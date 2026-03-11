Thứ Tư, 11/03/2026

Trang chủ Chứng khoán

Nhà đầu tư trong nước mở mới 198.000 tài khoản trong tháng 2

Thu Minh

11/03/2026, 16:35

So với tháng 1 trước đó, số tài khoản mở mới giảm mạnh chủ yếu do tháng 2 là tháng nghỉ lễ Tết nguyên đán 2026 kéo dài 9 ngày.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Số liệu từ Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cho thấy, trong tháng 2 vừa qua nhà đầu tư trong nước mở mới 198.000 tài khoản chứng khoán trong đó chủ yếu là nhà đầu tư cá nhân. Mặc dù vậy con số này vẫn giảm so với mở mới 245.000 tài khoản trong tháng 1 đầu năm 2026 chủ yếu do tháng 2 là tháng nghỉ lễ Tết nguyên đán 2026 kéo dài 9 ngày. 

Nhà đầu tư mở tài khoản ít hơn trong bối cảnh thanh khoản thị trường cũng giảm trở lại trong tháng 2 vừa qua.

VN-Index kết thúc tháng 2/2026 tại 1.880,33 điểm, tăng 51,29 điểm tương ứng tăng 2,80% qua đó kéo dài chuỗi tăng lên tháng thứ tư liên tiếp kể từ tháng 11/2025, nhưng thanh khoản giảm trở lại do hiệu ứng thận trọng trước kỳ nghỉ lễ kéo dài.

Giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân trên HOSE đạt 25.826 tỷ đồng/phiên, giảm -18,06% so với tháng 1/2026 và thấp hơn -13,79% so với trung bình 5 tháng gần nhất.

VnEconomy

Tính trên cả 3 sàn, tổng giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 31.769 tỷ đồng, trong đó giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 28.453 tỷ đồng, giảm -18,63% so với tháng trước và thấp hơn -2,83% so với trung bình 5 tháng. Nhìn chung, tháng 2/2026 ghi nhận sự cải thiện về điểm số nhưng thiếu sự đồng thuận rõ rệt từ thanh khoản, hàm ý xu hướng tăng vẫn cần thêm xác nhận từ dòng tiền để củng cố tính bền vững.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng ít lại giá trị ròng 1443.7 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng 324.1 tỷ đồng qua khớp lệnh.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua rồng 10/18 ngành, chủ yếu là ngành Công nghệ Thông tin. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: CTG, VHM, VNM, VRE, HDB, MWG, DXG, VCB, MCH, KDH. Phía bán ròng khớp lệnh, nhà đầu tư cá nhân bán ròng 8/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Tài nguyên Cơ bản, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top bán rồng có: VIC, MBB, GAS, MSN, GEX, FPT, SSI, VPB, VCI.

Quỹ ngoại: Thị trường sẽ tập trung phản ánh đúng chất lượng của doanh nghiệp

Ba kịch bản xung đột tại Iran và ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán Việt Nam

Định giá thị trường sẽ về vùng an toàn và hấp dẫn cho cả hoạt động đầu cơ và đầu tư dài hạn?

bán ròng khớp lệnh giá trị giao dịch khớp lệnh mua ròng nhà đầu tư ngành công nghệ thông tin nhà đầu tư cá nhân tài khoản chứng khoán mới Thanh khoản thị trường thị trường chứng khoán Việt Nam Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam VN-Index tháng 2/2026

Các quỹ cổ phiếu hầu hết ghi nhận hiệu suất thua xa VN-Index trong tháng 2

Các quỹ cổ phiếu hầu hết ghi nhận hiệu suất thua xa VN-Index trong tháng 2

Tháng 2/2026 ghi nhận hiệu suất kém đi ở nhóm quỹ Cổ phiếu, tập trung chủ yếu ở nhóm quỹ mở, trong khi nhóm quỹ ETF ngoại hồi phục mạnh, theo thống kê từ FiinTrade.

Khối ngoại giải ngân mạnh phiên thứ hai liên tiếp, mua ròng gần 1.200 tỷ

Khối ngoại giải ngân mạnh phiên thứ hai liên tiếp, mua ròng gần 1.200 tỷ

Khối ngoại hôm nay vẫn duy trì trạng thái tích cực khi mua ròng phiên thứ hai liên tiếp với giá trị ròng 1152.3 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 1055.2 tỷ đồng.

Nâng hạng đến gần, sắp có ít nhất 13.000 tỷ vốn ngoại đổ vào chứng khoán Việt Nam?

Nâng hạng đến gần, sắp có ít nhất 13.000 tỷ vốn ngoại đổ vào chứng khoán Việt Nam?

Có một vài quỹ ETF sử dụng FTSE Global All Cap, FTSE Emerging All Cap, FTSE All-World, FTSE Emerging làm tham chiếu, giả sử với tỷ trọng phân bổ ở từng nhóm, Việt Nam có thể nhận đầu tư ước tính khoảng 505,74 triệu USD hơn 13.273 tỷ đồng.

Chuyên gia: Khi bất định qua đi, dòng vốn sẽ quay lại dồi dào, chứng khoán vẫn tăng trưởng hai con số

Chuyên gia: Khi bất định qua đi, dòng vốn sẽ quay lại dồi dào, chứng khoán vẫn tăng trưởng hai con số

Khi bất định qua đi, dòng vốn sẽ quay lại dồi dào đối với thị trường chứng khoán là điều chắc chắn xảy ra. Chúng ta có quyền kỳ vọng mức sinh lợi hai con số với các khoản đầu tư vào thị trường chứng khoán.

Blog chứng khoán: Nỗi sợ đã tan?

Blog chứng khoán: Nỗi sợ đã tan?

Sự hưng phấn đã quay lại hôm nay với 30 cổ phiếu tăng kịch trần trên HSX. Thanh khoản khá thấp một phần cũng do nhiều cổ phiếu “trắng bên bán”.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

eMagazine

Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

Video

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

10 thị trường nhập khẩu dầu lớn nhất của Trung Quốc

Thế giới

10 thị trường nhập khẩu dầu lớn nhất của Trung Quốc

1

Các quỹ cổ phiếu hầu hết ghi nhận hiệu suất thua xa VN-Index trong tháng 2

Chứng khoán

2

Thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế biển theo hướng xanh, hiện đại

Kinh tế xanh

3

Antesco tìm động lực tăng trưởng mới từ hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao Hàn Quốc

Doanh nghiệp

4

Nguy cơ suy thoái kinh tế Mỹ tăng theo giá dầu

Thế giới

5

Tài khóa cần "chia lửa" với tiền tệ trong bối cảnh lạm phát chi phí đẩy

Tài chính

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy