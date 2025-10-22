Chuyến thăm chính thức Bulgaria của Tổng Bí thư mở ra những triển vọng hợp tác mới

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đánh giá chuyến thăm sắp tới của Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là cơ hội để Việt Nam mở ra không gian hợp tác mới với Bulgaria nói riêng và các nước khu vực Balkan nói chung...

Trả lời báo chí trước chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Cộng hòa Bulgaria từ ngày 22-24/10, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đánh giá chuyến thăm diễn ra vào thời điểm rất ý nghĩa, khi Việt Nam và Bulgaria kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và đây là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam sau khi Bulgaria chuyển đổi thể chế năm 1990.

Tiếp nối chuyến thăm chính thức tới Phần Lan, chuyến thăm chính thức tới Bulgaria của Tổng Bí thư Tô Lâm mang thông điệp về tình cảm chân thành và sự coi trọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam dành cho đối tác, bạn bè truyền thống đã có những hỗ trợ, đóng góp quý báu đối với sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc trước đây và công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay của Việt Nam.

Chuyến thăm cũng là cơ hội để Việt Nam mở ra không gian hợp tác mới với Bulgaria nói riêng và các nước khu vực Balkan nói chung.

Là một trong những nước đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, từ năm 1950, tình hữu nghị Việt Nam-Bulgaria được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đã nhắc lại sự kiện vào tháng 8/1957 khi Chủ tịch Hồ Chí Minh có chuyến thăm hữu nghị chính thức Bulgaria, đặt nền móng, mở ra giai đoạn phát triển tốt đẹp trong quan hệ hai nước với sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu về vật chất cũng như tinh thần mà Bulgaria dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Người dân Việt Nam luôn khắc ghi hình ảnh hàng nghìn học sinh, sinh viên, nhân dân Bulgaria xuống đường phản đối chiến tranh ở Việt Nam. Bệnh viện Việt-Bun ở Thái Bình, Trường Mầm non Việt-Bun tại Thủ đô Hà Nội là món quà nghĩa tình mà nhân dân Bulgaria trao tặng cho nhân dân Thủ đô.

Bulgaria từng đào tạo cho Việt Nam hàng ngàn chuyên gia có trình độ đại học, trên đại học và hàng chục ngàn lao động có tay nghề… là nguồn nhân lực chất lượng cao rất quý giá cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước của Việt Nam.

Chuyến thăm lần này sẽ là dịp để Lãnh đạo Cấp cao hai nước sẽ cùng nhìn lại những thành tựu phát triển quan hệ để từ đó có những định hướng mang tính chiến lược, đưa quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời Việt Nam-Bulgaria lên tầm cao mới, nhất là trong các lĩnh vực hợp tác Bulgaria có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như công nghệ thông tin, lượng tử, trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, y sinh...

Đồng thời, đây cũng là dịp để hai nước xây dựng vững chắc cầu nối tin cậy gắn kết Bulgaria với ASEAN và ngược lại, Việt Nam với EU.

75 năm xây dựng và phát triển quan hệ đánh dấu một quãng thời gian lịch sử cùng đồng hành trong công cuộc xây dựng, phát triển của nhau cũng như những thành quả hợp tác trên hầu hết các lĩnh vực hợp tác trong quan hệ hai nước.

Về chính trị, ngoại giao, hai bên thường xuyên duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, triển khai định kỳ các cơ chế hợp tác song phương, qua đó tạo dựng nền móng tin cậy chính trị sâu sắc. Kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng liên tục trong những năm trở lại đây.

Về giáo dục-đào tạo, hai nước đã ký Chương trình hợp tác giai đoạn 2025-2028 và đang xem xét nghiên cứu mở rộng môi trường hợp tác đào tạo trong các lĩnh vực thế mạnh của Bulgaria như công nghệ thông tin, an ninh mạng, chính phủ điện tử, quản trị công…

Hợp tác trong các lĩnh vực khác như quốc phòng, an ninh, văn hóa, lao động...đang ngày càng có nhiều bước phát triển mới.

Hai bên cũng đang triển khai thực hiện các nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu khoa học; thành lập Ủy ban hợp tác về khoa học-công nghệ, trong đó tập trung vào những lĩnh vực mới như công nghệ sinh học, công nghệ thông tin – truyền thông, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, năng lượng xanh...

Điều này hứa hẹn mang đến những khuôn khổ hợp tác mới phù hợp với tiềm năng và nhu cầu của mỗi bên, qua đó đóng góp quan trọng vào sự phát triển của mỗi nước.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng kỳ vọng chuyến thăm sẽ mở ra cơ hội hợp tác mới trong các lĩnh vực thương mại-đầu tư thông qua việc mở cửa thị trường cho nhau; triển khai hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA), thúc đẩy Ủy ban châu Âu sớm phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và EU (EVIPA) qua đó tăng cường hợp tác đầu tư và nâng cao hơn nữa kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Bulgaria cũng như các đối tác khác trong EU.

Trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, chuyến thăm cũng sẽ tăng cường hơn nữa giao lưu nhân dân giữa hai nước, thúc đẩy các hoạt động du lịch-văn hóa, hợp tác giáo dục đào tạo.

Thứ trưởng Ngoại giao hy vọng sẽ thấy nhiều hơn nữa các hoạt động văn hóa nghệ thuật ở cả hai nước, tiếp nối các Lễ hội hoa hồng Bulgaria, Ngày văn hóa chữ viết Slav tại Hà Nội…, đoàn Việt Nam biểu diễn tại Festival Văn hóa dân gian quốc tế tại Burgas, Festival quốc tế nghệ thuật tại Sozopol... đã diễn ra rất hiệu quả trong thời gian qua, góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa hai dân tộc.

Với những tình cảm chân thành, gắn bó, bà bày tỏ tin tưởng tin tưởng chuyến thăm chính thức Bulgaria của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ mở ra những triển vọng hợp tác hứa hẹn, phù hợp với định hướng chiến lược của Việt Nam trong kỷ nguyên mới, đem lại nhiều kết quả tích cực vì lợi ích của Nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở mỗi khu vực và trên thế giới.