Cổ đông sáng lập thông báo về việc tái cấu trúc sở hữu và định hướng phát triển thương hiệu Ecopark

Ngày 6/11, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển DB (cổ đông sáng lập và giữ cổ phần lớn nhất của Tập đoàn Ecopark) thông báo quyết định quan trọng liên quan đến việc tái cấu trúc sở hữu và định hướng phát triển thương hiệu Ecopark.

Cụ thể, theo Biên bản thỏa thuận giữa các cổ đông, kể từ ngày 23/10/2025, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển DB và Tập đoàn Ecopark đã thống nhất thoái toàn bộ cổ phần/vốn góp tại các công ty, bao gồm: Công ty Cổ phần Đầu tư Ecopark Hải Dương; Công ty Cổ phần Giáo dục Wisdom-Eco; Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị TDH Ecoland; đồng thời không còn liên quan đến Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hồng Phong (sau đây gọi chung là “nhóm Công ty đã thoái vốn”).

Các bên cũng đã chấm dứt toàn bộ quan hệ công nợ và các nghĩa vụ tài chính khác liên quan, đảm bảo tính độc lập, minh bạch trong hoạt động đầu tư. Thỏa thuận này đã được nhóm cổ đông đồng thuận, phê duyệt và hoàn tất theo đúng quy định pháp luật.

Căn cứ theo Nghị quyết năm 2022 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Ecopark, Tập đoàn đã chính thức cho phép Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển DB và Công ty TNHH Đầu tư BB được sử dụng thương hiệu và triết lý phát triển Ecopark để triển khai các dự án ngoài khu đô thị Ecopark (Hưng Yên). Việc này đánh dấu bước mở rộng chiến lược của hệ sinh thái Ecopark, với hai hướng phát triển độc lập – Ecopark DB và Ecopark BB – cùng kế thừa tinh thần Ecopark nhưng triển khai theo định hướng và phân khúc riêng biệt.

Theo đó, các sản phẩm, dịch vụ của nhóm Công ty đã thoái vốn không có quyền sử dụng, cũng như không liên quan đến thương hiệu Ecopark.

Ngày 5/11/2025, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển DB đã gửi công văn số 45/CV-DB đến nhóm Công ty đã thoái vốn về việc yêu cầu đính chính, gỡ bỏ, sửa đổi các thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời không sử dụng thương hiệu Ecopark trong tương lai, để tránh những hiểu nhầm phát sinh và hậu quả nếu có.

Hiện nay, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển DB chỉ đang trực tiếp đầu tư và phát triển các dự án: Ecopark (Hưng Yên), Eco Central Park (Nghệ An), Eco Retreat (Tây Ninh).

Đầu tư và Phát triển DB được định hướng là nhánh phát triển kế thừa tinh thần Ecopark, với sứ mệnh “Xây dựng cuộc sống xanh, hạnh phúc và bền vững cho cộng đồng”. Các dự án do DB đầu tư luôn tuân thủ triết lý thiết kế - quy hoạch - vận hành chuẩn mực của Ecopark, đồng thời hướng tới mô hình đô thị vì con người, kết hợp giữa thiên nhiên, cộng đồng và giá trị xã hội.

Bên cạnh phát triển các khu đô thị và nghỉ dưỡng chất lượng cao, công ty DB xác định sứ mệnh của mình là doanh nghiệp kiến tạo giá trị xã hội - góp phần thay đổi cách mà người dân sống trong đô thị, giúp mỗi cư dân sống hạnh phúc hơn, khỏe mạnh hơn, nhân văn hơn. Đầu tư và Phát triển DB đang từng bước phát triển nhà ở xã hội và nhà ở giá hợp lý, với mục tiêu đem lại môi trường sống xanh, văn minh và an toàn cho mọi tầng lớp người dân, không chỉ ở các thành phố lớn mà cả các địa phương đang phát triển. Mỗi dự án của DB đều hướng tới xây dựng cộng đồng nhân văn, gắn kết và bền vững, coi hạnh phúc của cư dân là thước đo thành công của doanh nghiệp.

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển DB tôn trọng và bảo vệ giá trị thương hiệu Ecopark, đồng thời khẳng định không chịu trách nhiệm và không liên quan đến bất kỳ dự án, tổ chức hay cá nhân nào sử dụng tên thương mại hoặc biểu tượng Ecopark mà không được Tập đoàn Ecopark hoặc các đơn vị được ủy quyền chấp thuận.