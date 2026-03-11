Thống nhất quỹ đất xây nhà cho gia đình lực lượng trong quân đội tại 26 tỉnh, thành

Bộ Quốc phòng đã có văn bản gửi UBND cấp tỉnh, thành phố đề nghị thống nhất vị trí, diện tích các khu đất và thông tin dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho gia đình lực lượng trong quân đội trên địa bàn 26 tỉnh, thành phố, với tổng diện tích 335ha. Dự kiến, trong quý 2/2026 sẽ khởi công một số dự án tại tỉnh Khánh Hòa, Quảng Ninh, Bắc Ninh và TP. Hà Nội với khoảng 4.774 căn hộ…

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Nguyên liên quan đến việc đầu tư xây dựng nhà ở xã hội dành cho quân nhân và nhà công vụ cho các đơn vị thuộc Quân khu 1, Bộ Quốc phòng cho biết: Ngày 8/10/2025, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký Quyết định số 5049/QĐ-BQP phê duyệt Đề án “Phát triển nhà ở cho gia đình lực lượng vũ trang trong Quân đội”.

Theo đó, mục tiêu tổng quát là “Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển nhà ở cho gia đình lực lượng vũ trang trong quân đội cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở”.

Mục tiêu cụ thể: “đến năm 2030 phấn đấu đáp ứng 70% nhu cầu về nhà ở cho cán bộ, nhân viên trong Bộ Quốc phòng tương đương khoảng 59.000 căn hộ, trong đó, Bộ Quốc phòng đầu tư xây dựng, phát triển 39.000 căn hộ; đề nghị địa phương đầu tư xây dựng nhà ở xã hội khoảng 20.000 căn hộ”.

Để thực hiện, Bộ Quốc phòng đã có văn bản gửi UBND cấp tỉnh, thành phố đề nghị thống nhất vị trí, diện tích các khu đất và thông tin dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho gia đình lực lượng trong quân đội trên địa bàn 26 tỉnh, thành phố, với tổng diện tích 335ha. Dự kiến, trong quý 2/2026 sẽ khởi công một số dự án tại tỉnh Khánh Hòa, Quảng Ninh, Bắc Ninh và TP.Hà Nội, tạo ra quỹ nhà ở khoảng 4.774 căn hộ.

Riêng địa bàn Quân khu 1, nhu cầu nhà ở cho đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng là 5.954 căn, trong đó, nhà ở xã hội 5.045 căn hộ; nhà ở công vụ 909 căn hộ. Tại tỉnh Thái Nguyên, tổng nhu cầu khoảng 2.177 căn hộ, bao gồm: nhà ở xã hội 1.943 căn; nhà ở công vụ 234 căn.

Về nhà ở xã hội, Bộ Quốc phòng và UBND các tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên, Lạng Sơn đã thống nhất 5 vị trí khu đất, diện tích 12,5ha; đang lựa chọn nhà đầu tư 3 dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, với tổng diện tích hơn 2,6ha, dự kiến xây dựng 1.024 căn hộ.

Căn cứ Nghị quyết số 201/2025/QH15 của Quốc hội và Nghị định số 192/2025/NĐ-CP của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội. Ngày 1/8/2025, Bộ Quốc phòng có văn bản số 4694/BQP-TCHCKT gửi và UBND tỉnh Thái Nguyên có văn bản số 5255/UBND-CNN&XD, thống nhất vị trí khu đất tại phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên.

Hiện nay, Bộ Quốc phòng đã giao Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị xác định ranh giới, mốc giới vị trí khu đất; đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên lập, thẩm định, phê duyệt, cập nhật, điều chỉnh chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở, quy hoạch đô thị và nông thôn đối với khu đất; đề xuất UBND tỉnh có kế hoạch sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn vốn đầu tư công, nguồn vốn chi thường xuyên, nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài phạm vi dự án theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Đối với nhà ở công vụ, Bộ Quốc phòng cho biết toàn quân đang có 21.222 tại 34 tỉnh, thành phố. Trên địa bàn Quân khu 1 có 1.042 căn hộ thuộc các đơn vị. Trong đó, Quân khu 1 quản lý, sử dụng 491 căn hộ, (trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 384 căn, Bắc Ninh 107 căn).

Ngoài ra, ngày 27/10/2025, Bộ Quốc phòng đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở công vụ trong Bộ Quốc phòng giai đoạn 5 năm 2026-2030 gồm 44 dự án trên địa bàn 17 tỉnh, thành phố với tổng số 6.777 căn hộ. Kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tại Quyết định số 2718/QĐ-TTg.

Sau khi hoàn thành Kế hoạch trên, lũy kế số lượng căn hộ nhà ở công vụ trong Bộ Quốc phòng đạt 30.000 căn, đáp ứng 80% nhu cầu nhà ở công vụ trong toàn quân theo chỉ tiêu của Nghị quyết số 1658-NQ/QUTW. Trong đó, địa bàn Quân khu 1 có 3 dự án với tổng số 300 căn hộ (2 dự án tại tỉnh Bắc Ninh, 1 dự án tại tỉnh Thái Nguyên); 1 dự án tại tỉnh Thái Nguyên của Cơ quan Quân khu tại Đồng Hỷ, tổng số 108 căn hộ. Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, các căn hộ này sẽ phân bổ cho các cơ quan thuộc Quân khu và các đơn vị trực thuộc trên địa bàn huyện Đồng Hỷ.