ECB giữ nguyên lãi suất, BOE giảm 0,25 điểm phần trăm

Theo dự báo của giới phân tích, ECB sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất trong thời gian tới, còn BOE có thể chỉ giảm lãi suất thêm 1-2 lần trong năm 2026...

Trong cuộc họp chính sách tiền tệ cuối cùng của năm 2025, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) giữ nguyên lãi suất lần thứ tư liên tiếp và nâng dự báo tăng trưởng kinh tế khu vực eurozone. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) hạ lãi suất trong bối cảnh nền kinh tế nước này có dấu hiệu trì trệ và lạm phát suy yếu.

Quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 2% của ECB nhận được sự đồng thuận của tất cả các thành viên bỏ phiếu - một kết quả không nằm ngoài dự báo của các nhà phân tích. Chủ tịch ECB Christine Lagarde nói trong lần họp này, hội đồng thống đốc ECB không thảo luận gì về việc sẽ giảm hay tăng lãi suất trong thời gian tới, mà thay vào đó, tất cả các thành viên đều nhất trí rằng “mọi lựa chọn được để ngỏ”.

Cuộc họp này đánh dấu lần thứ hai kể từ năm 2024, ECB nâng dự báo tăng trưởng kinh tế khu vực đồng tiền chung. Theo đó, ECB dự báo kinh tế eurozone tăng trưởng 1,4% trong năm nay, cao hơn 0,2 điểm phần trăm so với dự báo tăng 1,2% đưa ra hồi tháng 9. Dự báo tăng trưởng năm 2026 được tăng lên mức 1,2% từ 1%. Về năm 2027 và 2028, ECB dự báo mức tăng trưởng kinh tế 1,4%.

Bà Lagarde nói nền kinh tế eurozone “đến nay vẫn vững vàng” trước sức ép từ chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tốc độ lạm phát hàng năm ở eurozone duy trì ở mức 2,1% trong tháng 11, gần với mục tiêu 2% của ECB. Đây là tháng thứ 9 liên tiếp lạm phát của khu vực duy trì ở mức này.

ECB dự báo lạm phát năm 2026 sẽ giảm về 1,9%, cao hơn so với dự báo đưa ra trước đó là 1,7%. Theo ECB, lý do nâng dự báo lạm phát là tốc độ tăng giá ở khu vực dịch vụ sẽ giảm chậm hơn.

Theo trưởng nghiên cứu vĩ mô toàn cầu của ngân hàng ING, ông Carsten Brzeski, ECB sẽ không sớm thay đổi lập trường chính sách tiền tệ, cho dù theo chiều hướng giảm hay tăng lãi suất. Trong khi đó, các nhà giao dịch trên thị trường hoán đổi lãi suất đặt cược rằng ECB đã hoàn tất chu kỳ nới lỏng và có một khả năng nhỏ sẽ nâng lãi suất trong năm 2026.

ECB bắt đầu hạ lãi suất từ tháng 6/2024, và mức lãi suất 2% hiện nay của cơ quan này là thấp nhất kể từ tháng 12/2022.

Về phần mình, BOE hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp cùng ngày, đưa lãi suất chính sách về mức 3,75%. Đây là đợt giảm lãi suất thứ 6 của BOE kể từ khi chu kỳ nới lỏng bắt đầu vào mùa hè năm ngoái.

Thống đốc BOE Andrew Bailey nói rằng ông nhận thấy có dư địa để ECB “tiếp tục giảm thêm lãi suất”, nhưng vấn đề chính là liệu lạm phát có giảm về mục tiêu 2% một cách bền vững hay không. Theo dự báo mới nhất của BOE, lạm phát ở Anh có thể giảm về gần mức 2% trong quý 2/2026.

Các số liệu kinh tế công bố trong tuần này cho thấy nền kinh tế Anh suy yếu và lạm phát giảm nhanh hơn dự kiến. Tỷ lệ thất nghiệp trong kỳ 3 tháng tính đến tháng 10 tăng lên mức 5,1%, cao nhất 4 năm, và lạm phát tháng 11 giảm còn 3,2%, thấp hơn so với dự báo.

Thống đốc BOE Andrew Bailey - Ảnh: Bloomberg.

Chuyên gia Michael Saunders của công ty nghiên cứu kinh tế Oxford Economics nhận định lần giảm lãi suất này là một động thái nới lỏng mang tính thận trọng của BOE. “Việc tiếp tục giảm lãi suất là không có gì đảm bảo, và nếu có, nhiều khả năng sẽ diễn ra chậm”, ông Saunders nói.

Những phát biểu của Thống đốc Bailey sau cuộc họp cũng cho thấy BOE đang tiến gần tới kết thúc chu kỳ nới lỏng này, phù hợp với xu hướng lãi suất tại các nền kinh tế phát triển khác.

Thị trường hoán đổi lãi suất dự báo BOE có thể giảm lãi suất thêm 1-2 lần, mỗi lần giảm 0,25 điểm phần trăm nữa, trong năm tới.

BOE dự báo nền kinh tế Anh không tăng trưởng trong quý 4/2025, kết thúc một năm tăng trưởng ảm đạm. Các nhà kinh tế khu vực tư nhân dự báo kinh tế Anh tăng trưởng 1,4% trong năm nay, yếu hơn tốc độ tăng của Mỹ nhưng ngang với mức tăng của eurozone - theo một cuộc khảo sát tháng 12 của công ty Consensus Economics.