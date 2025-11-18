Cơ chế hỗ trợ mới để dịch vụ viễn thông tới vùng sâu vùng xa

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 20/11/2025
Hạ Chi
18/11/2025, 17:24
Nghị định số 295/2025/NĐ-CP mở ra cơ chế hỗ trợ cho doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ tại các khu vực khó khăn...
Nghị định số 295/2025/NĐ-CP, ban hành ngày 17/11/2025, quy định chi tiết về hoạt động viễn thông công ích và cơ chế tài chính thực hiện hoạt động này tại Việt Nam.
Điểm nổi bật của Nghị định là nguyên tắc hỗ trợ doanh nghiệp viễn thông trong việc cung cấp dịch vụ viễn thông công ích. Điều này nhằm đảm bảo người dân ở các khu vực khó khăn có thể tiếp cận và sử dụng dịch vụ viễn thông khi cần thiết, đồng thời đảm bảo thông tin liên lạc trong trường hợp khẩn cấp.
Doanh nghiệp phải có giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và tham gia cung cấp dịch vụ thông qua đấu thầu, đặt hàng, hoặc giao nhiệm vụ.
Nghị định quy định nếu có nhiều doanh nghiệp cùng cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập tại một khu vực, doanh nghiệp đang thực hiện hợp đồng sẽ tiếp tục được hỗ trợ cho đến khi kết thúc hợp đồng.
Cần lưu ý, doanh nghiệp được hỗ trợ phải đáp ứng yêu cầu về phổ cập dịch vụ viễn thông và tự bù đắp chi phí nếu đầu tư vượt quá yêu cầu của Nhà nước.
Hỗ trợ phải phù hợp với phạm vi, nhiệm vụ của chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích và được thực hiện thông qua đấu thầu, đặt hàng, hoặc giao nhiệm vụ.
Đối với các khoản chi đã được cơ quan nhà nước ban hành định mức, việc hỗ trợ không vượt quá định mức chi phí liên quan và không trùng lặp với chính sách hỗ trợ khác.
Việc hỗ trợ phải đảm bảo công khai, minh bạch, bình đẳng, tiết kiệm và tuân thủ quy định về phòng chống tham nhũng.
Nghị định cũng quy định mức đóng góp của doanh nghiệp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam, được xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) doanh thu dịch vụ viễn thông, tối đa là 1,5%, tối đa là 1,5%.
Mức đóng góp cụ thể từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Doanh thu tính đóng góp không bao gồm doanh thu từ dịch vụ viễn thông công ích. Đóng góp tài chính vào Quỹ sẽ được hạch toán vào chi phí kinh doanh dịch vụ viễn thông của doanh nghiệp.
Thời điểm bắt đầu và dừng thu đóng góp được quyết định dựa trên nhu cầu kinh phí thực tế và kế hoạch thực hiện chương trình. Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ quyết định thời điểm này.
Bên cạnh quy định mức đóng góp, Nghị định cũng quy định cụ thể đối tượng được miễn, giảm đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam.
Cụ thể, doanh nghiệp viễn thông được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng lần đầu được miễn đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam 2 năm kể từ ngày được cấp phép; được giảm 50% mức đóng góp trong 2 năm tiếp theo kể từ ngày hết thời hạn miễn đóng góp.
Trường hợp doanh nghiệp viễn thông nêu trên được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng lần đầu trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực (1/1/2026), doanh nghiệp viễn thông được miễn, giảm đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam cho thời gian mà doanh nghiệp được hưởng miễn, giảm còn lại tính từ khi doanh nghiệp được cấp phép.
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ 1/1/2026.
20:18, 05/09/2025
Trí tuệ nhân tạo (AI) đang được Đài Loan đặt ở vị trí “động cơ tăng trưởng mới”, với kỳ vọng tạo ra 7 nghìn tỷ Đài tệ giá trị gia tăng vào năm 2028 và tăng vọt lên 15 nghìn tỷ Đài tệ vào năm 2040...
Trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đá mấy, lượng tử, công nghệ chuỗi khối (Blockchain), sản phẩm, dịch vụ mạng di động thế hệ sau (5G/6G), sản phẩm, dịch vụ chip bán dẫn… là những sản phẩm, dịch vụ công nghệ số trọng điểm của Việt Nam…
Nhà mật mã học Adam Back nhận định Bitcoin chưa phải đối mặt với nguy cơ thực sự từ máy tính lượng tử trong ít nhất 20 đến 40 năm nữa...
Thị trường tiền số toàn cầu biến động mạnh trong 6 tuần qua, khi hơn 1 nghìn tỷ USD vốn hóa đã bị “cuốn phăng”...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Bất động sản
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: