hơn khi Iran chặn các chuyến tàu chở dầu chiếm khoảng 20% lượng dầu toàn cầu qua eo biển Hormuz, hoặc các nhà sản xuất dầu, khí hóa lỏng lớn như Qatar phải ngừng sản xuất LNG do lo ngại các cuộc tấn công bằng drone. Giá nguyên liệu leo thang mạnh mẽ, kéo theo là lạm phát, chi phí sản xuất tăng và nhiều hệ quả như rủi ro suy thoái toàn cầu, hay sụt giảm thương mại quốc tế, chuỗi cung ứng…

Riêng dầu mỏ là đầu vào cho rất nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó có sản xuất nhựa, sản phẩm nhựa, phân bón (nitơ, các loại khí hữu cơ), cung cấp năng lượng cho một số quốc gia trong chuỗi bán dẫn, sản xuất hóa chất làm đầu vào cho quá trình lọc và sản xuất kim loại…

Việc 20% nguồn cung dầu toàn cầu bị chặn đứng là một cú đánh mạnh cho toàn bộ chuỗi sản xuất toàn cầu chứ không chỉ giới hạn ở chi phí vận tải.

Có thông tin cho biết một số cường quốc Châu Á đã quyết định ngừng xuất khẩu xăng dầu để tập trung cho nhu cầu trong nước cũng như bảo vệ kho dự trữ chiến lược. Do tác động lớn đến kinh tế toàn cầu như vậy, có hy vọng là các quốc gia liên quan sẽ sớm ngồi vào bàn đàm phán để đưa ra một giải pháp.

Dĩ nhiên tác động lên thị trường Việt Nam sẽ thấp hơn các quốc gia chịu ảnh hưởng trực tiếp, đặc biệt do nền kinh tế Việt Nam khá đa dạng và đang trong giai đoạn vàng để tăng trưởng.

Ông Nguyễn Kỳ Minh, Kinh tế trưởng, Công ty CP Chứng khoán Guotai Junan Việt Nam (IVS).

"Về dòng vốn ngắn hạn sẽ gặp khó khăn", ông Minh nói. Với áp lực của sự bất định, dòng tiền sẽ ưu tiên đến những điểm đến an toàn, trong giai đoạn này là các thị trường lớn như Mỹ, Trung Quốc. Chỉ sau khi các bất định của chiến sự cũng như chuỗi cung ứng được xoa dịu, sự dịch chuyển mới diễn ra với các thị trường có rủi ro cao hơn và tỷ suất sinh lợi cao hơn.

Tuy nhiên, hiện các doanh nghiệp Trung Quốc nhìn chung và doanh nghiệp quốc tế vẫn đang rất quan tâm đến thị trường Việt Nam, thể hiện qua các con số FDI cam kết lớn đổ vào thị trường Việt Nam. Điều này sẽ giúp cân đối với các dòng vốn thứ cấp khác, cho phép Việt Nam ổn định và đứng vững trước các diễn biến tiêu cực quốc tế.

Xu hướng của thị trường sẽ điều chỉnh lại, do mặt bằng lãi suất duy trì cao ít nhất hết Quý 1. Mặc dù vậy, khi các kỳ vọng được điều chỉnh phù hợp với các diễn biến hiện tại, thị trường vẫn còn nhiều khả năng đạt tăng trưởng 15% - 20% cho năm nay, phù hợp với các diễn biến về dòng tiền và vĩ mô.

Trong ngắn hạn đang có một số khoản thoái vốn rút lui, như quỹ VEIL đăng ký thoái tối đa 30% và mới thực hiện 10% (tương đương 200 triệu USD), hoặc gần đây là các khoản thoái vốn của GIC, Platinum. Áp lực bất định toàn cầu sẽ khiến nhiều nhà đầu tư cân nhắc lựa chọn an toàn trong ngắn hạn tới.

Mặc dù vậy, sự biến động tăng giảm trên thị trường chứng khoán là một điều bình thường. Tính trung bình từ 2012-2022, thị trường chứng khoán vẫn cho tỷ suất sinh lợi 9,6% mặc dù trải qua nhiều biến động mạnh.

Với việc Việt Nam ngày càng minh bạch hơn, tiến tới các chuẩn mực cao hơn cũng như tham gia sâu rộng hơn vào thị trường tài chính toàn cầu, chúng ta có quyền kỳ vọng một cách thận trọng mức sinh lợi tương đương, hoặc tích cực hơn là tăng trưởng hai con số với các khoản đầu tư vào thị trường chứng khoán. Con số này cao hơn nhiều so với các khoản đầu tư lãi suất hiện nay, vì vậy khi bất định qua đi, dòng vốn sẽ quay lại dồi dào đối với thị trường chứng khoán là điều chắc chắn xảy ra.

Các nhà đầu tư nên tận dụng các cơ hội này để có thể mua được những chứng khoán tốt với giá hấp dẫn.