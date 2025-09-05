Lập trung tâm thiết kế tiên tiến lĩnh vực viễn thông và không gian, hàng không vũ trụ tại Việt Nam

Trung tâm sẽ đóng vai trò nâng cao năng lực nghiên cứu, thiết kế trong các lĩnh vực viễn thông và hàng không vũ trụ, cung cấp các dịch vụ thiết kế liên ngành tiên tiến dành cho các khách hàng tổ chức và doanh nghiệp tại thị trường châu Á và Trung Đông...

Trong khuôn khổ Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam- Italia, ngày 4/9/2025, Tập đoàn chuyên các lĩnh vực truyền thông vệ tinh, quốc phòng và hàng không vũ trụ- Temix Group đã công bố thành lập Trung tâm thiết kế tiên tiến tại Việt Nam.

Trung tâm được triển khai với sự hợp tác chiến lược từ Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT), một trong những cơ sở giáo dục hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực viễn thông.

Là trường đại học đầu tiên tại Việt Nam có đủ năng lực đáp ứng các yêu cầu cao trong nghiên cứu thiết bị vệ tinh tầm thấp, PTIT sẽ bố trí một cơ sở riêng biệt trong khuôn viên trường để đặt Trung tâm mới, nơi các chuyên gia của Tập đoàn này sẽ hợp tác cùng đội ngũ các nhà nghiên cứu và chuyên gia trong nước.

Trung tâm này với sự chủ trì của PTIT cũng theo sát với chiến lược quốc gia về việc mở ra những cơ hội đột phá cho sự phát triển mạnh mẽ của ngành khoa học và công nghệ, trong đó danh mục các vấn đề lớn về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vừa được Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam công bố. Điều này cũng đánh dấu bước tiến quan trọng trong thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, cũng như việc tập trung nghiên cứu, sản xuất, chế tạo vệ tinh quỹ đạo thấp.

Trong khuôn khổ diễn đàn, hai bên trao đổi biên bản ghi nhớ đánh dấu hợp tác chiến lược.

Sự phát triển này là bước tiếp theo trong quá trình hợp tác lâu dài giữa Temix và PTIT, vốn đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ đào tạo ngành kỹ thuật viễn thông. Hợp tác lần này cũng bao gồm việc tài trợ học bổng cho sinh viên Việt Nam theo học chương trình đào tạo nâng cao tại Đại học Catania (Italia), nơi cả hai đơn vị duy trì hợp tác học thuật.

Ông Đặng Hoài Bắc, Chủ tịch Học viện PTIT, cho biết "Hợp tác với Temix không chỉ thúc đẩy chuyển giao công nghệ mà còn tạo ra nhiều cơ hội nghề nghiệp mới cho đội ngũ nghiên cứu, đồng thời nâng cao vị thế của Việt Nam trong ngành công nghiệp không gian toàn cầu."

Trung tâm mới sẽ đóng vai trò nâng cao năng lực nghiên cứu– thiết kế của Temix trong các lĩnh vực viễn thông và hàng không vũ trụ. Trung tâm sẽ cung cấp các dịch vụ thiết kế liên ngành tiên tiến dành cho các khách hàng tổ chức và doanh nghiệp tại thị trường châu Á và Trung Đông, với thế mạnh công nghệ vượt trội.

Sáng kiến này nằm trong chiến lược củng cố hoạt động công nghiệp dài hạn của Temix tại Việt Nam, dựa trên hợp tác chiến lược với các viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức công và tư. Với nền tảng công nghệ từ những năm 1990 và hiện diện hoạt động tại châu Âu, Trung Đông và châu Á, Tập đoàn tiếp tục khẳng định cam kết phát triển hệ sinh thái công nghệ giá trị cao.

Ông Armando Caravella, Nhà sáng lập và Chủ tịch Temix, nhấn mạnh "Việc thành lập trung tâm thể hiện sự đầu tư chiến lược vào năng lực đổi mới sáng tạo của tập đoàn, phát huy tối đa sự kết hợp giữa kinh nghiệm quốc tế và năng lực học thuật xuất sắc của Việt Nam."