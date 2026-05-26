Cổ phiếu blue-chips phục hồi tích cực, VN-Index vẫn đỏ vì trụ

Tâm lý hào hứng hơn đáng kể trong phiên chiều nay, được hỗ trợ bằng dòng tiền chủ động mạnh hơn. Cổ phiếu đồng loạt lên giá, nhất là nhóm blue-chips. Tuy nhiên VIC và VHM giảm sâu vẫn “đè” VN-Index dưới tham chiếu.

Chỉ số đóng cửa giảm 0,1% tương đương -1,85 điểm. Biến động này không đáng kể, đặc biệt khi độ rộng đã cải thiện mạnh mẽ: VN-Index ghi nhận 199 mã tăng và 116 mã giảm, tốt hơn so với buổi sáng (171 mã tăng/111 mã giảm).

Trạng thái “đỏ vỏ xanh lòng” đem lại sự tích cực vì nhà đầu tư dễ thấy danh mục của mình phục hồi. Dẫn đầu nhịp tăng của đa số cổ phiếu chiều nay là nhóm blue-chips VN30. Ngay cả khi VIC còn giảm 2,65%, VHM giảm 3,09% thì VN30-Index đã đảo chiều tăng 0,31% (phiên sáng giảm 0,07%).

Sức mạnh của nhóm blue-chips được kích thích bằng nhóm cổ phiếu ngân hàng. Phiên sáng chỉ có ACB là xuất sắc với mức tăng 2,97%, các mã còn lại trong nhóm (12 mã) tuy cũng xanh nhưng “rất nhạt”. Sang chiều ACB tiếp tục bùng nổ cao thêm 2,27% nữa, đóng cửa trên tham chiếu 5,31%. Cổ phiếu này thực sự có dòng tiền mạnh vào đẩy lên, thanh khoản riêng chiều nay cao nhất rổ VN30 và cao nhất thị trường với 857,9 tỷ đồng, tăng 48% so với phiên sáng. Tính chung cả ngày ACB khớp 1.437,6 tỷ đồng, mức kỷ lục kể từ đầu tháng 4/2025.

Loạt cổ phiếu ngân hàng lên giá mạnh chiều nay là MBB, tăng thêm 2,2% so với giá chốt buổi sáng, đóng cửa tăng 2,82%; SSB tăng thêm 1,16%, chốt tăng 1,45%; VIB tăng thêm 1,56%, chốt tăng 2,2%. VPB tăng thêm 1,85%, chốt tăng 2,22%. Cổ phiếu ngân hàng duy nhất tụt giá phiên chiều là STB, lùi thêm 0,43% và đóng cửa giảm 0,57% so với tham chiếu.

Ngoài ngân hàng, GVR, SSI cũng lên giá tích cực với mức tăng hơn 1% chỉ riêng buổi chiều. Nhìn chung đại đa số cổ phiếu blue-chips đã mạnh lên. Thống kê có tới 20/30 cổ phiếu trong rổ blue-chips cải thiện giá so với phiên sáng, chỉ 7 mã tụt giá. Rổ này chốt phiên với 14 mã tăng vượt 1%, thanh khoản buổi chiều cũng tăng 66%, xác nhận có dòng tiền mua chủ động nâng giá.

Nhìn từ góc độ thanh khoản, tiền đẩy giá tạo hiệu ứng tăng giá khá tốt.

Với phần còn lại của thị trường, trạng thái giá cũng tốt hơn, dù chưa thể coi là bùng nổ. Độ rộng ghi nhận gần 30 cổ phiếu đảo chiều thành công so với phiên sáng. Số mã đóng cửa tăng vượt 1% cũng từ 51 cổ phiếu lên 93 cổ phiếu. 21 mã trong nhóm mạnh nhất này xuất hiện thanh khoản trên trăm tỷ đồng, một nửa thuộc rổ VN30. Ngoài ra có thể kể tới PDR tăng 6,94%, VND tăng 2,84%, DXG tăng 2,36%, MSB tăng 1,38%, PET tăng 7%, VCI tăng 1,41%, VCK tăng 1,05%, HSG tăng 1,99%, DIG tăng 1,47%. Nhóm cổ phiếu nhỏ thanh khoản vài tỷ đồng tăng trên 2% thì khá nhiều.

Thanh khoản khớp lệnh chung cả sàn HoSE trong phiên chiều chỉ tăng chưa tới 30% so với phiên sáng và phần tăng của VN30 còn lớn hơn tổng mức tăng. Cụ thể, VN30 tăng giao dịch tuyệt đối khoảng 2.165 tỷ đồng thì cả sàn HoSE chỉ tăng 1.977 tỷ đồng. Nói cách khác, nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ thực chất giảm thanh khoản ở phiên chiều. Như vậy, nếu như cổ phiếu VN30 tăng giá chiều nay là có dòng tiền mạnh vào kéo thì nhóm vừa và nhỏ tăng nhờ hiệu ứng tiết cung.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay bán ra mạnh tay hơn, vị thế ròng khoảng -551 tỷ đồng so với -385 tỷ đồng trong buổi sáng. MSB bị bán tăng cường, mức ròng phiên sáng là -283 tỷ, kết phiên là -528,2 tỷ. HPG -150,1 tỷ, VIC -129,6 tỷ, VHM -121 tỷ, BST -58,5 tỷ là các cổ phiếu khác đáng chú ý. Phía mua ròng có PDR +64,7 tỷ, ACB +49,3 tỷ, SSI +47,5 tỷ, VCB +44,9 tỷ, DXG +43,6 tỷ, MBB +42 tỷ.

Hiện tượng “đỏ vỏ xanh lòng” là một tín hiệu tích cực hôm nay khi nhóm ngân hàng đã hồi lại, triệt tiêu bớt ảnh hưởng của VIC và VHM. Điều này góp phần tạo tâm lý tích cực hơn vì nhà đầu tư quan tâm đến cổ phiếu của mình có tăng hay không, chứ không phải VN-Index.