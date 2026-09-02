Chuyển từ bồi thường thiệt hại sang tái thiết cuộc sống cho người bị thu hồi đất

Nghị quyết 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa 14 ban hành ngày 28/7/2026 xác định đưa đất đai trở thành nguồn lực chiến lược, lợi thế cạnh tranh và động lực phát triển.

Thị trường bất động sản và thị trường quyền sử dụng đất trở thành kênh phân phối đất đai hợp lý, công bằng, hiệu quả. Nghị quyết cũng nêu một nguyên tắc là "khơi thông nguồn lực đất đai nhưng không buông lỏng quản lý" và "thúc đẩy phát triển nhưng không để thất thoát tài sản công". Đất đai được xác định như một yếu tố đầu vào của sản xuất.

Việc sửa đổi Luật Đất đai cùng với các luật về đầu tư, đấu thầu, quy hoạch, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản... nhằm bảo đảm đồng bộ, thống nhất. Điều này được kỳ vọng chấm dứt tình trạng không ít dự án chậm không phải vì thiếu vốn, không phải vì thiếu quyết tâm của địa phương mà vì luật quy định khác nhau về cùng một nội dung, dẫn tới cơ quan thực thi không có đủ căn cứ rõ ràng để quyết định.

Chính sách sẽ được thiết kế để việc găm giữ đất, không sử dụng đất trở nên tốn kém hơn so với lợi ích có được từ đầu cơ. Ảnh: Hạnh Vân

Cục trưởng Cục Quản lý đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đào Trung Chính khẳng định, liên quan đến chính sách về bồi thường hỗ trợ tái định cư thì hiện có điểm quy định rất mới trong Luật Đất đai (sửa đổi) đang được hoàn thiện. Đó là chuyển từ tư duy bồi thường thiệt hại về đất sang tư duy tái thiết cuộc sống cho người có đất bị thu hồi; giải quyết câu chuyện tái thiết sinh kế, việc làm, thu nhập cho người bị thu hồi đất.

Trọng tâm không chỉ là khoản tiền bồi thường, mà còn phải bảo đảm sinh kế, việc làm và chỗ ở ổn định cho người dân. Dự thảo cũng cân nhắc trao thêm quyền chủ động cho địa phương trong quy định mức hỗ trợ bổ sung, phù hợp điều kiện thực tế của từng vùng.

Các thiết kế Luật thời gian tới cũng sẽ xây dựng hệ thống thông tin quốc gia về đất đai; công khai thông tin quy hoạch, pháp lý dự án, giá đất, giao dịch, nghĩa vụ tài chính, tình trạng thế chấp, tranh chấp, tình trạng sử dụng đất. Chính sách sẽ được thiết kế để việc găm giữ đất, không sử dụng đất trở nên tốn kém hơn so với lợi ích có được từ đầu cơ.