Quỹ ngoại: Thị trường sẽ tập trung phản ánh đúng chất lượng của doanh nghiệp

Quỹ Lumen Vietnam Fund (LVF) vừa báo cáo hiệu suất đầu tư tháng 2 với mức tăng trưởng tích cực +0,98%, nhờ đó đưa hiệu suất lũy kế từ đầu năm lên +12,29% trong bối cảnh chỉ số Vietnam All Share Index (VNAS) tăng +2,38% trong tháng và đạt +2,65% tính từ đầu năm tính theo đồng USD.

Nhìn lại thị trường tháng 2, thị trường chứng khoán Việt Nam được định hình bởi diễn biến mang tính “hình chữ U” điển hình, khi tâm lý lạc quan của nhà đầu tư trong nước đã hấp thụ toàn bộ áp lực bán ròng kéo dài từ khối ngoại.

Thị trường bước vào tháng trong trạng thái tiêu cực do tâm lý giảm rủi ro trước kỳ nghỉ lễ dài, cùng với những lo ngại liên quan đến chính sách thương mại của Mỹ, đặc biệt sau các diễn biến pháp lý xoay quanh vấn đề thuế quan đối ứng. Tuy nhiên, bước sang tuần thứ hai, thị trường đã dần bỏ qua áp lực bán và bắt đầu quá trình phục hồi kéo dài đến hết tháng.

Động lực tích cực này được củng cố bởi các báo cáo kết quả kinh doanh quý IV/2025 rất ấn tượng, với lợi nhuận tăng 44,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung cả năm, tăng trưởng lợi nhuận đạt 21,9%, được dẫn dắt chủ yếu bởi các nhóm tài chính, bán lẻ và một số doanh nghiệp bất động sản chọn lọc.

Quan trọng hơn, đến cuối năm 2025, động lực tăng trưởng lợi nhuận bắt đầu lan tỏa ra ngoài nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn chi phối chỉ số, qua đó cải thiện chất lượng của quá trình phục hồi lợi nhuận trên toàn thị trường.

Mặc dù một phần của sự cải thiện này đến từ hiệu ứng nền so sánh thấp, các định hướng kinh doanh trong tương lai cho thấy biên lợi nhuận đang phục hồi và doanh thu dần trở lại trạng thái bình thường một cách bền vững hơn. Khi mức độ phân hóa lợi nhuận giữa các doanh nghiệp thu hẹp lại, chúng tôi kỳ vọng các yếu tố cơ bản riêng của từng doanh nghiệp sẽ trở lại đóng vai trò quan trọng hơn trong việc hình thành giá cổ phiếu.

Đồng thời, kỳ vọng ngày càng rõ ràng về khả năng Việt Nam được nâng hạng lên nhóm Thị trường mới nổi thứ cấp (FTSE Secondary Emerging Market) vào tháng 3 cũng góp phần hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư.

Kết thúc tháng, Lumen Vietnam Fund ghi nhận mức tăng 0,98%. Thanh khoản thị trường vẫn duy trì ở mức tích cực khi giá trị giao dịch bình quân mỗi ngày đạt khoảng 1,08 tỷ USD, cho thấy dòng vốn vẫn tiếp tục ở lại thị trường cổ phiếu.

Mặc dù nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng khoảng 300 triệu USD trong tháng, thị trường vẫn không bị chệch hướng bởi áp lực này. Ngược lại, nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong nước thể hiện tâm lý tích cực vượt trội, được hỗ trợ bởi môi trường vĩ mô ổn định cùng kỳ vọng về việc nâng hạng thị trường – yếu tố được cho là sẽ thu hút dòng vốn mới vào đầu năm 2027.

Bước sang năm 2026, thị trường chứng khoán Việt Nam đang chuyển từ giai đoạn chỉ số được dẫn dắt bởi một số ít cổ phiếu vốn hóa lớn sang giai đoạn tập trung nhiều hơn vào chu kỳ tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp.

Mức tăng vượt trội của một số cổ phiếu vốn hóa lớn trong năm 2025 đã khiến kỳ vọng của nhà đầu tư đối với nhóm này được đẩy lên cao, trong khi nhiều phân khúc khác của thị trường mới chỉ bắt đầu phản ánh quá trình phục hồi lợi nhuận cơ bản.

Sự thay đổi trong động lực thị trường cho thấy trong những năm tới, sự phân hóa giữa các cổ phiếu thay vì đà tăng đồng loạt của chỉ số – nhiều khả năng sẽ trở thành yếu tố quyết định hiệu suất đầu tư.

Về mặt định giá, sau khi điều chỉnh tác động từ sự tập trung quá lớn của chỉ số vào một số cổ phiếu, mặt bằng định giá của thị trường hiện được đánh giá là khá hợp lý so với triển vọng tăng trưởng lợi nhuận dự phóng. Thị trường không còn giao dịch ở mức định giá quá rẻ như trước, nhưng cũng chưa phản ánh trạng thái lạc quan thái quá trên diện rộng. Trong môi trường như vậy, những nhà đầu tư theo trường phái cơ bản và kỷ luật – ưu tiên khả năng nhìn thấy rõ tăng trưởng lợi nhuận và sức mạnh bảng cân đối kế toán – thường sẽ có lợi thế hơn so với các chiến lược đầu tư dựa thuần vào động lượng giá.

Từ góc độ quản lý danh mục, cách tiếp cận của quỹ không thay đổi. Quỹ sẽ tiếp tục ưu tiên những doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh bền vững, cấu trúc vốn lành mạnh và mức định giá được hỗ trợ bởi khả năng tạo ra dòng tiền. Trong một năm mà động lực dẫn dắt thị trường có xu hướng mở rộng sang nhiều nhóm cổ phiếu hơn và biến động có thể xuất hiện theo từng giai đoạn, quỹ tin rằng việc kiên định với phương pháp đầu tư dựa trên giá trị cơ bản sẽ là yếu tố then chốt quyết định hiệu quả đầu tư dài hạn.

"Nhìn tổng thể, chúng tôi đánh giá năm 2026 sẽ là giai đoạn bình thường hóa và tái cân bằng của thị trường, thay vì một sự thay đổi mang tính cấu trúc. Mặc dù các biến động trong ngắn hạn có thể vẫn diễn ra không đồng đều, triển vọng đầu tư trung hạn của Việt Nam vẫn được hỗ trợ bởi nền tảng tăng trưởng kinh tế ổn định, lợi nhuận doanh nghiệp cải thiện và quá trình hoàn thiện thể chế tiếp tục được thúc đẩy", Lumen Vietnam Fund nhấn mạnh.