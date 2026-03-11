Cổ phiếu vừa và nhỏ “tím ngắt”

Thanh khoản khớp lệnh hai sàn niêm yết phiên chiều nay đã tăng hơn 20% so với buổi sáng nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với chiều qua. Nguyên nhân một phần là do bên bán “găm hàng”, khiến nhiều cổ phiếu mất thanh khoản, đặc biệt ở nhóm vừa và nhỏ.

VN-Index đóng cửa tăng 3,08% tương đương +51,61 điểm, tốt hơn nhiều mức tăng 1,95% (+32,72 điểm) của phiên sáng. Độ rộng không quá đột biến với 291 mã tăng/57 mã giảm (phiên sáng 240 mã tăng/76 mã giảm) nhưng hiện tượng “kiệt cung” khiến mặt bằng giá cao hơn đáng kể.

Cụ thể, sàn HoSE kết phiên với 30 cổ phiếu kịch trần (phiên sáng 8 mã). Chỉ riêng số cổ phiếu tăng vượt 2% đã là 180 mã (phiên sáng 106 mã). Biên độ tăng giá này không tương xứng với mức thanh khoản khá nhỏ, cho thấy sự hào hứng của bên mua đã không được đáp ứng đầy đủ.

Tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE phiên chiều đạt 14.227 tỷ đồng, tăng 20% so với phiên sáng nhưng vẫn thấp hơn chiều qua hơn 8%. Tính chung cả ngày, HoSE đạt 26.073 tỷ đồng chưa tính thỏa thuận, giảm 32% so với phiên trước. Đây là mức giao dịch kém nhất 12 phiên. Trong bối cảnh thanh khoản thấp này, dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, khi giao dịch tại rổ VN30 chỉ còn chiếm 53% sàn.

Hiệu ứng tăng giá là nổi bật ở nhóm vừa và nhỏ, chỉ số Midcap đóng cửa tăng 4,47%, Smallcap tăng 2,78%. Trong 30 cổ phiếu tăng hết biên độ thì VN30 đóng góp 3 mã là VPL, GVR và MSN. Rất nhiều cổ phiếu tầm trung thanh khoản cỡ trăm tỷ và giá tăng hết biên độ, thậm chí còn dư mua như GMD, DGW, BSR, TCH, GEE, HAH, GEL, GEX, VIX, ORS, VSC, VCG, CII, EVF.

Với quá nhiều cổ phiếu tăng giá mạnh, nhóm bị bỏ rơi hôm nay chỉ duy nhất DCM là đáng kể. Cổ phiếu này thực ra cũng không yếu, chiều nay xuất hiện nỗ lực phục hồi theo đà chung, chỉ là chưa thể vượt tham chiếu. Phiên sáng DCM còn giảm tới 3,8%, đóng cửa chỉ còn -1,13%, thanh khoản 300 tỷ đồng. Trong 57 mã đỏ của VN-Index thì 30 mã giảm từ 1% trở lên, nhưng tất cả số còn lại đều giao dịch rất nhỏ và giá không đáng tin cậy.

Sắc xanh tím phủ kín bảng điện hôm nay.

Nhóm cổ phiếu blue-chips chiều nay không có dòng tiền đột biến, dù thanh khoản cũng tăng gần 36% so với buổi sáng. Thống kê cho thấy 21/30 mã tăng giá so với mức chốt phiên sáng, 6 mã tụt giá. Ngoài VPL đã trần từ sáng và GVR đã lên sát mức trần, MSN là cổ phiếu nổi bật khi tăng thêm 2,24% và đóng cửa giá kịch biên độ. MSN được đánh lên cực nhanh, chốt phiên sáng đang tăng 4,54% thì chỉ sau 20 phút mở cửa trở lại đã lên tới trần. GAS cũng là mã đáng chú ý khi có màn lội ngược dòng biên độ tới 7,29%. Buổi sáng GAS yếu, giảm 1,03% nhưng đóng cửa tăng 6,19%. PLX cũng tương tự, riêng chiều nay tăng khoảng 4,15%, đảo chiều vượt tham chiếu 2,79%.

VN30-Index đóng cửa tăng 2,88% với 28 mã tăng và duy nhất BID còn đỏ 0,24%. 19 cổ phiếu trong rổ tăng vượt 2% cũng tốt hơn phiên sáng (12 mã) nhưng so với phần còn lại của thị trường (180 mã) thì quá ít.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay cũng tranh giá khá hăng hái, giải ngân thêm trên HoSE khoảng 2.937 tỷ đồng và mức ròng đạt +385 tỷ. Phiên sáng khối này đã mua ròng hơn 700 tỷ. Như vậy đây là phiên mua ròng ngàn tỷ thứ hai liên tiếp của nhóm nhà đầu tư này, đúng vào hai phiên thị trường quay đầu sau nhịp bán tháo dữ dội.

Mức tăng mạnh mẽ trong phiên này đã bắt đầu giúp nhiều cổ phiếu “vá” lại thiệt hại trong phiên lao dốc ngày 9/3 vừa qua với 233 cổ phiếu giảm hết biên độ. Thị trường có vẻ đang đặt cược ngày càng rõ hơn vào triển vọng bình ổn của thị trường dầu, dù về chiều giá dầu thế giới đã phục hồi trở lại. Hiệu ứng tăng giá mạnh hôm nay có sự đóng góp lớn từ bên bán, cũng phản ánh sức ép giải chấp không còn lớn.