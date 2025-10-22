Cơ hội trở thành một phần của Private club đầu tiên tại Việt Nam dành cho giới siêu giàu

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Haus Private Club - câu lạc bộ tư nhân kín tiếng đầu tiên của Việt Nam, chính thức khởi động “Recruitment Day” - chương trình tuyển chọn người đồng hành cho giai đoạn vận hành. Sự kiện diễn ra vào ngày 3 /11 tại khách sạn Mercure, Đà Lạt; ngày 5/11 tại khách sạn Park Hyatt, TP.HCM.
Đây là sự kiện đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong hành trình kiến tạo một không gian kết nối dành riêng cho giới tinh hoa, siêu giàu Việt Nam và thế giới – nơi những giá trị về nghệ thuật, văn hoá và tinh thần được tôn vinh trong từng chi tiết.
Haus Private Club thuộc tổ hợp ESG đầu tiên Việt Nam - Haus Da Lat (toạ lạc trước mặt hồ Xuân Hương) là một thế giới riêng biệt – nơi công việc, cảm hứng và đời sống tinh thần giao thoa trong bầu không khí của sự tinh tế và thấu hiểu.
Để bước vào giai đoạn vận hành, ngày 3 /11 tại khách sạn Mercure, Đà Lạt và 5/11 tại khách sạn Park Hyatt, TP.HCM, Haus Private Club kết hợp với đơn vị tư vấn vận hành Copper Beech tổ chức chương trình tìm kiếm người đồng hành. Sự kiện hướng đến những ứng viên xuất sắc trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng, vận hành khách sạn, nhà hàng cao cấp – những người thấu hiểu tinh thần hiếu khách mang tính nghệ thuật và tôn trọng sự riêng tư tuyệt đối của từng thành viên câu lạc bộ.
Các vị trí tìm kiếm bao gồm: Restaurant Manager, Sommelier, Reception, Doorman, Bartender, Waiter, CDP, KP/Cleaners.
“Mỗi thành viên trong đội ngũ Haus Private Club là người đồng hành cùng triết lý: Tạo nên những trải nghiệm không thể sao chép từ những con người không thể thay thế”, đại diện chủ đầu tư Haus Private Club thông tin.
Matt Hobbs, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Copper Beech với hơn 25 năm kinh nghiệm kết nối các tỷ phú, hoàng gia và nguyên thủ quốc gia chia sẻ: “Haus Private Club không đơn thuần là một điểm đến, mà là nơi những con người cùng chí hướng gặp gỡ và kiến tạo một lối sống mới – nơi công việc được tạo nên bằng cảm hứng và thành công được đo bằng sự bình an trong tâm trí. Những người đồng hành cùng Haus Private Club không đơn giản là làm nghề mà là làm nghệ thuật. Đó là những cá nhân xuất sắc trong lĩnh vực họ theo đuổi. Họ xứng đáng có một định vị, vị thế tốt hơn trong công việc để cùng chúng tôi kiến tạo nên những trải nghiệm không thể thay thế. Chúng tôi tôn vinh những người dành trọn tâm hồn cho từng chi tiết như họ”.
Tại sự kiện tuyển dụng, các ứng viên sẽ tham gia vòng đánh giá trực tiếp gồm bài kiểm tra tình huống, phỏng vấn và hoạt động tương tác – cơ hội gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với các lãnh đạo cấp cao của Copper Beech, những người đứng sau các private club danh giá nhất thế giới.
Chương trình tìm kiếm người đồng hành “Recruitment Day” không chỉ là nơi ứng viên quan tâm tìm hiểu mà còn là nơi trải nghiệm văn hoá, tinh thần và nhịp điệu vận hành của Private Club dành cho giới siêu giàu và tỷ phú của thế giới. Đây cũng là cơ hội để ứng viên trở thành một phần của dự án mang tính biểu tượng, mở ra chuẩn mực mới cho ngành dịch vụ khách hàng tại Việt Nam.
Dự kiến, sau quá trình tuyển chọn kỹ lưỡng vào tháng 11 tại TP.HCM và Đà Lạt, Haus Private Club sẽ chính thức đi vào hoạt động vào đầu năm 2026, đưa Đà Lạt trở thành điểm đến mới của giới siêu giàu trong nước và quốc tế.
Haus Private Club là công trình mang tính biểu tượng, được thiết kế bởi Kengo Kuma & Associates và tư vấn vận hành bởi Copper Beech – đơn vị đứng sau nhiều private club danh tiếng toàn cầu như: Soho House (New York), Museum Of The Future (Dubai), 6 Grosvenor Place (London)…
Haus Private Club được tinh tuyển nội thất từ 1508 London, thiết kế chiếu sáng bởi Isometrix để trở thành một bảo tàng sống, nơi trưng bày những món đồ nội thất hiếm, được đặt làm riêng, không lặp lại, không sao chép.
Haus Private Club được truyền thông thế giới đánh giá sẽ thổi làn gió mới vào cuộc sống của giới siêu giàu Việt Nam. Sự kết hợp giữa quyền lực và sự riêng tư tuyệt đối sẽ đưa Haus Private Club trở thành private club độc đáo bậc nhất thế giới – vừa là hiện thân của giới tinh hoa, vừa là một "huyền thoại sống" trong lịch sử câu lạc bộ toàn cầu.
Ứng viên quan tâm gửi CV qua website:
https://careers.hausprivateclub.com
Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ:
Email: careers@hausprivateclub.com
Ứng viên không thể tham dự toàn bộ hoạt động của ngày tuyển dụng có thể đến trong thời gian đăng ký, nộp CV vào hòm mail, giới thiệu ngắn và thể hiện mong muốn tham gia các vị trí phù hợp.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
