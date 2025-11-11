Cơ hội cuối cùng để sở hữu căn hộ TT AVIO

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 11/11/2025
Lan Anh
11/11/2025, 15:59
Những tháng cuối năm luôn là mùa cao điểm của thị trường bất động sản, nguồn cung mới xuất hiện, dòng tiền đầu tư quay trở lại và người mua tận dụng các ưu đãi lớn nhất năm.
Xu hướng ấy càng rõ nét hơn khi năm nay lãi suất duy trì mức thấp, tâm lý cải thiện, giá căn hộ thiết lập mặt bằng mới. Ở bối cảnh đó, TT AVIO nổi lên như một ngôi sao, mang đến cơ hội “vàng” cho cả người mua an cư lẫn nhà đầu tư đón đầu chu kỳ phục hồi.
Nằm tại cửa ngõ phía Đông TP.HCM, trên quỹ đất 1,6 hecta, quy mô khoảng 2.000 căn hộ từ 1-3 phòng ngủ và các căn thương mại dịch vụ, TT AVIO kiến tạo không gian sống chuẩn Nhật Bản, nơi kiến trúc hiện đại hòa quyện cùng thiên nhiên, hệ tiện ích đẳng cấp, khả năng kết nối vùng vượt trội.
Sở hữu căn hộ tại TT AVIO không chỉ là sở hữu nơi để ở, mà còn đầu tư vào một không gian sống bền vững, mang giá trị tích lũy và tiềm năng tăng trưởng lâu dài giữa khu vực đô thị đang chuyển mình mạnh mẽ.
Sau giai đoạn trầm lắng, thị trường căn hộ khu Đông TP.HCM đang ghi nhận những tín hiệu hồi phục rõ nét: Hạ tầng được đẩy nhanh, dòng vốn dịch chuyển mạnh, trong khi quỹ đất sạch ngày càng khan hiếm. Lợi thế kết nối vùng giữa TP.HCM và Đồng Nai giúp thành phố Dĩ An (cũ) trở thành cửa ngõ kinh tế năng động và đáng sống bậc nhất.
Tọa lạc ngay mặt tiền DT743C, kết nối cao tốc Mỹ Phước – Tân Vạn, gần các tuyến giao thông huyết mạch như Quốc lộ 1A, Quốc lộ 13, tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên, TT AVIO mở ra cơ hội cho cư dân di chuyển đến Thủ Đức và trung tâm TP.HCM chỉ trong 15-30 phút, lợi thế hiếm có trong bối cảnh đô thị hóa mạnh mẽ.
Nhờ hội tụ ba “chìa khóa vàng”: Không gian sống chất lượng, thanh khoản cao và dư địa dồi dào, TT AVIO đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư và đầu tư bền vững cho người mua thông minh.
Cuối năm luôn là thời điểm thuận lợi để người mua nhanh tay xuống tiền. Theo các chuyên gia, những dự án mới tại khu vực Bình Dương & Dĩ An có giá dưới 40 triệu đồng/m2 đang khan hiếm dần và cạnh tranh so với mặt bằng của khu vực. Khi hạ tầng vùng Đông hoàn thiện, biên độ tăng giá ngày càng rõ nét. Với mức chỉ từ 33,6 triệu/m², tương đương dưới 2 tỷ đồng/căn, TT AVIO trở thành lựa chọn hiếm hoi mang đến giá trị thực và tiềm năng tăng giá hấp dẫn.
Việc sở hữu sớm ở giai đoạn hiện nay đồng nghĩa với việc đón đầu “sóng giá” mới, khi chi phí đất, xây dựng và vật liệu ngày càng leo thang. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) nhận định chính sách bán hàng linh hoạt, pháp lý minh bạch và tiến độ thi công nhanh là yếu tố tạo nên thanh khoản cao cho các dự án căn hộ hiện nay.
Phát triển theo triết lý sống chuẩn Nhật với triết lý “Next Good” (tốt hơn nữa) cùng tinh thần Ikigai, TT AVIO mang đến môi trường sống cân bằng giữa tiện nghi hiện đại và giá trị tinh thần.
Nội khu được quy hoạch thành 8 zone với 89 tiện ích vượt trội: hồ bơi Galaxy Pool muối khoáng, phòng xông hơi gỗ Hinoki, vườn thảo mộc, cầu kính ngắm cảnh, khu BBQ tầng thượng Chill Skyzone... Trẻ nhỏ có Funky Town vui chơi sáng tạo, người lớn tuổi có Amazon Park tản bộ, trong khi giới trẻ tận hưởng gym, yoga,… riêng biệt. Mỗi thế hệ đều có không gian riêng để tận hưởng, nhưng vẫn gắn kết trong cộng đồng năng động, văn minh và giàu cảm xúc.
Bên cạnh đó, khu ngoại khu mang đến khả năng kết nối hoàn hảo khi cư dân chỉ mất vài phút để đến các trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện quốc tế hay khu công nghiệp lân cận - đảm bảo cuộc sống tiện nghi, thuận lợi và cân bằng giữa công việc, gia đình, thư giãn. TT AVIO thực sự kiến tạo một “hệ sinh thái sống” trọn vẹn, nơi con người được sống, tận hưởng và phát triển ngay trong chính không gian của mình.
Bên cạnh lợi thế về vị trí, giá bán và tiềm năng tăng trưởng, TT AVIO còn ghi điểm nhờ chính sách “Đàm phán thanh toán”, yếu tố đột phá hiếm thấy trên thị trường.
Thấu hiểu tường tận áp lực tài chính với khách hàng khi lựa chọn mua nhà, chủ đầu tư mang đến lựa chọn đóng 20% rồi tạm ngưng, không thanh toán trong 30 tháng cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn trong các chương trình sự kiện bán hàng. Chính sách này giúp cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư dễ dàng sở hữu căn hộ, giảm tải gánh nặng tài chính mà vẫn đảm bảo giá trị gia tăng theo thời gian.
Với các khách hàng có dòng tiền ổn định, chủ đầu tư mở ra cơ hội mua nhà dễ dàng hơn bao giờ hết với chính sách thanh toán 20% trong 6 tháng, sau đó thanh toán thêm 10% khi kí hợp đồng mua bán, rồi trả góp 9 triệu/tháng – không vay, không áp lực lãi suất.
Với pháp lý minh bạch, chủ đầu tư uy tín, nhà thầu Top 3 Việt Nam Ricons và đơn vị vận hành quốc tế Anabuki, TT AVIO khẳng định chất lượng và độ tin cậy ngay từ giai đoạn đầu, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của cả những khách hàng khó tính nhất.
Thị trường bất động sản khu Đông TP.HCM đang phục hồi mạnh mẽ, cuối năm chính là thời điểm “vàng” để sở hữu căn hộ TT AVIO - một tổ ấm xứng tầm giữa đô thị hiện đại, một tài sản đầu tư có tiềm năng sinh lời bền vững lâu dài.
Đến năm 2035, GDP Việt Nam có thể đạt 480 – 500 tỷ USD, gấp ba lần hiện nay và tỷ lệ đô thị hóa đạt 50%, tương đương với 51 triệu người dân sống tại đô thị; cùng với đó, tầng lớp trung lưu chiếm tới 75% dân số. Những biến động này dự báo sẽ tạo ra nhu cầu gia tăng mạnh mẽ đối với các phân khúc nhà ở, thương mại, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe….
Thành phố Hà Nội quy định rõ trách nhiệm bảo đảm trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường trong thi công, phá dỡ, sửa chữa công trình xây dựng; yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm, khắc phục hậu quả, bảo vệ môi trường và quyền lợi người dân sống xung quanh khu vực công trình …
Trong quý 4/2025, Hà Nội dự kiến triển khai hỗ trợ lưu động việc thực hiện thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai đối với 10 xã, phường gồm: Phú Xuyên, Phúc Lộc, Đại Xuyên, Đông Anh, Vân Đình, Đông Ngạc, Phú Diễn, Hồng Hà, Chương Mỹ và Kiến Hưng, sau đó, năm 2026 sẽ mở rộng trên toàn thành phố…
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định số 25 phân cấp trách nhiệm cho các cơ quan quản lý địa phương, từ Sở Xây dựng đến UBND cấp xã, nhằm tăng cường giám sát và xử lý các vi phạm trong lĩnh vực xây dựng, đảm bảo sự phát triển bền vững và trật tự đô thị…
Được biết đến như dòng sản phẩm chủ lực trong hơn một thập kỷ qua, Imperia là thương hiệu gắn liền với hành trình phát triển của MIK Group, được xem như một dấu ấn chiến lược trong quá trình mở rộng hệ sinh thái bất động sản của doanh nghiệp.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: