Bộ Xây dựng công bố thủ tục hành chính mới trong phát triển đô thị

Bộ Xây dựng vừa công bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành; thủ tục hành chính nội bộ được thay thế trong lĩnh vực phát triển đô thị thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng…

Theo đó, thủ tục hành chính nội bộ được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng bao gồm: Công nhận trình độ phát triển đô thị I (cấp Trung ương); công nhận đô thị loại II, loại III (cấp tỉnh); công nhận trình độ phát triển đô thị (cấp tỉnh).

Cụ thể, đối với cấp Trung ương, thủ tục hành chính công nhận đô thị loại I thay thế cho thủ tục hành chính thẩm định đề án phân loại đô thị loại I, II, III và loại IV.

Về trình tự, thủ tục thực hiện, cơ quan chuyên môn trực thuộc tỉnh tổ chức lập hoặc thuê đơn vị tư vấn lập đề án công nhận đô thị loại I. Trong thời hạn tối đa 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề án kèm theo văn bản của đơn vị lập đề án, Sở Xây dựng có trách nhiệm rà soát, kiểm tra, đánh giá sơ bộ thuyết minh đề án, gửi lấy ý kiến của Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các sở, ngành chuyên môn thuộc tỉnh. Tiếp đó, trong thời hạn tối đa 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến của Sở Xây dựng, các cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm gửi văn bản góp ý về Sở Xây dựng.

Sau khi nhận được các ý kiến góp ý, trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc, Sở Xây dựng thực hiện thẩm tra đề án và gửi thông báo kết quả thẩm tra đến đơn vị tư vấn để hoàn thiện, hoặc hoàn thiện đề án nếu trực tiếp lập. Thông báo kết quả thẩm tra phải xác định rõ thời gian hoàn thiện đề án và gửi lại Sở Xây dựng.

Khi đề án hoàn thiện, Sở Xây dựng gửi hồ sơ trình lên Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua đề án. Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc, kể từ ngày có Nghị quyết thông qua đề án của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi hồ sơ đến Bộ Xây dựng để tổ chức thẩm định và công nhận đô thị loại I.

Trong thời hạn tối đa 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, Bộ Xây dựng ban hành quyết định thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành để tổ chức thẩm định đề án. Trong thời hạn tối đa 30 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành quyết định thành lập, Hội đồng thẩm định liên ngành thực hiện thẩm định và báo cáo Bộ Xây dựng. Sau khi thẩm định, cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định có báo cáo kèm theo hồ sơ gửi Bộ Xây dựng.

Trong thời hạn tối đa 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định gửi, Bộ trưởng Bộ Xây dựng xem xét, ban hành quyết định công nhận đô thị loại I.

Đối với cấp tỉnh, thủ tục hành chính công nhận đô thị loại II, loại III thay thế cho thủ tục hành chính thẩm định đề án phân loại đô thị loại I, II, III và loại IV; thủ tục hành chính công nhận trình độ phát triển đô thị thay thế cho thủ tục hành chính thẩm định báo rà soát tiêu chí phân loại đô thị, báo cáo đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị.

Ngoài ra, còn có hai thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng đều là thủ tục hành chính nội bộ tỉnh, thành phố (cấp tỉnh), gồm: Phê duyệt chương trình phát triển đô thị; phê duyệt kế hoạch phát triển đô thị.