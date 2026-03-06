Chủ Nhật, 08/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Bộ Xây dựng công bố thủ tục hành chính mới trong phát triển đô thị

Thanh Xuân

06/03/2026, 19:05

Bộ Xây dựng vừa công bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành; thủ tục hành chính nội bộ được thay thế trong lĩnh vực phát triển đô thị thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, thủ tục hành chính nội bộ được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng bao gồm: Công nhận trình độ phát triển đô thị I (cấp Trung ương); công nhận đô thị loại II, loại III (cấp tỉnh); công nhận trình độ phát triển đô thị (cấp tỉnh).

Cụ thể, đối với cấp Trung ương, thủ tục hành chính công nhận đô thị loại I thay thế cho thủ tục hành chính thẩm định đề án phân loại đô thị loại I, II, III và loại IV.

Về trình tự, thủ tục thực hiện, cơ quan chuyên môn trực thuộc tỉnh tổ chức lập hoặc thuê đơn vị tư vấn lập đề án công nhận đô thị loại I. Trong thời hạn tối đa 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề án kèm theo văn bản của đơn vị lập đề án, Sở Xây dựng có trách nhiệm rà soát, kiểm tra, đánh giá sơ bộ thuyết minh đề án, gửi lấy ý kiến của Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các sở, ngành chuyên môn thuộc tỉnh. Tiếp đó, trong thời hạn tối đa 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến của Sở Xây dựng, các cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm gửi văn bản góp ý về Sở Xây dựng.

Sau khi nhận được các ý kiến góp ý, trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc, Sở Xây dựng thực hiện thẩm tra đề án và gửi thông báo kết quả thẩm tra đến đơn vị tư vấn để hoàn thiện, hoặc hoàn thiện đề án nếu trực tiếp lập. Thông báo kết quả thẩm tra phải xác định rõ thời gian hoàn thiện đề án và gửi lại Sở Xây dựng.

Khi đề án hoàn thiện, Sở Xây dựng gửi hồ sơ trình lên Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua đề án. Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc, kể từ ngày có Nghị quyết thông qua đề án của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi hồ sơ đến Bộ Xây dựng để tổ chức thẩm định và công nhận đô thị loại I.

Trong thời hạn tối đa 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, Bộ Xây dựng ban hành quyết định thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành để tổ chức thẩm định đề án. Trong thời hạn tối đa 30 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành quyết định thành lập, Hội đồng thẩm định liên ngành thực hiện thẩm định và báo cáo Bộ Xây dựng. Sau khi thẩm định, cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định có báo cáo kèm theo hồ sơ gửi Bộ Xây dựng.

Trong thời hạn tối đa 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định gửi, Bộ trưởng Bộ Xây dựng xem xét, ban hành quyết định công nhận đô thị loại I.

Đối với cấp tỉnh, thủ tục hành chính công nhận đô thị loại II, loại III thay thế cho thủ tục hành chính thẩm định đề án phân loại đô thị loại I, II, III và loại IV; thủ tục hành chính công nhận trình độ phát triển đô thị thay thế cho thủ tục hành chính thẩm định báo rà soát tiêu chí phân loại đô thị, báo cáo đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị.

Ngoài ra, còn có hai thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng đều là thủ tục hành chính nội bộ tỉnh, thành phố (cấp tỉnh), gồm: Phê duyệt chương trình phát triển đô thị; phê duyệt kế hoạch phát triển đô thị.

Hà Nội trao đổi kinh nghiệm quản lý và phát triển đô thị với các thành phố lớn của Trung Quốc

15:58, 05/02/2026

Hà Nội trao đổi kinh nghiệm quản lý và phát triển đô thị với các thành phố lớn của Trung Quốc

Khắc phục tình trạng phát triển đô thị manh mún, thiếu đồng bộ

12:12, 31/01/2026

Khắc phục tình trạng phát triển đô thị manh mún, thiếu đồng bộ

Nền tảng hình thành và phát triển đô thị thông minh, bền vững

18:00, 03/02/2026

Nền tảng hình thành và phát triển đô thị thông minh, bền vững

Từ khóa:

Bộ Xây dựng đô thị đô thị loại II đô thị loại III phát triển đô thị

Đọc thêm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026 phát hành ngày 09/03/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

Theo số liệu từ Cục Thống kê, nền kinh tế Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2026 tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh. Thu ngân sách Nhà nước trong hai tháng đầu năm 2026 ước tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước; CPI tăng hơn 3,35% so với cùng kỳ; vốn FDI thực hiện tiếp tục duy trì mức cao nhất trong 5 năm...

Cần cơ chế đủ mạnh để phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp

Cần cơ chế đủ mạnh để phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp

Đề xuất thí điểm phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp được kỳ vọng mở thêm một hướng phát triển mới cho thị trường. Tuy nhiên, để phân khúc này thực sự thu hút doanh nghiệp tham gia, cần có cơ chế đủ mạnh về quỹ đất, thủ tục, tín dụng và lợi nhuận định mức…

Giá trị an cư bền vững của Masteri Park Place giữa trung tâm khu đô thị phức hợp

Giá trị an cư bền vững của Masteri Park Place giữa trung tâm khu đô thị phức hợp

Trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào chu kỳ tăng trưởng mới với nhu cầu của người mua nhà ngày càng khắt khe, dòng tiền thông minh đang chảy mạnh về các mô hình đô thị “all-in-one” tại trung tâm. Tọa lạc tại “trái tim” The Global City - Khu đô thị phức hợp chuẩn quốc tế tại trung tâm TP.HCM, phân khu căn hộ cao cấp Masteri Park Place nổi lên như một minh chứng hoàn hảo cho giá trị an cư bền vững, nơi chất lượng sống được bảo chứng bởi quy hoạch tiện ích bài bản và hạ tầng hoàn thiện.

Trục Hương lộ 2 hình thành: Động lực phát triển cho dải đô thị ven sông Đồng Nai

Trục Hương lộ 2 hình thành: Động lực phát triển cho dải đô thị ven sông Đồng Nai

Dự án Hương lộ 2, đoạn nối từ cầu Vàm Cái Sứt trực tiếp vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây chính thức khởi động được kỳ vọng không chỉ khơi thông tuyến giao thông huyết mạch nối với TP.HCM mà còn là chìa khóa mở ra giá trị dài hạn cho các đô thị vệ tinh, đặc biệt là loạt dự án đô thị trọng điểm khu vực ven sông Đồng Nai…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Trao quyền thực chất cho phụ nữ: Động lực mới nâng tầm quản trị khu vực công tại Việt Nam

eMagazine

Trao quyền thực chất cho phụ nữ: Động lực mới nâng tầm quản trị khu vực công tại Việt Nam

Logistics Việt Nam chuyển mình trở thành hub khu vực

eMagazine

Logistics Việt Nam chuyển mình trở thành hub khu vực

Thúc đẩy phụ nữ phát triển sự nghiệp trong ngành công nghệ tại Việt Nam

eMagazine

Thúc đẩy phụ nữ phát triển sự nghiệp trong ngành công nghệ tại Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Đầu tư cho lãnh đạo nữ là đầu tư cho quản trị hiệu quả trong kỷ nguyên AI

eMagazine

2

Thêm khu công nghiệp hơn 225 ha sắp hình thành ở Huế

Dự án

3

Phụ nữ góp phần thúc đẩy hệ sinh thái Blockchain phát triển bền vững

Doanh nghiệp

4

Ba kịch bản cho thị trường năng lượng

Thế giới

5

Giải pháp ổn định thị trường xăng dầu Việt Nam

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy