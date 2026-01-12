HDBank phát hành thành công 100 triệu USD trái phiếu xanh quốc tế

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, mã HDB) đã hoàn tất phát hành đợt 2 trái phiếu xanh quốc tế trị giá 50 triệu USD cho Ngân hàng Phát triển Doanh nghiệp Hà Lan (FMO) và Tổ chức Đầu tư Quốc tế Anh (BII), qua đó chính thức hoàn thành Chương trình trái phiếu xanh 100 triệu USD trên thị trường quốc tế năm 2025.

“Lễ công bố ký kết hợp đồng và phát hành thành công Trái phiếu xanh năm 2025” vừa diễn ra giữa HDBank với các Nhà đầu tư gồm FMO, BII và IFC (Tổ chức Tài chính Quốc tế thuộc Ngân hàng Thế giới), dưới sự chứng kiến của Tổng Lãnh sự quán Anh và Tổng Lãnh sự Hà Lan tại TP.HCM.

Đợt phát hành này được chào bán riêng lẻ 30 triệu USD cho FMO, 20 triệu USD cho BII, tổng giá trị theo mệnh giá 50 triệu USD, có thời hạn 3 năm. Đây là đợt 2 trong Chương trình Trái phiếu Xanh trị giá 100 triệu USD do HDBank phát hành ra thị trường quốc tế năm 2025.

Trước đó, IFC là Nhà đầu tư trong đợt 1 với tổng giá trị 50 triệu USD, tạo điều kiện để FMO và BII cùng tham gia đầu tư vào đợt 2. Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm.

Ông Nguyễn Hữu Đặng - Tổng giám đốc HDBank cho biết: “Tại HDBank, các mục tiêu phát triển bền vững được đặt vào trọng tâm chiến lược của Ngân hàng và được thực thi thông qua các giải pháp hướng đến các giá trị tốt nhất cho khách hàng, đối tác và cộng đồng. Chương trình Trái phiếu Xanh quốc tế vừa qua đánh dấu một bước tiến mới, quan trọng trên hành trình hướng đến các mục tiêu đó”.

Trái phiếu xanh quốc tế do HDBank phát hành góp phần đa dạng hóa nguồn lực tài chính, hỗ trợ chiến lược tăng trưởng bền vững của Ngân hàng, tạo nền tảng để HDBank tiếp tục thu hút các nguồn vốn quốc tế cho các sáng kiến tài chính xanh, phát triển bền vững và tài chính toàn diện tại Việt Nam. Từ đó, giúp các khách hàng tiềm năng tiếp cận vốn để triển khai các dự án năng lượng mặt trời, xe điện, công trình xanh và giải pháp tiết kiệm năng lượng.

Các dự án được chọn để được tài trợ bởi nguồn vốn huy động từ trái phiếu xanh này phải qua quá trình sàng lọc kỹ lưỡng, thỏa điều kiện về qui định quản lý rủi ro về môi trường và xã hội, đồng thời đáp ứng tiêu chí dự án xanh được thể hiện trong Khung tài chính bền vững của Ngân hàng. Dự tính các dự án này góp phần giảm khoảng 102.000 tấn CO₂ trong vòng 10 năm, cải thiện chất lượng môi trường sống và hỗ trợ Việt Nam thực hiện cam kết Net Zero 2050.

Ông Weichuan Xu, Trưởng Nhóm Định chế Tài chính của IFC tại Việt Nam, Campuchia và Lào chia sẻ: “IFC vui mừng đồng hành cùng HDBank trên hành trình tăng trưởng ấn tượng của ngân hàng. Việc phát hành trái phiếu xanh quốc tế lần này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc mở rộng danh mục tài chính khí hậu, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam. Nguồn vốn huy động sẽ được sử dụng cho các dự án hướng tới xây dựng các ngành công nghiệp bền vững, tạo thêm việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng. Sự tham gia của IFC vào sáng kiến này thể hiện cam kết lâu dài đối với Việt Nam, đồng thời đóng vai trò chất xúc tác huy động thêm các nhà đầu tư cùng thúc đẩy tăng trưởng bao trùm và khả năng chống chịu của nền kinh tế”.

Ông Juan Jose Dada Ortiz, Giám đốc Khối Định chế Tài chính của FMO chia sẻ: “FMO rất vui mừng được khởi đầu mối quan hệ hợp tác với HDBank thông qua chương trình Trái phiếu xanh lần đầu tiên được HDBank phát hành – đây cũng là một cột mốc quan trọng mà chúng tôi tin tưởng sẽ là tiền đề vững chắc để kiến tạo những cơ hội mới giúp FMO và các Nhà đầu tư cùng HDBank thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bao trùm và bền vững tại Việt Nam”.

Ông Srini Nagarajan, Giám đốc điều hành kiêm Giám đốc Khu vực Châu Á của BII chia sẻ: “Việt Nam tiếp tục là thị trường ưu tiên của BII trong chiến lược đầu tư vào chuyển dịch năng lượng xanh tại Khu vực Nam Á. Việc BII tham gia đầu tư trong chương trình trái phiếu xanh lần đầu tiên được HDBank phát hành, cùng với IFC và FMO, là một tín hiệu rõ nét về sự sẵn sàng và tiềm năng của hệ sinh thái tài chính bền vững của Việt Nam. Điều này sẽ thúc đẩy thu hút các dòng vốn hướng vào các dự án hành động vì khí hậu, và ở phạm vi rộng hơn nữa, là tham vọng net-zero vào năm 2050 của Việt Nam”.

Với bước tiến này, HDBank cam kết tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển thịnh vượng của khách hàng, đối tác, cộng đồng và mở rộng dấu ấn trên bản đồ tài chính toàn cầu.