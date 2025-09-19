Thứ Sáu, 19/09/2025

Trang chủ Thế giới

Cổ phiếu Intel tăng 22% trong một phiên nhờ kế hoạch đầu tư 5 tỷ USD vào Nvidia

Bình Minh

19/09/2025, 09:23

Vụ đầu tư 5 tỷ USD đưa Nvidia gia nhập cùng SoftBank và Chính phủ Mỹ trong việc tạo ra một cuộc xoay chuyển ở Intel...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Nvidia ngày 18/9 tuyên bố sẽ đầu tư 5 tỷ USD vào Intel trong một thỏa thuận cùng phát triển trung tâm dữ liệu và con chip máy tính cá nhân. Vụ đầu tư này được kỳ vọng sẽ tiếp thêm sinh lực cho Intel trong lúc công ty này đang gặp khó khăn, sau khi Intel bán cổ phần 10% cho Chính phủ Mỹ trong tháng này.

Một tuyên bố của Nvidia cho biết công ty mua cổ phần trong Intel với mức giá 23,28 USD/cổ phiếu. Đóng cửa phiên giao dịch cùng ngày, sau khi thông tin về thương vụ được công bố, cổ phiếu Nvidia đóng cửa với mức tăng 22,8%, đạt 30,57 USD/cổ phiếu.

Đây là phiên tăng giá mạnh nhất của cổ phiếu Intel kể từ tháng 10/1987. Cổ phiếu Nvidia cũng tăng hơn 3,5% trong phiên này,

“Cuộc cộng tác lịch sử này kết hợp chặt chẽ trí tuệ nhân tạo (AI) và bộ vi xử lý tăng tốc của NVIDIA với CPU và hệ sinh thái x86 rộng lớn của Intel - một sự kết hợp giữa hai nền tảng đẳng cấp thế giới. Cùng nhau, chúng tôi sẽ mở rộng hệ sinh thái và đặt nền móng cho kỷ nguyên điện toán tiếp theo”, CEO Jensen Huang của Nvidia nói trong một thông cáo báo chí.

Vụ đầu tư 5 tỷ USD đưa Nvidia gia nhập cùng SoftBank và Chính phủ Mỹ trong việc tạo ra một cuộc xoay chuyển ở Intel.

Năm nay, cổ phiếu Intel có lúc giảm xuống mức thấp nhất hơn 1 thập kỷ, sau đó hồi phục mạnh khi công ty nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền Tổng thống Donald Trump. Vào tháng 8, Intel ký một thỏa thuận với Chính phủ Mỹ, theo đó Washington nắm cổ phần 10% trong công ty công nghệ đang gặp khó khăn này.

Trong một tuyên bố ngày 18/9, phó thư ký báo chí Nhà Trắng Kush Desai nói thỏa thuận hợp tác giữa Intel và Nvidia là “một dấu mốc lớn của nền sản xuất công nghệ cao của Mỹ”.

Trong tháng 8, SoftBank cũng công bố rót 2 tỷ USD vốn đầu tư vào Intel.

Khi thâu tóm 433,3 triệu cổ phiếu Intel, tương đương cổ phần 10%, Chính phủ Mỹ đã chi số tiền 8,9 tỷ USD. Cổ phần đó hiệu có trị giá 13,2 tỷ USD nếu tính theo giá đóng cửa cổ phiếu Intel ngày 18/9.

Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng nói với CNBC rằng Chính phủ Mỹ không tham gia hay có vai trò gì trong thỏa thuận giữa Nvidia và Intel.

“Điều còn chưa rõ là thỏa thuận này là một sự hợp tác có mục đích chính trị, hay là khởi đầu của một sự cộng tác rộng hơn mang lại lợi ích lớn cho Intel”, nhà phân tích Chris Caso của công ty Wolfe Research nhận định trong một báo cáo sau khi vụ đầu tư của Nvidia vào Intel được công bố.

Theo ông Caso, vấn đề đáng quan tâm nhất là liệu Nvidia có sản xuất chip tại các nhà máy của Intel hay không.

Thỏa thuận đầu tư này - hiện còn chờ sự phê chuẩn của cơ quan chức năng - có vẻ không bao gồm việc sản xuất chip Nvidia tại nhà máy Intel.

Theo tuyên bố được đưa ra, Intel sẽ xây dựng bộ vi xử lý x86 cho nền tảng hạ tầng AI của Nvidia. Ở mảng máy tính cá nhân, Intel sẽ xây dựng hệ thống trên chip x86 sử dụng bộ xử lý đồ họa RTX của Nvidia.

Thỏa thuận đầu tư giữa Nvidia với Intel được ký kết trong bối cảnh Nvidia gặp nhiều khó khăn ở thị trường Trung Quốc, khi hãng chip Mỹ này trở thành một mục tiêu mà Bắc Kinh nhắm vào trong cuộc chiến thương mại với Washington.

Tuần này, Trung Quốc đã cấm các công ty công nghệ trong nước mua chip Nvidia - theo tờ báo Financial Times. Ngoài ra, Bắc Kinh cũng cáo buộc Nvidia vi phạm luật chống độc quyền của Trung Quốc và mở rộng điều tra đối với hãng.

Những mối lo xung quanh thương vụ Chính phủ Mỹ mua cổ phần Intel

14:20, 28/08/2025

Những mối lo xung quanh thương vụ Chính phủ Mỹ mua cổ phần Intel

Khó khăn ở Intel và Boeing, vấn đề của nền sản xuất Mỹ

12:57, 22/10/2024

Khó khăn ở Intel và Boeing, vấn đề của nền sản xuất Mỹ

Intel: “Nhà vô địch” gồng mình chống lại làn sóng thâu tóm

14:45, 23/09/2024

Intel: “Nhà vô địch” gồng mình chống lại làn sóng thâu tóm

