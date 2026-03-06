Bộ Xây dựng công bố thủ tục hành chính mới trong phát triển đô thị

Theo đó, thủ tục hành chính nội bộ được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý
nhà nước của Bộ Xây dựng bao gồm: Công nhận trình độ phát triển đô thị I (cấp
Trung ương); công nhận đô thị loại II, loại III (cấp tỉnh); công nhận trình độ
phát triển đô thị (cấp tỉnh).
Cụ thể, đối với cấp Trung ương, thủ
tục hành chính công nhận đô thị loại I thay thế cho thủ tục hành chính thẩm định
đề án phân loại đô thị loại I, II, III và loại IV.
Về trình tự, thủ tục thực hiện, cơ
quan chuyên môn trực thuộc tỉnh tổ chức lập hoặc thuê đơn vị tư vấn lập đề án
công nhận đô thị loại I. Trong thời hạn tối đa 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận
được đề án kèm theo văn bản của đơn vị lập đề án, Sở Xây dựng có trách nhiệm rà
soát, kiểm tra, đánh giá sơ bộ thuyết minh đề án, gửi lấy ý kiến của Công an tỉnh,
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các sở, ngành chuyên môn thuộc tỉnh. Tiếp đó, trong
thời hạn tối đa 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến của Sở
Xây dựng, các cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm gửi văn bản góp ý về Sở
Xây dựng.
Sau khi nhận được các ý kiến góp
ý, trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc, Sở Xây dựng thực hiện thẩm tra đề án
và gửi thông báo kết quả thẩm tra đến đơn vị tư vấn để hoàn thiện, hoặc hoàn
thiện đề án nếu trực tiếp lập. Thông báo kết quả thẩm tra phải xác định rõ thời
gian hoàn thiện đề án và gửi lại Sở Xây dựng.
Khi đề án hoàn thiện, Sở Xây dựng
gửi hồ sơ trình lên Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét,
trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua đề án. Trong thời hạn tối đa 10 ngày
làm việc, kể từ ngày có Nghị quyết thông qua đề án của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh,
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi hồ sơ đến Bộ Xây dựng để tổ chức thẩm định và công
nhận đô thị loại I.
Trong thời hạn tối đa 05 ngày làm
việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, Bộ Xây dựng ban hành quyết định
thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành để tổ chức thẩm định đề án. Trong thời
hạn tối đa 30 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành quyết định thành lập, Hội đồng
thẩm định liên ngành thực hiện thẩm định và báo cáo Bộ Xây dựng. Sau khi thẩm định,
cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định có báo cáo kèm theo hồ sơ gửi Bộ Xây dựng.
Trong thời hạn tối đa 5 ngày làm
việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định gửi, Bộ
trưởng Bộ Xây dựng xem xét, ban hành quyết định công nhận đô thị loại I.
Đối với cấp tỉnh, thủ tục hành
chính công nhận đô thị loại II, loại III thay thế cho thủ tục hành chính thẩm định
đề án phân loại đô thị loại I, II, III và loại IV; thủ tục hành chính công nhận
trình độ phát triển đô thị thay thế cho thủ tục hành chính thẩm định báo rà soát
tiêu chí phân loại đô thị, báo cáo đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô
thị.
Ngoài ra, còn có hai thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng đều là thủ tục
hành chính nội bộ tỉnh, thành phố (cấp tỉnh), gồm: Phê duyệt chương trình phát triển
đô thị; phê duyệt kế hoạch phát triển đô thị.