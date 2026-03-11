Khối ngoại giải ngân mạnh phiên thứ hai liên tiếp, mua ròng gần 1.200 tỷ

Khối ngoại hôm nay vẫn duy trì trạng thái tích cực khi mua ròng phiên thứ hai liên tiếp với giá trị ròng 1152.3 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 1055.2 tỷ đồng.

Sau nhịp phục hồi mạnh của phiên trước, tâm lý tích cực trên thị trường tiếp tục được củng cố và nhanh chóng lan tỏa trong phiên giao dịch hôm nay. Lực cầu gia tăng ngay từ đầu phiên và duy trì ổn định cho tới cuối ngày đã giúp chỉ số bứt phá mạnh hơn, đưa VN-Index tăng tới 51,61 điểm, đóng cửa tại 1.728,34 điểm.

Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về phía tích cực khi ghi nhận tới 291 mã tăng giá trong khi chỉ còn 57 cổ phiếu giảm, cho thấy dòng tiền đang quay trở lại khá mạnh mẽ sau giai đoạn biến động trước đó. Càng về cuối phiên, đà hưng phấn càng được đẩy lên cao khi nhiều cổ phiếu đồng loạt bứt phá mạnh.

Trên HoSE có tới 30 mã tăng kịch trần, phản ánh lực cầu chủ động tại nhiều nhóm ngành. Dòng tiền đáng chú ý quay trở lại các nhóm hưởng lợi từ biến động hàng hóa, đặc biệt là năng lượng dầu khí, cảng biển và cao su. Hàng loạt cổ phiếu như GVR, BSR, GMD và GAS bứt phá mạnh, cho thấy lo ngại về khả năng xung đột tại khu vực Trung Đông kéo dài tiếp tục tác động đến kỳ vọng giá dầu và các ngành liên quan.

Song song với đó, nhóm bán lẻ và cổ phiếu mang tính đầu cơ cũng thu hút sự chú ý không kém. Các mã như VPL, FRT và MSN đồng loạt tăng kịch trần, trong khi MWG, MCH và PNJ cũng ghi nhận mức tăng rất tích cực. Ngành vận tải hàng không góp thêm sắc xanh cho thị trường khi ACV và HVN cùng tăng, tạo nên bức tranh khá đồng thuận ở nhiều lĩnh vực.

Một điểm đáng chú ý là dòng tiền trong phiên có xu hướng tập trung nhiều hơn vào nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ. Đây là hai phân khúc đang có mức chiết khấu tốt hơn so với mặt bằng chung, qua đó thu hút lực cầu tìm kiếm cơ hội ngắn hạn. Trong khi đó, nhóm vốn hóa lớn như ngân hàng, chứng khoán và bất động sản vẫn duy trì xu hướng tăng nhưng biên độ khiêm tốn hơn. Một số mã nổi bật so với mặt bằng chung gồm VHM, TCX, VIX, VIB và VPB. Riêng hai trụ lớn là VCB đứng giá tham chiếu, còn BID quay đầu điều chỉnh nhẹ.

Dù chỉ số tăng mạnh, thị trường vẫn mang sắc thái “đi lên trong nghi ngờ” khi thanh khoản lại suy giảm so với phiên trước. Tổng giá trị khớp lệnh trên ba sàn đạt khoảng 30.500 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền chưa thực sự bùng nổ.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Bán lẻ, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: MWG, ACB, HPG, BSR, GMD, VRE, PVT, VNM, VPB.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán rồng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: STB, SSI, BID, VCB, VIC, CTG, HDB, VHM, GAS.

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 850.1 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 228.6 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 5/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: STB, DGC, SSI, HDB, DCM, BID, VHM, CTG, GAS, VIC.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán rồng 13/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Xây dựng và Vật liệu, Bán lẻ. Top bán ròng có: MWG, GEL, ACB, PNJ, BSR, TCH, GMD, VPL, VIX.

Tự doanh mua ròng 557.0 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 562.1 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 12/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Bất động sản. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm VIB, KDH, TCH, SSI, MSN, GEL, TCB, VPB, VIX, STB. Top bán ròng là nhóm Bán lẻ. Top cổ phiếu được bán ròng gồm MWG, HPG, E1VFVN30, CTG, DBC, HT1, TPB, VHC, CMG, GMD.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 788.2 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 1388.7 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 12/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Bán lẻ Top bán ròng có MWG, HPG, VPB, STB, DGC, PVT, MSN, VIB, VRE, VJC. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Hàng cá nhân & Gia dụng. Top mua ròng có PNJ, MBB, BID, VCB, DXG, GEL, BAF, GEE, E1VFVN30, DGW.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 3.609,5 tỷ đồng, giảm -1,1% so với phiên liền trước và đóng góp 11,2% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay có giao dịch đáng chú ý ở cổ phiếu MBB với gần 23,6 triệu cổ phiếu tương đương 648,4 tỷ đồng được sang tay giữa nước ngoài.

Ngoài ra cổ phiếu VIC với 4 triệu cổ phiếu tương đương 567,2 tỷ đồng được Cá nhân trong nước bán thỏa thuận cho tổ chức trong nước.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Bất động sản, Bán lẻ, Thực phẩm, Vật liệu xây dựng, Vận tải thủy, Khí đốt, Hàng không, trong khi GIẢM ở Ngân hàng, Chứng khoán, Thép, Công nghệ Thông tin, Thiết bị và dịch vụ dầu khí, Điện, Hóa chất.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhỏ VNSML.