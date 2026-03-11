Nhà đầu tư trong nước mở mới 198.000 tài khoản trong tháng 2
Thu Minh
11/03/2026, 16:35
So với tháng 1 trước đó, số tài khoản mở mới giảm mạnh chủ yếu do tháng 2 là tháng nghỉ lễ Tết nguyên đán 2026 kéo dài 9 ngày.
Số liệu từ Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cho thấy, trong tháng 2 vừa qua nhà đầu tư trong nước mở mới 198.000 tài khoản chứng khoán trong đó chủ yếu là nhà đầu tư cá nhân. Mặc dù vậy con số này vẫn giảm so với mở mới 245.000 tài khoản trong tháng 1 đầu năm 2026 chủ yếu do tháng 2 là tháng nghỉ lễ Tết nguyên đán 2026 kéo dài 9 ngày.
Nhà đầu tư mở tài khoản ít hơn trong bối cảnh thanh khoản thị trường cũng giảm trở lại trong tháng 2 vừa qua.
VN-Index kết thúc tháng 2/2026 tại 1.880,33 điểm, tăng 51,29 điểm tương ứng tăng 2,80% qua đó kéo dài chuỗi tăng lên tháng thứ tư liên tiếp kể từ tháng 11/2025, nhưng thanh khoản giảm trở lại do hiệu ứng thận trọng trước kỳ nghỉ lễ kéo dài.
Giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân trên HOSE đạt 25.826 tỷ đồng/phiên, giảm -18,06% so với tháng 1/2026 và thấp hơn -13,79% so với trung bình 5 tháng gần nhất.
Tính trên cả 3 sàn, tổng giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 31.769 tỷ đồng, trong đó giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 28.453 tỷ đồng, giảm -18,63% so với tháng trước và thấp hơn -2,83% so với trung bình 5 tháng. Nhìn chung, tháng 2/2026 ghi nhận sự cải thiện về điểm số nhưng thiếu sự đồng thuận rõ rệt từ thanh khoản, hàm ý xu hướng tăng vẫn cần thêm xác nhận từ dòng tiền để củng cố tính bền vững.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng ít lại giá trị ròng 1443.7 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng 324.1 tỷ đồng qua khớp lệnh.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua rồng 10/18 ngành, chủ yếu là ngành Công nghệ Thông tin. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: CTG, VHM, VNM, VRE, HDB, MWG, DXG, VCB, MCH, KDH. Phía bán ròng khớp lệnh, nhà đầu tư cá nhân bán ròng 8/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Tài nguyên Cơ bản, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top bán rồng có: VIC, MBB, GAS, MSN, GEX, FPT, SSI, VPB, VCI.
Quỹ ngoại: Thị trường sẽ tập trung phản ánh đúng chất lượng của doanh nghiệp
14:01, 11/03/2026
Ba kịch bản xung đột tại Iran và ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán Việt Nam
14:00, 11/03/2026
Định giá thị trường sẽ về vùng an toàn và hấp dẫn cho cả hoạt động đầu cơ và đầu tư dài hạn?
Các quỹ cổ phiếu hầu hết ghi nhận hiệu suất thua xa VN-Index trong tháng 2
Tháng 2/2026 ghi nhận hiệu suất kém đi ở nhóm quỹ Cổ phiếu, tập trung chủ yếu ở nhóm quỹ mở, trong khi nhóm quỹ ETF ngoại hồi phục mạnh, theo thống kê từ FiinTrade.
Khối ngoại giải ngân mạnh phiên thứ hai liên tiếp, mua ròng gần 1.200 tỷ
Khối ngoại hôm nay vẫn duy trì trạng thái tích cực khi mua ròng phiên thứ hai liên tiếp với giá trị ròng 1152.3 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 1055.2 tỷ đồng.
Nâng hạng đến gần, sắp có ít nhất 13.000 tỷ vốn ngoại đổ vào chứng khoán Việt Nam?
Có một vài quỹ ETF sử dụng FTSE Global All Cap, FTSE Emerging All Cap, FTSE All-World, FTSE Emerging làm tham chiếu, giả sử với tỷ trọng phân bổ ở từng nhóm, Việt Nam có thể nhận đầu tư ước tính khoảng 505,74 triệu USD hơn 13.273 tỷ đồng.
Chuyên gia: Khi bất định qua đi, dòng vốn sẽ quay lại dồi dào, chứng khoán vẫn tăng trưởng hai con số
Khi bất định qua đi, dòng vốn sẽ quay lại dồi dào đối với thị trường chứng khoán là điều chắc chắn xảy ra. Chúng ta có quyền kỳ vọng mức sinh lợi hai con số với các khoản đầu tư vào thị trường chứng khoán.
Blog chứng khoán: Nỗi sợ đã tan?
Sự hưng phấn đã quay lại hôm nay với 30 cổ phiếu tăng kịch trần trên HSX. Thanh khoản khá thấp một phần cũng do nhiều cổ phiếu “trắng bên bán”.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: