Blog chứng khoán: Nỗi sợ đã tan?

Sự hưng phấn đã quay lại hôm nay với 30 cổ phiếu tăng kịch trần trên HSX. Thanh khoản khá thấp một phần cũng do nhiều cổ phiếu “trắng bên bán”.

Diễn biến hạ nhiệt của giá dầu vẫn là chất xúc tác tích cực. Có vẻ nhà đầu tư đang tự tin đặt cược vào khả năng bình ổn thị trường này và giá dầu sẽ không còn tăng nóng vượt 100 USD/thùng nữa, bất chấp xung đột vẫn căng thẳng.

Thống kê ở HSX hôm nay có 180 cổ phiếu tăng giá từ 2% trở lên (bao gồm cả số kịch trần), xác nhận một phiên tăng rất tốt. VNI cũng tăng 3,08%, mạnh nhất kể từ phiên ngày 26/8/2025 (VNI tăng 3,3%). Tuy vậy cũng mới có khoảng 17,3% số cổ phiếu trong rổ VNAllshare san bằng và vượt được mức giảm của ngày 9/3 vừa qua mà thôi. Số ít mã tăng cao hơn đáng chú ý là DGC, VCG, TCH, EVF, MWG, PNJ, STB, NLG, đều trên 3%.

Trong ngắn hạn T+, hiệu suất tốt hơn nhiều và lợi thế thuộc về những nhà đầu tư dũng cảm bắt đáy hôm 9/3. Thống kê tới hơn 31% số cổ phiếu trong rổ VNAllshare đã tăng giá từ 5% trở lên tính đến mức đóng cửa hôm nay. Do vậy thị trường có khả năng xuất hiện một đợt chốt lời ngắn hạn vào ngày mai hoặc phiên cuối tuần.

Mặc dù sự hào hứng và tự tin đang quay lại nhưng diễn biến hai hôm nay vẫn chỉ là những đợt hồi kỹ thuật. Giá dầu là yếu tố hỗ trợ tốt, nhưng không phải là điều thay đổi cục diện khó khăn hiện tại. Mấu chốt vẫn là rủi ro tắc nghẽn tuyến đường vận tải biển và khả năng leo thang xung đột đến mức nào. Vì vậy quan điểm ngắn hạn sẽ vẫn còn chi phối, nhất là khi lợi nhuận bất ngờ có được đang khá tốt.

Diễn biến giao dịch những phiên tới mới là giai đoạn thử thách rõ hơn về quan điểm này. Ngoài ra hai hôm nay tín hiệu bán ra khá nhỏ, phần nào xác nhận áp lực giải chấp đã vãn. Tuy nhiên cũng có khả năng thị trường phục hồi, tài khoản “dễ thở” hơn nên lượng hàng được găm lại. Những phiên tới sẽ là hoạt động cắt lỗ chủ động.

Mặc dù khả năng kết thúc nhịp điều chỉnh vẫn chưa rõ ràng, nhưng những phiên vừa rồi cũng cho thấy nhiều thông tin. Thứ nhất, các cổ phiếu có lượng margin lớn hoặc nhu cầu cắt lỗ nhiều có thể nhìn thấy ở những mã phục hồi tương đối kém trên nền thanh khoản cao. Thứ hai, những cổ phiếu được dòng tiền nhắm đến hầu hết bật lại nhanh hơn mặt bằng chung, biên độ tăng cũng tốt hơn và thanh khoản hạn chế (vì ít người muốn bán). Thứ ba, thị trường không có rủi ro nội tại lớn (trừ kỳ vọng về lạm phát gắn với biến động giá xăng dầu và yếu tố này cũng có thể thay đổi nhanh) và bất kỳ thông tin hạ nhiệt căng thẳng cũng có thể thúc đẩy dòng tiền quay lại quy mô lớn và khi đó thị trường có thể chạy rất nhanh.

Vẫn giữ quan điểm nên thận trọng lúc này và các biến động phù hợp hơn với giao dịch ngắn hạn hoặc trading phái sinh. Có thể chốt lời các vị thế bắt đáy T+ trong dịp cuối tuần và tiếp tục quan sát thêm.

Thị trường phái sinh hôm nay đã giảm mức độ chiết khấu nhưng vẫn có tín hiệu thận trọng ngay cả khi VN30 được đẩy lên rõ nét. Việc thiếu đồng thuận ở một số mã ngân hàng (tăng yếu) hoặc dầu khí còn đỏ trong buổi sáng có thể là nguyên nhân. Tuy nhiên độ rộng tổng thể và các cổ phiếu tầm trung (kể cả trong rổ VN30) tăng tốt là sự khác biệt lớn so với hôm qua. Thêm nữa giá tăng với dư bán chặn mỏng cho thấy bên cầm cổ khá hợp tác. Do đó mức chiết khấu lại là lợi thế cho Long, dù biến động có thể “đá văng” khỏi vị thế ở một số thời điểm.

Khả năng cao mức biến động như hôm nay sẽ không còn, giao dịch sẽ bình ổn hơn trong 2 phiên cuối tuần và có khả năng dao động lên xuống nhiều trong ngày. Chiến lược là chốt lời T+, Long/Short linh hoạt.

VN30 đóng cửa tại 1889.94. Cản gần nhất ngày mai là 1891; 1905; 1921; 1937; 1948; 1957. Hỗ trợ 1881; 1872; 1867; 1858; 1843; 1834.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.