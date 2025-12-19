Thứ Sáu, 19/12/2025

Vàng giảm giá sau báo cáo CPI Mỹ

Điệp Vũ

19/12/2025, 07:21

Giá vàng gặp bất lợi vì lạm phát yếu làm suy yếu vai trò kênh đầu tư chống lạm phát của kim loại quý...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (18/12), khi nhà đầu tư nghiền ngẫm báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) yếu hơn dự báo của Mỹ. Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust “án binh bất động”.

Lúc đóng cửa tại thị trường New York, giá vàng giao ngay giảm 5,6 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương giảm 0,13%, còn 4.333,7 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Trong phiên, có lúc giá vàng giao ngay đạt gần 4.375 USD/oz, cách không xa mức kỷ lục mọi thời đại hơn 4.381 USD/oz thiết lập vào hôm 20/10, nhưng không thể duy trì đỉnh giá này cho tới cuối phiên.

Trên sàn giao dịch hàng hóa COMEX, giá vàng giao sau giảm 0,2%, chốt phiên ở mức 4.364,5 USD/oz.

Báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nước này tăng 2,7% trong tháng 11 so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn nhiều so với mức dự báo tăng 3,1% mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters.

Theo giới phân tích, số liệu lạm phát yếu hơn dự báo củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất trong năm 2026, hỗ trợ cho giá vàng. Nhưng mặt khác, giá vàng gặp bất lợi vì lạm phát yếu làm suy yếu vai trò kênh đầu tư chống lạm phát của kim loại quý.

Năm nay, việc lạm phát cao hơn mục tiêu 2% của Fed một cách dai dẳng cùng triển vọng kinh tế Mỹ suy yếu - hay còn gọi là môi trường đình lạm (stagflation) - đã là một yếu tố hỗ trợ quan trọng của giá vàng. Trong phiên ngày thứ Sáu, nhà đầu tư sẽ có thêm một số liệu lạm phát quan trọng nữa của Mỹ là báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng.

Giá bạc cũng giảm trong phiên này, với mức giảm 1,1%, chốt phiên ở mức 65,53 USD/oz trên thị trường giao ngay. Hôm thứ Tư, giá bạc đạt mức cao nhất mọi thời đại ở 66,88 USD/oz. Năm nay, giá bạc đã tăng khoảng 126%, vượt xa mức tăng khoảng 65% của giá vàng.

“Lạm phát đang giảm nhanh hơn so với kỳ vọng, dẫn tới giảm sức hấp dẫn của vàng với tư cách một tài sản chống lạm phát. Vàng vốn dĩ là một kênh đầu tư chống lại sự suy giảm giá trị do lạm phát gây ra, nên việc vàng giảm giá sau báo cáo CPI yếu là điều dễ hiểu”, nhà phân tích Fawad Razaqzada của công ty City Index and Forex.com nhận định với hãng tin Reuters.

Ông Razaqzada nhấn mạnh “một phần lý do khiến vàng tăng giá mạnh đến như vậy trong những năm gần đây là do mức lạm phát cao xói mòn giá trị của tiền giấy”.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust không có động thái mua bán ròng nào trong phiên ngày thứ Năm, giữ nguyên khối lượng nắm giữ ở mức 1.052,5 USD/oz.

Đồng USD tăng giá nhẹ trong phiên này. Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt đóng cửa với mức tăng gần 0,1%, đạt hơn 98,4 điểm.

Diễn biến giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới trong 6 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.
Diễn biến giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới trong 6 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Chiến lược gia Peter Grant của công ty Zaner Metals giữ quan điểm lạc quan về giá vàng. “Xu hướng tăng giá của vàng vẫn rất tích cực và giá vàng vẫn được kỳ vọng sẽ có một đợt bứt phá mới. Tôi cho rằng giá vàng sẽ đạt được mức 4.515,63 USD/oz trong đợt bứt phá sắp diễn ra. Thậm chí, mốc 5.000 USD/oz cũng vẫn là một mục tiêu hợp lý”, ông Grant nói.

Lúc 6h25 sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng 3 USD/oz so với đóng cửa phiên Mỹ, giao dịch ở mức 4.336,7 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương xấp xỉ 138 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.098 đồng (mua vào) và 26.408 đồng (bán ra), tăng 5 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.

Giá vàng tăng mạnh, giá bạc lập kỷ lục mới

07:26, 18/12/2025

Giá vàng tăng mạnh, giá bạc lập kỷ lục mới

Về cuối năm, biến động giá vàng có thể biến động khó lường hơn

07:38, 15/12/2025

Về cuối năm, biến động giá vàng có thể biến động khó lường hơn

Tăng gấp đôi trong 2 năm, giá vàng có thể leo cao hơn trong năm 2026?

15:48, 12/12/2025

Tăng gấp đôi trong 2 năm, giá vàng có thể leo cao hơn trong năm 2026?

Từ khóa:

giá bạc giá USD giá vàng thế giới

Chủ đề:

Giá vàng trong nước và thế giới

ECB giữ nguyên lãi suất, BOE giảm 0,25 điểm phần trăm

ECB giữ nguyên lãi suất, BOE giảm 0,25 điểm phần trăm

Theo dự báo của giới phân tích, ECB sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất trong thời gian tới, còn BOE có thể chỉ giảm lãi suất thêm 1-2 lần trong năm 2026...

Chứng khoán Mỹ hồi điểm sau chuỗi 4 phiên giảm, giá dầu tăng dè dặt

Chứng khoán Mỹ hồi điểm sau chuỗi 4 phiên giảm, giá dầu tăng dè dặt

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên ngày thứ Năm (18/12), khi số liệu lạm phát yếu hơn dự báo củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất trong năm 2026...

Chu kỳ tăng giá của kim loại quý sắp đến hồi kết thúc?

Chu kỳ tăng giá của kim loại quý sắp đến hồi kết thúc?

Thị trường kim loại quý đang ở trong chu kỳ tăng giá mạnh nhất trong nhiều thập kỷ trở lại đây, nhưng một nhà phân tích “lão làng” dự báo rằng thị trường này có thể sắp bước sang một chu kỳ giảm giá bắt đầu ngay trong năm 2026...

Chevron trỗi dậy tại Venezuela: Khi “đòn bẩy dầu mỏ” của Mỹ vượt lên Trung Quốc

Chevron trỗi dậy tại Venezuela: Khi “đòn bẩy dầu mỏ” của Mỹ vượt lên Trung Quốc

Ngành dầu mỏ Venezuela đang phục hồi sau nhiều năm suy kiệt, nhưng động lực lần này không đến từ Trung Quốc mà từ tập đoàn năng lượng Mỹ Chevron.

Nhà đầu tư toàn cầu mua mạnh trái phiếu Venezuela

Nhà đầu tư toàn cầu mua mạnh trái phiếu Venezuela

Giới đầu tư đang gom trái phiếu Venezuela đang trong tình trạng vỡ nợ, đặt cược rằng nếu tình hình chính trị tại nước này chuyển biến, triển vọng thu hồi nợ có thể được cải thiện...

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

30 quốc gia có năng lực cạnh tranh về AI cao nhất thế giới

Thế giới

30 quốc gia có năng lực cạnh tranh về AI cao nhất thế giới

Sửa đổi Luật Thống kê: “Khơi thông” dòng chảy dữ liệu từ cấp cơ sở

eMagazine

Sửa đổi Luật Thống kê: “Khơi thông” dòng chảy dữ liệu từ cấp cơ sở

GDP bình quân đầu người của 50 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong 25 năm qua

Thế giới

GDP bình quân đầu người của 50 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong 25 năm qua

1

Đồng Nai tổ chức thi tuyển kiến trúc hai cầu Cát Lái và Long Hưng

Đầu tư

2

Mức phụ cấp của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố

Dân sinh

3

Trao giải thưởng báo chí toàn quốc chủ đề "80 năm Quốc hội Việt Nam"

Tiêu điểm

4

Hà Nội có thêm trải nghiệm mới với tour “Ký ức Cột cờ”

Du lịch

5

Vịnh Hạ Long có thêm trải nghiệm du lịch mới dịp cuối năm

Du lịch

