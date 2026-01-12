Dự báo nhiều ngân hàng tăng trưởng tín dụng vượt 19% trong năm 2026

Yuanta sử dụng hệ số điều chỉnh là 2,6% và sử dụng theo mức CAMEL 2024 do Yuanta tính toán. Trên cơ sở đó, dự báo TCB, VCB, MBB, ACB, CTG, HDB, VPB có mức tăng trưởng tín dụng trên 17%.

Phòng nghiên cứu và phân tích khối khách hàng cá nhân của Chứng khoán Yuanta vừa đưa ra dự báo về mức tăng trưởng tín dụng năm 2026.

Trước đó, mục tiêu tăng trưởng tín dụng của Ngân hàng Nhà nước trong năm 2026 là 15%. Yuanta sử dụng hệ số điều chỉnh là 2,6% và sử dụng theo mức CAMEL 2024 do Yuanta tính toán. Trên cơ sở đó, dự báo TCB, VCB, MBB, ACB, CTG, HDB, VPB có mức tăng trưởng tín dụng trên 17%. Cụ thể, TCB tăng trưởng tín dụng 19,50%; VCB 19,24%; MBB 18,98%; ACB 18,20%; CTG 17,68%; HDB 17,68%; VPB 17,94%.

Trong đó, MBB, HDB, VPB là những ngân hàng vẫn nằm trong nhóm ưu tiên chính sách do nằm trong nhóm nhận chuyển giao đặc biệt.

Các ngân hàng nhóm dưới (Low Tier) với room tăng trưởng dưới 14% sẽ gặp khó khăn kép: bộ đệm vốn mỏng và rủi ro nợ xấu gia tăng.

Yuanta dự báo mức tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống là 15,21%.

Lịch sử điều hành tiền tệ tại Việt Nam cho thấy, các hạn mức tín dụng đầu năm thường mang tính định hướng thận trọng. Khi các biến số vĩ mô như lạm phát, tỷ giá ổn định và mục tiêu tăng trưởng GDP cần được hỗ trợ, Ngân hàng Nhà nước thường có xu hướng nới lỏng hạn mức vào nửa cuối năm.

Bốn điểm nhấn định hướng tăng trưởng tín dụng của Ngân hàng Nhà nước năm 2026 gồm:

Thứ nhất, Dư nợ tín dụng tối đa đến ngày 31/12/2026 = Dư nợ tín dụng ngày 31/12/2025 + {(Điểm xếp hạng năm 2024 x 2,6%) x (Dư nợ tín dụng ngày 31/12/2025 - Dư nợ tín dụng vượt chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng Ngân hàng Nhà nước thông báo năm 2025 (nếu có)} - Các khoản bán dư nợ tín dụng thực hiện bán trong năm 2026 và chưa thu tiền đến thời điểm tính dư nợ tín dụng (nếu có).

Hai là, tổ chức tín dụng kiểm soát tăng trưởng tín dụng bao gồm cả yếu tố điều chỉnh tỷ giá không vượt quá mức dư nợ tín dụng được nêu trong suốt cả năm 2026.

Ba là, tổ chức tín dụng kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng trong 3 tháng đầu năm 2026 không vượt quá 25% chỉ tiêu cả năm do Ngân hàng Nhà nước thông báo nêu trên, đảm bảo việc tăng trưởng tín dụng phù hợp với khả năng cân đối vốn và tình hình thanh khoản của tổ chức tín dụng.

Bốn là, trong năm 2026, tổ chức tín dụng kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản so với cuối năm 2025 không vượt quá tốc độ tăng trưởng tín dụng chung so với cuối năm 2025 của chính tổ chức tín dụng.

Kết thúc năm 2025, tăng trưởng GDP và tăng trưởng tín dụng đạt lần lượt 8,02% và 19,01%, tỷ lệ tăng trưởng tín dụng/GDP đạt 2,37 lần, cao hơn mức tỷ lệ trung bình giai đoạn 2010-2025 là 1.64 lần.

Như vậy, để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10% trong năm 2026 thì mức tăng trưởng tín dụng trung bình cần đạt 26,33% và mức thấp nhất là 16,44%.

Ngân hàng Nhà nước đã điều chỉnh Hệ số điều tiết từ 3,5% trong năm 2025 xuống còn 2,6% trong năm 2026 cho thấy Ngân hàng Nhà nước muốn ưu tiên kiểm soát rủi ro khi tăng trưởng tín dụng đã tăng trưởng mạnh trên 19% trong năm 2025.

Như vậy, mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15% của Ngân hàng Nhà nước buộc Chính phủ cần đẩy mạnh các động lực tăng trưởng khác, đặc biệt phát huy vai trò của Chính sách Tài khóa mạnh hơn trong năm 2026, nhất là vai trò của thị trường vốn.

Đối với triển vọng từng cổ phiếu, theo Yuanta, khi cửa vào bất động sản bị hẹp lại, các ngân hàng như VPB, TCB, VIB sẽ buộc phải đẩy mạnh cho vay tiêu dùng sử dụng hết hạn mức 14-19% của mình. Cổ phiếu hưởng lợi: MWG, PNJ, FRT, MSN. Dòng vốn tín dụng tiêu dùng dồi dào sẽ kích cầu mua sắm, trực tiếp thúc đẩy doanh thu cho các nhà bán lẻ này.

Với các ngân hàng quốc doanh (VCB, CTG, BID) nắm giữ lượng room tín dụng lớn nhất (tổng cộng hàng trăm nghìn tỷ đồng tăng thêm), dòng vốn sẽ chảy mạnh vào các dự án hạ tầng trọng điểm (Sân bay Long Thành, Cao tốc Bắc - Nam). Cổ phiếu hưởng lợi: VCG, HHV, CTD, HPG.

Chính sách tín dụng năm 2026, với trọng tâm là Công văn 11686, không phải là sự điều chỉnh thu hẹp cho thị trường bất động sản như những lo ngại ban đầu. Việc giảm hệ số nhân từ 3,5% xuống 2,6% và áp trần tốc độ tăng trưởng bất động sản là những bước đi kỹ thuật cần thiết để đưa thị trường trở về trạng thái cân bằng sau một năm 2025 bùng nổ.

Cú sốc thị trường hiện tại là phản ứng thái quá. Dòng vốn tuyệt đối vào bất động sản năm 2026 vẫn duy trì ở mức cao, ước tính là 749 nghìn tỷ đồng, đảm bảo đủ thanh khoản cho các hoạt động cơ bản.

Rủi ro thực sự là nhà đầu tư cần chuyển sự chú ý từ "Room tín dụng" sang "Lãi suất". Mức lãi suất vay mua nhà 8,0- 9,5% sẽ làm chậm tốc độ giao dịch và thanh lọc các nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy cao. Nhưng điều này không đảo ngược chu kỳ hồi phục của thị trường bất động sản. Dòng vốn năm 2026 sẽ cực kỳ kén chọn. Dòng tiền sẽ chảy sang các doanh nghiệp bất động sản có cấu trúc tài chính lành mạnh (KDH, DXG).