Thứ Hai, 25/08/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

VnEconomy Menu
VnEconomy Multimedia
VnEconomy VnE TV
VnEconomy Shorts
VnEconomy Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết Quốc hội về dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2

Huyền Vy

25/08/2025, 14:42

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) tổ chức đàm phán hoàn tất các quy trình, thủ tục và tiến hành, ký kết điều ước quốc tế với các đối tác về hợp tác đầu tư xây dựng 2 dự án. Phấn đấu hoàn thành trong tháng 9/2025 đối với dự án Ninh Thuận 1 và tháng 12/2025 đối với dự án Ninh Thuận 2…

Điện hạt nhân là giải pháp phát triển năng lượng bền vững tại Việt Nam. Ảnh minh họa.
Điện hạt nhân là giải pháp phát triển năng lượng bền vững tại Việt Nam. Ảnh minh họa.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 249/NQ-CP ngày 22/8/2025 về ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 189/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt đầu tư xây dựng các dự án điện hạt nhân tại Ninh Thuận.

Mục đích của kế hoạch nhằm tổ chức thể chế hoá và triển khai đầy đủ, nghiêm túc, hiệu quả các cơ chế, chính sách quy định tại Nghị quyết số 189/2025/QH15; Bảo đảm tuân thủ đúng các chỉ đạo, yêu cầu của Quốc hội đối với các nhiệm vụ giao cho Chính phủ thực hiện tại Nghị quyết số 189/2025/QH15; Cụ thể hóa các chính sách, giải pháp được Quốc hội thông qua bằng các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành để có đầy đủ hành lang pháp lý, tạo thuận lợi trong quá trình triển khai, huy động các nguồn lực thực hiện dự án; Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm, tiến độ thực hiện công việc của các bộ, ngành, địa phương.

Nghị quyết đưa ra 10 nhóm nhiệm vụ cụ thể của các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2. Cụ thể như sau:

Về việc giao chủ đầu tư thực hiện các dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2, Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan trình ban hành văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ vào tháng 4/2025.

Về việc ký kết các điều ước quốc tế với các quốc gia đối tác thực hiện dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2, kế hoạch triển khai yêu cầu: Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan đã trình ban hành văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đồng ý chủ trương đàm phán các điều ước quốc tế với đối tác làm cơ sở triển khai đàm phán các Hiệp định về thực hiện dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 vào tháng 5/2025 và hoàn thành vào tháng 9/2025 đối với dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 2.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, EVN, PVN tổ chức đàm phán hoàn tất các quy trình, thủ tục và tiến hành, ký kết điều ước quốc tế với các đối tác về hợp tác đầu tư xây dựng 2 dự án. Phấn đấu hoàn thành trong tháng 9/2025 đối với dự án Ninh Thuận 1 và tháng 12/2025 đối với dự án Ninh Thuận 2.

Bộ Tài chính chủ trì tổ chức đàm phán hoàn tất các quy trình, thủ tục và tiến hành ký kết điều ước quốc tế với các đối tác về cung cấp tín dụng cho 2 dự án. Mục tiêu hoàn thành trong tháng 9/2025 đối với dự án Ninh Thuận 1 và trong tháng 3/2026 đối với dự án Ninh Thuận 2.

Về việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng điện hạt nhân theo hướng dẫn của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), Bộ Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì, phối hợp với IAEA để hoàn thành báo cáo đánh giá cơ sở hạ tầng của Đoàn đánh giá cơ sở hạ tầng hạt nhân tích hợp (INIR) của IAEA trong năm 2025. Đồng thời chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng và trình ban hành Kế hoạch tổng thể phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân; nghiên cứu tham gia các điều ước quốc tế đa phương cần thiết trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. Mục tiêu hoàn thành trong năm 2026.

Ngoài ra, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng được giao nhiệm vụ chủ trì rà soát, sửa đổi các Nghị định, Thông tư liên quan đến Luật Năng lượng Nguyên tử về nhà máy điện hạt nhân và phải hoàn thành ngay trong năm 2025.

Về tổ chức thực hiện dự án, EVN và PVN sẽ trình hồ sơ đề nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án để cấp thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Phấn đấu hoàn thành trong kỳ họp Quốc hội tháng 10-11/2025 đối với dự án Ninh Thuận 1 và chậm nhất là vào tháng 5/2026 đối với dự án Ninh Thuận 2. Sau đó, Hội đồng thẩm định nhà nước (Bộ Tài chính chủ trì) sẽ thẩm định trình Thủ tướng phê duyệt dự án đầu tư, hồ sơ phê duyệt địa điểm vào năm 2026. Các bộ, ngành, cơ quan liên quan thẩm định phê duyệt các hồ sơ tài liệu; thực hiện thi công xây dựng và đưa dự án vào vận hành theo nghiên cứu khả thi được phê duyệt.

Kế hoạch cũng giao UBND tỉnh Khánh Hòa nỗ lực, nhanh chóng triển khai việc di dân, tái định cư giải phóng mặt bằng. Bộ Khoa học và Công nghệ tham gia triển khai Đề án tuyên truyền về chủ trương và nhiệm vụ phát triển điện hạt nhân. Nhiệm vụ này sẽ được triển khai theo yêu cầu trong quá trình thực hiện dự án.

Về đào tạo nguồn nhân lực, Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì xây dựng và trình Thủ tướng phê duyệt Đề án đào tạo nguồn nhân lực điện hạt nhân, sau đó sẽ triển khai thực hiện ngay.

Trong suốt quá trình đầu tư, xây dựng dự án, Chính phủ yêu cầu EVN, PVN và các cơ quan liên quan có trách nhiệm quản lý sử dụng vốn và nguồn lực bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, an toàn phóng xạ, môi trường.

Theo kế hoạch, Tổ công tác liên ngành gồm đại diện các bộ, cơ quan: Quốc phòng, Công an, Tài chính, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước... sẽ được thành lập vào năm 2026. Tổ công tác này có nhiệm vụ giám sát thực hiện bảo đảm các công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong quá trình triển khai các dự án điện hạt nhân.

Bộ Công thương làm việc với Tập đoàn công nghệ điện hạt nhân Westinghouse

11:24, 20/05/2025

Bộ Công thương làm việc với Tập đoàn công nghệ điện hạt nhân Westinghouse

Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân

08:35, 12/01/2025

Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Khẩn trương thực hiện 6 nhiệm vụ cho phát triển điện hạt nhân

08:24, 03/01/2025

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Khẩn trương thực hiện 6 nhiệm vụ cho phát triển điện hạt nhân

Từ khóa:

chính sách đầu tư cơ chế đặc biệt công nghệ năng lượng trong kỷ nguyên mới đào tạo nguồn nhân lực điện hạt nhân điều ước quốc tế hạ tầng điện hạt nhân năng lượng Nghị quyết 249 nhà máy điện hạt nhân ninh thuận Quốc hội xây dựng dự án

Đọc thêm

Aristino lan tỏa tinh thần dân tộc qua thời trang và trách nhiệm xã hội

Aristino lan tỏa tinh thần dân tộc qua thời trang và trách nhiệm xã hội

Mừng đại lễ, thương hiệu thời trang Aristino không chỉ mang đến những sản phẩm chất lượng mà còn lan tỏa tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc qua loạt hoạt động ý nghĩa, thể hiện cam kết mạnh mẽ với cộng đồng và xã hội.

Ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết Quốc hội về dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2

Ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết Quốc hội về dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) tổ chức đàm phán hoàn tất các quy trình, thủ tục và tiến hành, ký kết điều ước quốc tế với các đối tác về hợp tác đầu tư xây dựng 2 dự án. Phấn đấu hoàn thành trong tháng 9/2025 đối với dự án Ninh Thuận 1 và tháng 12/2025 đối với dự án Ninh Thuận 2…

Sản xuất hữu cơ: Hướng đi bền vững của ngành chè Việt Nam

Sản xuất hữu cơ: Hướng đi bền vững của ngành chè Việt Nam

Trong bối cảnh áp lực cạnh tranh ngày càng lớn, các chuyên gia cho rằng để cải thiện kết quả xuất khẩu, ngành chè Việt Nam cần tập trung vào chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm, đặc biệt thúc đẩy sản xuất theo quy trình hữu cơ nhằm nâng cao giá trị gia tăng và mở rộng thị trường bền vững…

Thịt trâu thải loại, giá rẻ từ Ấn Độ nhập khẩu về Việt Nam ngày càng nhiều

Thịt trâu thải loại, giá rẻ từ Ấn Độ nhập khẩu về Việt Nam ngày càng nhiều

Theo số liệu từ Cục Hải Quan, trong nửa đầu năm 2025, Việt Nam nhập khẩu tới 103 nghìn tấn thịt trâu từ Ấn Độ, tăng 14,2% về khối lượng với cùng kỳ năm trước. Điều đáng nói, thịt trâu Ấn Độ vốn từ giống trâu Murrah chuyên nuôi để lấy sữa, thịt không ngon, nhưng lại bán chạy ở Việt Nam…

Bão số 5 áp sát, các tỉnh Bắc Trung Bộ lệnh cấm biển

Bão số 5 áp sát, các tỉnh Bắc Trung Bộ lệnh cấm biển

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5 (Kajiki) với gió giật cấp 13 - 14 và mưa lớn diện rộng, các tỉnh Bắc Trung Bộ đã đồng loạt ban hành lệnh cấm biển, khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn, vận hành xả lũ hồ chứa và triển khai phương châm “4 tại chỗ” nhằm chủ động ứng phó.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Sức mạnh của chữ ký số trong thời đại số

eMagazine

Sức mạnh của chữ ký số trong thời đại số

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

eMagazine

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

Những công ty đại chúng sở hữu nhiều bitcoin nhất

Thế giới

Những công ty đại chúng sở hữu nhiều bitcoin nhất

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Blog chứng khoán: Ngắn hạn đừng nói chuyện… vĩ mô

Chứng khoán

2

AEON Việt Nam: Nơi người trẻ được trao quyền và có cơ hội tỏa sáng trong sự nghiệp

Doanh nghiệp

3

Giải pháp tài chính toàn diện cho doanh nghiệp tư vấn du học và xuất khẩu lao động

Tài chính

4

Bão số 5- Kajiki: Nguy cơ thiên tai và biện pháp ứng phó khẩn cấp

Tiêu điểm

5

Áp lực bán đè nặng, cổ phiếu ngân hàng lao dốc, VN-Index lùi sát mốc 1600 điểm

Chứng khoán

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: