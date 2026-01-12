Sau sóng Doanh nghiệp Nhà nước, dòng tiền sẽ xoay trục sang đâu?

MBS cho rằng cùng với biên lợi nhuận khá tích cực trong tuần vừa qua, nhóm cổ phiếu Ngân hàng hoặc các cổ phiếu ở các doanh nghiệp nhà nước đầu ngành có thể gặp áp lực chốt lời khi chỉ số Vn-Index tiến về vùng cản 1.900 điểm (+/-30) trong tuần.

Thị trường chứng khoán toàn cầu khởi sắc tuần đầu năm 2026, trong đó chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới nhờ số liệu việc làm yếu hơn dự báo thúc đẩy kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục giảm lãi suất. Trong đó, S&P 500 tăng hơn 1,6%, Dow Jones và Nasdaq tăng tương ứng 2,3% và 1,9%. Các thị trường chứng khoán khu vực Châu Á cũng ghi nhận tuần tăng mạnh, Nhật Bản tăng +3,2%, Hàn Quốc tăng + 6,4% và Trung Quốc đại lục tăng +3,8%.

Báo cáo việc làm phi nông nghiệp từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy nền kinh tế Mỹ tạo thêm 50.000 việc làm trong tháng 12, thấp hơn mức dự báo 60.000, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm về 4,4%. Giới phân tích nhận định bức tranh này phù hợp với kịch bản nền kinh tế vẫn giữ được nhịp tăng trưởng nhất định. Số liệu này làm mạnh thêm niềm tin của thị trường rằng Fed sẽ giảm lãi suất ít nhất hai lần trong năm nay, với lượng giảm mỗi lần là 0,25 điểm phần trăm.

Đối với thị trường trong nước, chỉ số Vn-Index khởi đầu thuận lợi tuần đầu năm mới sau khi bứt phá qua ngưỡng 1.800 điểm, tại thời điểm đạt mức cao nhất chỉ số này thậm chí tiệm cận vùng 1.900 điểm. Chốt tuần, Vn-Index dừng ở 1.867,9 điểm, tăng +83,4 điểm (+4,7%), đây cũng là đỉnh cao mới của chỉ số này (theo giá đóng cửa). Mức tăng của thị trường tuần vừa qua có sự đóng góp +38 điểm từ nhóm cổ phiếu ngân hàng nhà nước (VCB, BID, CTG). Nhóm cổ phiếu Bluechips (VN30) tăng + 1,75% trong khi nhóm Midcap và Smallcap ngược dòng thị trường giảm lần lượt -1,87% và -1,41%.

Nhận định về xu hướng thị trường, Chứng khoán MBS cho rằng chỉ số VN-Index vượt ngưỡng 1.800 điểm ngay trong tuần đầu tiên của năm 2026 để xác lập đỉnh cao mới mang dấu ấn của nhóm doanh nghiệp nhà nước đầu ngành, trong đó nổi bật là nhóm cổ phiếu Ngân hàng (VCB, BID, CTG). Mặc dù thị trường đi lên nhờ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn hay nhóm cổ phiếu trụ nhưng độ rộng thị trường vẫn ghi nhận dòng tiền có sự lan tỏa chứ không tập trung như năm 2025.

Ngoài nhóm Ngân hàng quốc doanh là các doanh nghiệp nhà nước đầu ngành như: Dầu khí, Viettel, Bảo hiểm, Cao su...

Ngoài điểm số tích cực, điểm nhấn đáng chú ý cũng đến từ dòng tiền dường như đã bị thuyết phục, ngay tuần tuần đầu năm mới thanh khoản đã tăng mạnh so với 2 tháng cuối năm ngoái. Bên cạnh đó, việc dòng vốn ngoại đang duy trì mạch mua ròng ở tuần thứ 4 liên tiếp, trong đó dòng vốn cũng được ghi nhận vào ròng ở các quỹ ETF sẽ là điểm tựa để thị trường kỳ vọng thị trường sẽ bước vào sóng tăng mới.

Tuy vậy, trong ngắn hạn, việc biên lợi nhuận ở một số nhóm cổ phiếu mang tính dẫn dắt như: Ngân hàng, Dầu khí, Bảo hiểm, … cùng với việc chỉ số VN-Index đi vào vùng cản kỹ thuật 1.900 điểm +/-30 điểm được dự báo sẽ có nhịp rung lắc cho đến điều chỉnh kỹ thuật để nhà đầu tư cơ cấu lại danh mục vào các nhóm cổ phiếu đang được dòng tiền lựa chọn ở giai đoạn đầu năm.

Ngoài ra, MBS cũng lưu ý rủi ro đối với thị trường từ biến số lãi suất khi thời gian gần đây, cuộc đua lãi suất giữa các ngân hàng ngày càng sôi động. Tính từ đầu tháng 1/2026 đến nay đã có 3 ngân hàng thương mại tăng lãi suất, bao gồm: VPBank, MSB và ABBank.

Về nhóm ngành cổ phiếu, thị trường đã có sự đổi trụ thành công khi Vn-Index đã tìm được các nhóm cổ phiếu mang tính dẫn dắt để bù đắp áp lực từ nhóm cổ phiếu đã có mức tăng mạnh trong năm ngoái. Nổi bật trong nhóm cổ phiếu dẫn dắt ở thời điểm hiện tại gồm: Ngân hàng, Dầu khí, Cao su, Viettel, Bán lẻ, Bảo hiểm, Bất động sản Khu công nghiệp…

Tuần vừa qua, mức độ tập trung dòng tiền ở nhóm cổ phiếu Ngân hàng ở mức khá cao, chiếm 1/3 thanh khoản thị trường như hồi đầu tháng 8/2025. Do vậy, MBS cho rằng cùng với biên lợi nhuận khá tích cực trong tuần vừa qua, nhóm cổ phiếu Ngân hàng hoặc các cổ phiếu ở các doanh nghiệp nhà nước đầu ngành có thể gặp áp lực chốt lời khi chỉ số Vn-Index tiến về vùng cản 1.900 điểm (+/-30) trong tuần tới.

Bên cạnh áp lực chốt lời từ nhóm cổ phiếu dẫn dắt, MBS cũng lưu ý nhà đầu tư quan sát kỹ diễn biến ở nhóm cổ phiếu yếu như: Chứng khoán, Bất động sản dân cư, Thép, … Trong kịch bản tích cực, nhóm cổ phiếu này khả năng chỉ có nhịp hồi mang tính kỹ thuật sau nhịp giảm sâu, trong khi khả năng tiếp tục tích lũy hoặc để thủng nền vẫn có thể xảy ra.

Về kỹ thuật, điểm số đang ở mức cao kỷ lục không đồng nghĩa với việc tham chiếu để hành động cho tất cả các nhóm cổ phiếu. Trong ngắn hạn, vùng cản kỹ thuật đối với chỉ số Vn-Index ở khu vực 1.900 +/- 30 điểm, hỗ trợ khu vực 1.830 - 1.850 điểm.

Rủi ro với thị trường hiện tại là lãi suất huy động liên tục tăng, tính từ đầu tháng 1/2026 đến nay đã có 3 ngân hàng thương mại tăng lãi suất. Trước đó, trong tháng 12, có tới 27 ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất.

Nhà đầu tư được khuyến nghị chốt lời dần ở nhóm cổ phiếu doanh nghiệp nhà nước đầu ngành khi chỉ số Vn-Index tiến về vùng cản 1.900 điểm. Chú ý các nhóm cổ phiếu yếu trong thời gian vừa qua như: Chứng khoán, Bất động sản dân cư. Có thể tận dụng các nhịp hồi để cơ cấu đối với các nhóm cổ phiếu này sang nhóm cổ phiếu dẫn dắt, trong khi dấu hiệu ở các cổ phiếu có dấu hiệu giảm thêm hoặc để mất vùng nền, nhà đầu tư nên thận trọng, co gọn danh mục, đưa tỷ lệ cổ phiếu/tiền mặt về mức an toàn.

Chứng khoán Mirae Asset duy trì quan điểm tích cực của thị trường trong ngắn hạn đi kèm sự phân hóa dòng tiền. Sự cải thiện của thanh khoản—hiện đã xác lập ngưỡng mới trên 30 nghìn tỷ đồng/phiên—cho thấy sự gia tăng niềm tin nhà đầu tư.

Động lực cần theo dõi: 1) Nghị quyết 79-NQ/TW về phát triển kinh tế Nhà nước đóng vai trò là chất xúc tác dẫn dắt tâm lý thị trường, và 2) Kỳ vọng dòng tiền phân hóa khi thị trường bước vào giai đoạn cao điểm công bố kết quả kinh doanh quý 4/2025 (dự kiến tập trung từ nửa cuối tháng 01/2026). Ngưỡng hỗ trợ quan trọng quanh vùng 1780−1800 điểm.

Về mặt định giá P/E của VN-Index: 18,1x, cao hơn mức định giá trung bình dài hạn (P/E dài hạn: 17x) có thể khiến thị trường rung lắc ở vùng đỉnh cao. Tuy nhiên, với triển vọng lợi nhuận quý 4 duy trì tăng trưởng tích cực, định giá được kỳ vọng sẽ chiết khấu về vùng hấp dẫn hơn.