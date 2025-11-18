Thứ Năm, 20/11/2025

Trang chủ Kinh tế số

Cơ chế hỗ trợ mới để dịch vụ viễn thông tới vùng sâu vùng xa

Hạ Chi

18/11/2025, 17:24

Nghị định số 295/2025/NĐ-CP mở ra cơ chế hỗ trợ cho doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ tại các khu vực khó khăn...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Nghị định số 295/2025/NĐ-CP, ban hành ngày 17/11/2025, quy định chi tiết về hoạt động viễn thông công ích và cơ chế tài chính thực hiện hoạt động này tại Việt Nam. 

Điểm nổi bật của Nghị định là nguyên tắc hỗ trợ doanh nghiệp viễn thông trong việc cung cấp dịch vụ viễn thông công ích. Điều này nhằm đảm bảo người dân ở các khu vực khó khăn có thể tiếp cận và sử dụng dịch vụ viễn thông khi cần thiết, đồng thời đảm bảo thông tin liên lạc trong trường hợp khẩn cấp.

Doanh nghiệp phải có giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và tham gia cung cấp dịch vụ thông qua đấu thầu, đặt hàng, hoặc giao nhiệm vụ.

Nghị định quy định nếu có nhiều doanh nghiệp cùng cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập tại một khu vực, doanh nghiệp đang thực hiện hợp đồng sẽ tiếp tục được hỗ trợ cho đến khi kết thúc hợp đồng. 

Cần lưu ý, doanh nghiệp được hỗ trợ phải đáp ứng yêu cầu về phổ cập dịch vụ viễn thông và tự bù đắp chi phí nếu đầu tư vượt quá yêu cầu của Nhà nước. 

Hỗ trợ phải phù hợp với phạm vi, nhiệm vụ của chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích và được thực hiện thông qua đấu thầu, đặt hàng, hoặc giao nhiệm vụ.

Đối với các khoản chi đã được cơ quan nhà nước ban hành định mức, việc hỗ trợ không vượt quá định mức chi phí liên quan và không trùng lặp với chính sách hỗ trợ khác. 

Việc hỗ trợ phải đảm bảo công khai, minh bạch, bình đẳng, tiết kiệm và tuân thủ quy định về phòng chống tham nhũng. 

Nghị định cũng quy định mức đóng góp của doanh nghiệp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam, được xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) doanh thu dịch vụ viễn thông, tối đa là 1,5%, tối đa là 1,5%.

Mức đóng góp cụ thể từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Doanh thu tính đóng góp không bao gồm doanh thu từ dịch vụ viễn thông công ích. Đóng góp tài chính vào Quỹ sẽ được hạch toán vào chi phí kinh doanh dịch vụ viễn thông của doanh nghiệp.

Thời điểm bắt đầu và dừng thu đóng góp được quyết định dựa trên nhu cầu kinh phí thực tế và kế hoạch thực hiện chương trình. Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ quyết định thời điểm này. 

Bên cạnh quy định mức đóng góp, Nghị định cũng quy định cụ thể đối tượng được miễn, giảm đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam. 

Cụ thể, doanh nghiệp viễn thông được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng lần đầu được miễn đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam 2 năm kể từ ngày được cấp phép; được giảm 50% mức đóng góp trong 2 năm tiếp theo kể từ ngày hết thời hạn miễn đóng góp. 

Trường hợp doanh nghiệp viễn thông nêu trên được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng lần đầu trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực (1/1/2026), doanh nghiệp viễn thông được miễn, giảm đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam cho thời gian mà doanh nghiệp được hưởng miễn, giảm còn lại tính từ khi doanh nghiệp được cấp phép. 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ 1/1/2026.

Từ khóa:

dịch vụ viễn thông công ích doanh nghiệp viễn thông kinh tế số Nghị định 295/2025/NĐ-CP Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam

Đài Loan

Đài Loan "đổ" hơn 3 tỷ USD để xây dựng “Hòn đảo AI”

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang được Đài Loan đặt ở vị trí “động cơ tăng trưởng mới”, với kỳ vọng tạo ra 7 nghìn tỷ Đài tệ giá trị gia tăng vào năm 2028 và tăng vọt lên 15 nghìn tỷ Đài tệ vào năm 2040...

Ban hành 10 nhóm sản phẩm, dịch vụ công nghệ số trọng điểm

Ban hành 10 nhóm sản phẩm, dịch vụ công nghệ số trọng điểm

Trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đá mấy, lượng tử, công nghệ chuỗi khối (Blockchain), sản phẩm, dịch vụ mạng di động thế hệ sau (5G/6G), sản phẩm, dịch vụ chip bán dẫn… là những sản phẩm, dịch vụ công nghệ số trọng điểm của Việt Nam…

Công nghệ lượng tử chưa thể đe doạ tiền điện tử ít nhất trong 20 năm tới

Công nghệ lượng tử chưa thể đe doạ tiền điện tử ít nhất trong 20 năm tới

Nhà mật mã học Adam Back nhận định Bitcoin chưa phải đối mặt với nguy cơ thực sự từ máy tính lượng tử trong ít nhất 20 đến 40 năm nữa...

Thị trường tiền số mất 1,2 nghìn tỷ USD vốn hóa trong 6 tuần

Thị trường tiền số mất 1,2 nghìn tỷ USD vốn hóa trong 6 tuần

Thị trường tiền số toàn cầu biến động mạnh trong 6 tuần qua, khi hơn 1 nghìn tỷ USD vốn hóa đã bị “cuốn phăng”...

“Cha đẻ” nhiều tập đoàn công nghệ lớn quay lại vị trí CEO, trực tiếp dẫn dắt cuộc đua AI

“Cha đẻ” nhiều tập đoàn công nghệ lớn quay lại vị trí CEO, trực tiếp dẫn dắt cuộc đua AI

Những nhân vật từng định hình lại cả ngành công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) nay lại xem AI như bước ngoặt mang tính định mệnh, thôi thúc họ trở lại "cầm lái" dẫn dắt doanh nghiệp...

VnEconomy