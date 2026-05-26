Các ETF tiếp tục rút ròng mạnh khỏi Việt Nam

Dòng vốn thông qua các quỹ ETF đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận bị rút ròng hơn 477 tỷ đồng trong tuần giao dịch vừa qua.

Trong tuần từ ngày 18/5 - 22/5/2026, dòng vốn thông qua các quỹ ETF đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận bị rút ròng hơn 477 tỷ đồng.

Trong đó, diễn biến rút ròng diễn ra ở 18/26 quỹ, tập trung chủ yếu ở nhóm quỹ ETF ngoại. Cụ thể, các quỹ ETF ngoại ghi nhận dòng tiền rút ròng hơn 269 tỷ đồng tập trung phần lớn ở quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF (-169,7 tỷ đồng). Ngoài ra, quỹ Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF 1C bị rút ròng hơn 97 tỷ đồng.

Tương tự, nhóm quỹ ETF nội bị rút ròng hơn 208 tỷ đồng tập trung chủ yếu ở quỹ MAFM VN30 ETF (-71,7 tỷ đồng) và quỹ VFMVN Diamond ETF (-65 tỷ đồng). Ngoài ra, quỹ VFM VN30 ETF bị rút ròng hơn 61 tỷ đồng.

Với dòng tiền từ Thái Lan thông qua chứng chỉ lưu ký (DRs): Nhà đầu tư Thái Lan bán ròng hơn 800 nghìn chứng chỉ lưu ký ở quỹ VFM VN30 ETF mã E1VFVN3001), tương đương mức rút ròng hơn 29 tỷ đồng. Tương tự, nhà đầu tư Thái Lan bán ra hơn 1,6 triệu chứng chỉ lưu lý ở quỹ VFM VNDiamond ETF (FUEVFVND01), tương đương hơn 61 tỷ đồng.

Tháng 5/2026, các quỹ ETF ghi nhận dòng tiền bị rút ròng hơn 1,1 nghìn tỷ đồng nâng tổng giá trị rút ròng từ đầu năm 2026 lên hơn 4 nghìn tỷ đồng.

Tính đến ngày 22/5, tổng giá trị tài sản ròng của các (chỉ tính các phân bổ vào thị trường Việt Nam) đạt hơn 60,4 nghìn tỷ đồng, giảm -8,8% so với mức cuối năm 2025.

Top cổ phiếu bị các quỹ bán ròng trong tuần từ ngày 18/5 - 22/5 bao gồm các cổ phiếu VHM, VIC, HPG, FPT, MSN.

Riêng trong ngày 22/5/2026, quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF không có biến động về dòng tiền. Quỹ VFM VN30 ETF vào ròng 10 tỷ đồng. Trong khi đó, quỹ FUEVFVND vã quỹ VFM VNMIDCAP ETF không có biến động về dòng tiền.

Về dòng vốn toàn cầu, các quỹ cổ phiếu Mỹ ghi nhận dòng vốn rút ra tuần thứ hai liên tiếp trong chín tuần, tính đến ngày 20/05, khi nhà đầu tư chốt lời sau đợt tăng giá gần đây do lo ngại lạm phát gia tăng và chi phí vay dài hạn tăng mạnh.

Theo dữ liệu từ LSEG Lipper, nhà đầu tư đã rút ròng 12,05 tỷ USD khỏi các quỹ cổ phiếu Mỹ, đánh dấu tuần bán ròng mạnh nhất kể từ đợt rút vốn 24,52 tỷ USD vào giữa tháng 03/2026.

Xét theo nhóm vốn hóa, nhà đầu tư rút vốn khỏi các quỹ cổ phiếu vốn hóa lớn, vốn hóa trung bình và vốn hóa nhỏ với giá trị lần lượt 7,18 tỷ USD, 1,86 tỷ USD và 555 triệu USD.

Các quỹ công nghệ tiếp tục hút vốn tuần thứ bảy liên tiếp với tổng giá trị 2,57 tỷ USD. Ngược lại, các quỹ thuộc lĩnh vực công nghiệp và tài chính lần lượt bị rút ròng 1,45 tỷ USD và 1,32 tỷ USD.

Các quỹ trái phiếu Mỹ hút ròng 12,5 tỷ USD, tương đương mức mua ròng 12,83 tỷ USD của tuần trước. Trong khi đó, nhà đầu tư mua ròng 12,04 tỷ USD vào các quỹ thị trường tiền tệ, đảo chiều so với mức rút ròng 4,19 tỷ USD của tuần trước.

Nhận định về xu hướng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, TS. Trần Thăng Long, Phó Tổng giám đốc, Công ty CP Chứng khoán BIDV (BSC) cho rằng có rất nhiều nguyên nhân.

Thứ nhất là phản ứng phòng thủ “risk off” diễn ra trên toàn cầu không chỉ riêng tại thị trường Việt Nam. Cuộc xung đột địa chính trị giữa Mỹ/ Israel với Iran, thêm vào đó, chính sách thuế quan của Mỹ cũng khiến các nhà đầu tư quốc tế rút ròng và duy trì vị thế phòng thủ, hoặc tìm đến các tài sản an toàn hơn để trú ẩn.

Thứ hai là xu hướng chuyển dịch dòng vốn toàn cầu. Trong những năm gần đây, dòng vốn công nghệ dường như chiếm trọn tâm điểm. Dòng vốn ngoại tập trung đổ mạnh vào các quốc gia dẫn dắt làn sóng bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI) như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản hay Trung Quốc.

Thứ ba, khi thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng, theo nguyên tắc, các quỹ đầu tư vào thị trường cận biên buộc phải chủ động bán ra cổ phiếu Việt Nam để cơ cấu lại danh mục và quá trình bán thường sẽ diễn ra vào trước thời điểm chính thức chuyển đổi nâng hạng. Trong khi đó, các quỹ đầu tư vào thị trường mới nổi sẽ giải ngân sau khi quá trình chuyển đổi diễn ra và theo lộ trình từng giai đoạn.