Nhà đầu tư trong nước mở mới 198.000 tài khoản trong tháng 2

So với tháng 1 trước đó, số tài khoản mở mới giảm mạnh chủ yếu do tháng 2 là tháng nghỉ lễ Tết nguyên đán 2026 kéo dài 9 ngày.

Số liệu từ Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cho thấy, trong tháng 2 vừa qua nhà đầu tư trong nước mở mới 198.000 tài khoản chứng khoán trong đó chủ yếu là nhà đầu tư cá nhân. Mặc dù vậy con số này vẫn giảm so với mở mới 245.000 tài khoản trong tháng 1 đầu năm 2026 chủ yếu do tháng 2 là tháng nghỉ lễ Tết nguyên đán 2026 kéo dài 9 ngày.

Nhà đầu tư mở tài khoản ít hơn trong bối cảnh thanh khoản thị trường cũng giảm trở lại trong tháng 2 vừa qua.

VN-Index kết thúc tháng 2/2026 tại 1.880,33 điểm, tăng 51,29 điểm tương ứng tăng 2,80% qua đó kéo dài chuỗi tăng lên tháng thứ tư liên tiếp kể từ tháng 11/2025, nhưng thanh khoản giảm trở lại do hiệu ứng thận trọng trước kỳ nghỉ lễ kéo dài.

Giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân trên HOSE đạt 25.826 tỷ đồng/phiên, giảm -18,06% so với tháng 1/2026 và thấp hơn -13,79% so với trung bình 5 tháng gần nhất.

Tính trên cả 3 sàn, tổng giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 31.769 tỷ đồng, trong đó giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 28.453 tỷ đồng, giảm -18,63% so với tháng trước và thấp hơn -2,83% so với trung bình 5 tháng. Nhìn chung, tháng 2/2026 ghi nhận sự cải thiện về điểm số nhưng thiếu sự đồng thuận rõ rệt từ thanh khoản, hàm ý xu hướng tăng vẫn cần thêm xác nhận từ dòng tiền để củng cố tính bền vững.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng ít lại giá trị ròng 1443.7 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng 324.1 tỷ đồng qua khớp lệnh.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua rồng 10/18 ngành, chủ yếu là ngành Công nghệ Thông tin. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: CTG, VHM, VNM, VRE, HDB, MWG, DXG, VCB, MCH, KDH. Phía bán ròng khớp lệnh, nhà đầu tư cá nhân bán ròng 8/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Tài nguyên Cơ bản, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top bán rồng có: VIC, MBB, GAS, MSN, GEX, FPT, SSI, VPB, VCI.