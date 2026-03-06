Chủ Nhật, 08/03/2026

Trang chủ Bất động sản

Giá trị an cư bền vững của Masteri Park Place giữa trung tâm khu đô thị phức hợp

Tuấn Sơn

06/03/2026, 14:24

Trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào chu kỳ tăng trưởng mới với nhu cầu của người mua nhà ngày càng khắt khe, dòng tiền thông minh đang chảy mạnh về các mô hình đô thị “all-in-one” tại trung tâm. Tọa lạc tại “trái tim” The Global City - Khu đô thị phức hợp chuẩn quốc tế tại trung tâm TP.HCM, phân khu căn hộ cao cấp Masteri Park Place nổi lên như một minh chứng hoàn hảo cho giá trị an cư bền vững, nơi chất lượng sống được bảo chứng bởi quy hoạch tiện ích bài bản và hạ tầng hoàn thiện.

KHI “NHÀ” PHẢI NẰM TRONG “PHỐ”: SỰ TRỖI DẬY CỦA KHU ĐÔ THỊ BIỂU TƯỢNG

Trên thế giới, những khu đô thị phức hợp như Canary Wharf (Luân Đôn) hay Hudson Yards (New York) từ lâu đã là thước đo cho sự thịnh vượng. Tại đó, giá trị bất động sản không chỉ nằm ở diện tích căn hộ, mà được định danh bởi hệ sinh thái "all-in-one" và khả năng kết nối không giới hạn.

Đồng điệu với xu hướng toàn cầu đó, thị trường TP.HCM đang ghi nhận một sự chuyển dịch rõ rệt trong tâm lý người mua nhà. Khi quỹ đất để phát triển các đại đô thị quy mô lớn tại lõi trung tâm gần như đã cạn kiệt, dòng tiền thông minh bắt đầu đổ mạnh về những "thành phố trong lòng thành phố" được quy hoạch bài bản. Chia sẻ về xu hướng này, anh Minh Hoàng (38 tuổi, doanh nhân) cho biết: “Với tôi, ngôi nhà giờ đây không còn bó hẹp trong diện tích của bốn bức tường, mà là cả một không gian sống tiêu chuẩn quốc tế. Thay vì ưu tiên giá cả, tôi lựa chọn giá trị thực mà hệ sinh thái đồng bộ và cộng đồng văn minh mang lại. Sự minh bạch về pháp lý và quy hoạch bài bản chính là khoản đầu tư an toàn nhất cho tương lai của gia đình.”.

Chính tâm lý “chọn mặt gửi vàng” này đã khiến những khu đô thị tại trung tâm TP.HCM như The Global City trở thành tâm điểm chú ý và là "hàng hiếm" đắt giá trên thị trường.

The Global City hoàn thiện tiện ích và hạ tầng tăng tốc từng ngày, mới đây nhất đường Liên Phường xuyên tâm khu đô thị đã thông xe 2 chiều và phân khu cao tầng đầu tiên Masteri Grand View chính thức cất nóc.

Không dừng lại ở lợi thế vị trí hay bản vẽ quy hoạch, khu đô thị này đang chứng minh vị thế khu đô thị biểu tượng của Đông Nam Á bằng tốc độ thi công bền vững. Hàng loạt cột mốc hạ tầng quan trọng xung quanh khu đô thị đã và đang “về đích”: Đường Liên Phường thông xe 2 chiều giúp kết nối giao thông thông suốt, nút giao An Phú và sân bay Long Thành đang tăng tốc, và đặc biệt là sự kiện cất nóc phân khu cao tầng đầu tiên - Masteri Grand View vào ngày 29/1/2026 vừa qua. Những tín hiệu thực tế này là bảo chứng thuyết phục cho tiềm năng phát triển, tạo đà cho các phân khu tiếp theo thuộc The Global City đón đầu sóng tăng trưởng hạ tầng mạnh mẽ.

Chính sự cộng hưởng từ hạ tầng đã hiện hữu cùng cột mốc cất nóc của phân khu cao tầng đầu tiên Masteri Grand View là bảo chứng thép cho tiềm năng của toàn khu đô thi. Đây chính là 'bệ phóng' lý tưởng để các phân khu cao tầng tiếp theo như Masteri Park Place không chỉ kế thừa giá trị của khu đô thị mà còn đón đầu trọn vẹn nhịp độ tăng trưởng giá trị trong tương lai gần.

MASTERI PARK PLACE: CHUẨN SỐNG NĂNG LƯỢNG VÀ BỀN VỮNG GIỮA TÂM ĐIỂM PHỒN HOA

Masteri Park Place sở hữu vị thế giáp thủy độc đáo: Một mặt hướng sông Rạch Chiếc, một mặt hướng kênh đào nhạc nước sôi động.

Được thừa hưởng trọn vẹn sức nóng từ hạ tầng của The Global City, phân khu cao tầng tại trung tâm khu đô thị - Masteri Park Place khẳng định giá trị an cư bền vững thông qua những ưu thế nội tại độc bản. Tọa lạc tại vị trí lõi đô thị, dự án sở hữu tầm nhìn hai mặt giáp thủy hiếm có: một hướng nhìn ra dòng sông Rạch Chiếc thanh bình, một hướng ôm trọn kênh đào nhạc nước sôi động. Địa thế này mang đến đặc quyền tận hưởng kép, vừa sở hữu không gian sống tràn đầy năng lượng ngay ngưỡng cửa, vừa có tầm nhìn trực diện về phía biểu tượng giải trí sầm uất bậc nhất khu vực.

Mỗi góc căn hộ đều đón trọn bình minh mỗi sớm mai, tạo nên không gian sống tràn đầy năng lượng của Masteri Park Place.

Giá trị bền vững của Masteri Park Place còn đến từ hệ tiện ích đa tầng đẳng cấp quốc tế. Chỉ trong vài bước chân, cư dân dễ dàng tận hưởng năng lượng mát lành từ kênh đào nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á, công viên bờ sông ngay thềm nhà, hay tiếp cận trung tâm thương mại quy mô 123.000m2 sôi động, hệ thống trường học quốc tế và khu phố thương mại SOHO sầm uất.

Đặc biệt, uy tín từ nhà phát triển Masterise Homes về tiến độ thi công, chất lượng bàn giao và dịch vụ vận hành chuyên nghiệp chính là "điểm tựa" an cư vững chắc. Sự hội tụ của các giá trị thực này là lý do then chốt giúp Masteri Park Place khẳng định vị thế ưu việt và hứa hẹn dư địa tăng trưởng ổn định khi diện mạo khu đô thị ngày càng hoàn thiện sắc nét.

Chính sự cộng hưởng giữa nội lực vượt trội và ngoại lực từ sự “thay da đổi thịt” từng ngày của The Global City là lý do then chốt giúp Masteri Park Place duy trì sức hút mạnh mẽ đến thời điểm hiện tại. Dự án hứa hẹn giá trị an cư bền vững trong tương lai khi The Global City ngày càng hoàn thiện các cột mốc hạ tầng và hệ tiện ích đẳng cấp.

* Tìm hiểu thêm về Masteri Park Place tại https://masterisehomes.com/the-global-city/masteri-park-place/

Từ khóa:

Masteri Park Place

