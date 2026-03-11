Thứ Tư, 11/03/2026

Cổ phiếu vừa và nhỏ “tím ngắt”

Kim Phong

11/03/2026, 15:33

Thanh khoản khớp lệnh hai sàn niêm yết phiên chiều nay đã tăng hơn 20% so với buổi sáng nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với chiều qua. Nguyên nhân một phần là do bên bán “găm hàng”, khiến nhiều cổ phiếu mất thanh khoản, đặc biệt ở nhóm vừa và nhỏ.

VN-Index và các dường MA100 ngày, 200 ngày.
VN-Index và các dường MA100 ngày, 200 ngày.

VN-Index đóng cửa tăng 3,08% tương đương +51,61 điểm, tốt hơn nhiều mức tăng 1,95% (+32,72 điểm) của phiên sáng. Độ rộng không quá đột biến với 291 mã tăng/57 mã giảm (phiên sáng 240 mã tăng/76 mã giảm) nhưng hiện tượng “kiệt cung” khiến mặt bằng giá cao hơn đáng kể.

Cụ thể, sàn HoSE kết phiên với 30 cổ phiếu kịch trần (phiên sáng 8 mã). Chỉ riêng số cổ phiếu tăng vượt 2% đã là 180 mã (phiên sáng 106 mã). Biên độ tăng giá này không tương xứng với mức thanh khoản khá nhỏ, cho thấy sự hào hứng của bên mua đã không được đáp ứng đầy đủ.

Tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE phiên chiều đạt 14.227 tỷ đồng, tăng 20% so với phiên sáng nhưng vẫn thấp hơn chiều qua hơn 8%. Tính chung cả ngày, HoSE đạt 26.073 tỷ đồng chưa tính thỏa thuận, giảm 32% so với phiên trước. Đây là mức giao dịch kém nhất 12 phiên. Trong bối cảnh thanh khoản thấp này, dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, khi giao dịch tại rổ VN30 chỉ còn chiếm 53% sàn.

Hiệu ứng tăng giá là nổi bật ở nhóm vừa và nhỏ, chỉ số Midcap đóng cửa tăng 4,47%, Smallcap tăng 2,78%. Trong 30 cổ phiếu tăng hết biên độ thì VN30 đóng góp 3 mã là VPL, GVR và MSN. Rất nhiều cổ phiếu tầm trung thanh khoản cỡ trăm tỷ và giá tăng hết biên độ, thậm chí còn dư mua như GMD, DGW, BSR, TCH, GEE, HAH, GEL, GEX, VIX, ORS, VSC, VCG, CII, EVF.

Với quá nhiều cổ phiếu tăng giá mạnh, nhóm bị bỏ rơi hôm nay chỉ duy nhất DCM là đáng kể. Cổ phiếu này thực ra cũng không yếu, chiều nay xuất hiện nỗ lực phục hồi theo đà chung, chỉ là chưa thể vượt tham chiếu. Phiên sáng DCM còn giảm tới 3,8%, đóng cửa chỉ còn -1,13%, thanh khoản 300 tỷ đồng. Trong 57 mã đỏ của VN-Index thì 30 mã giảm từ 1% trở lên, nhưng tất cả số còn lại đều giao dịch rất nhỏ và giá không đáng tin cậy.

Sắc xanh tím phủ kín bảng điện hôm nay.
Sắc xanh tím phủ kín bảng điện hôm nay.

Nhóm cổ phiếu blue-chips chiều nay không có dòng tiền đột biến, dù thanh khoản cũng tăng gần 36% so với buổi sáng. Thống kê cho thấy 21/30 mã tăng giá so với mức chốt phiên sáng, 6 mã tụt giá. Ngoài VPL đã trần từ sáng và GVR đã lên sát mức trần, MSN là cổ phiếu nổi bật khi tăng thêm 2,24% và đóng cửa giá kịch biên độ. MSN được đánh lên cực nhanh, chốt phiên sáng đang tăng 4,54% thì chỉ sau 20 phút mở cửa trở lại đã lên tới trần. GAS cũng là mã đáng chú ý khi có màn lội ngược dòng biên độ tới 7,29%. Buổi sáng GAS yếu, giảm 1,03% nhưng đóng cửa tăng 6,19%. PLX cũng tương tự, riêng chiều nay tăng khoảng 4,15%, đảo chiều vượt tham chiếu 2,79%.

VN30-Index đóng cửa tăng 2,88% với 28 mã tăng và duy nhất BID còn đỏ 0,24%. 19 cổ phiếu trong rổ tăng vượt 2% cũng tốt hơn phiên sáng (12 mã) nhưng so với phần còn lại của thị trường (180 mã) thì quá ít.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay cũng tranh giá khá hăng hái, giải ngân thêm trên HoSE khoảng 2.937 tỷ đồng và mức ròng đạt +385 tỷ. Phiên sáng khối này đã mua ròng hơn 700 tỷ. Như vậy đây là phiên mua ròng ngàn tỷ thứ hai liên tiếp của nhóm nhà đầu tư này, đúng vào hai phiên thị trường quay đầu sau nhịp bán tháo dữ dội.

Mức tăng mạnh mẽ trong phiên này đã bắt đầu giúp nhiều cổ phiếu “vá” lại thiệt hại trong phiên lao dốc ngày 9/3 vừa qua với 233 cổ phiếu giảm hết biên độ. Thị trường có vẻ đang đặt cược ngày càng rõ hơn vào triển vọng bình ổn của thị trường dầu, dù về chiều giá dầu thế giới đã phục hồi trở lại. Hiệu ứng tăng giá mạnh hôm nay có sự đóng góp lớn từ bên bán, cũng phản ánh sức ép giải chấp không còn lớn.

Quỹ ngoại: Thị trường sẽ tập trung phản ánh đúng chất lượng của doanh nghiệp

14:01, 11/03/2026

Quỹ ngoại: Thị trường sẽ tập trung phản ánh đúng chất lượng của doanh nghiệp

Ba kịch bản xung đột tại Iran và ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán Việt Nam

14:00, 11/03/2026

Ba kịch bản xung đột tại Iran và ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán Việt Nam

Thị trường tăng trong nghi ngờ, thanh khoản giảm mạnh, khối ngoại tiếp tục gom

12:03, 11/03/2026

Thị trường tăng trong nghi ngờ, thanh khoản giảm mạnh, khối ngoại tiếp tục gom

cổ phiếu blue-chips cổ phiếu midcap cổ phiếu Smallcap nhận định chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam triển vọng thị trường dầu

Khối ngoại giải ngân mạnh phiên thứ hai liên tiếp, mua ròng gần 1.200 tỷ

Khối ngoại giải ngân mạnh phiên thứ hai liên tiếp, mua ròng gần 1.200 tỷ

Khối ngoại hôm nay vẫn duy trì trạng thái tích cực khi mua ròng phiên thứ hai liên tiếp với giá trị ròng 1152.3 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 1055.2 tỷ đồng.

Nâng hạng đến gần, sắp có ít nhất 13.000 tỷ vốn ngoại đổ vào chứng khoán Việt Nam?

Nâng hạng đến gần, sắp có ít nhất 13.000 tỷ vốn ngoại đổ vào chứng khoán Việt Nam?

Có một vài quỹ ETF sử dụng FTSE Global All Cap, FTSE Emerging All Cap, FTSE All-World, FTSE Emerging làm tham chiếu, giả sử với tỷ trọng phân bổ ở từng nhóm, Việt Nam có thể nhận đầu tư ước tính khoảng 505,74 triệu USD hơn 13.273 tỷ đồng.

Chuyên gia: Khi bất định qua đi, dòng vốn sẽ quay lại dồi dào, chứng khoán vẫn tăng trưởng hai con số

Chuyên gia: Khi bất định qua đi, dòng vốn sẽ quay lại dồi dào, chứng khoán vẫn tăng trưởng hai con số

Khi bất định qua đi, dòng vốn sẽ quay lại dồi dào đối với thị trường chứng khoán là điều chắc chắn xảy ra. Chúng ta có quyền kỳ vọng mức sinh lợi hai con số với các khoản đầu tư vào thị trường chứng khoán.

Nhà đầu tư trong nước mở mới 198.000 tài khoản trong tháng 2

Nhà đầu tư trong nước mở mới 198.000 tài khoản trong tháng 2

So với tháng 1 trước đó, số tài khoản mở mới giảm mạnh chủ yếu do tháng 2 là tháng nghỉ lễ Tết nguyên đán 2026 kéo dài 9 ngày.

Blog chứng khoán: Nỗi sợ đã tan?

Blog chứng khoán: Nỗi sợ đã tan?

Sự hưng phấn đã quay lại hôm nay với 30 cổ phiếu tăng kịch trần trên HSX. Thanh khoản khá thấp một phần cũng do nhiều cổ phiếu “trắng bên bán”.

