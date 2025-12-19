Vàng giảm giá sau báo cáo CPI Mỹ

Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (18/12), khi nhà đầu tư nghiền ngẫm báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) yếu hơn dự báo của Mỹ. Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust “án binh bất động”.

Lúc đóng cửa tại thị trường New York, giá vàng giao ngay giảm 5,6 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương giảm 0,13%, còn 4.333,7 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Trong phiên, có lúc giá vàng giao ngay đạt gần 4.375 USD/oz, cách không xa mức kỷ lục mọi thời đại hơn 4.381 USD/oz thiết lập vào hôm 20/10, nhưng không thể duy trì đỉnh giá này cho tới cuối phiên.

Trên sàn giao dịch hàng hóa COMEX, giá vàng giao sau giảm 0,2%, chốt phiên ở mức 4.364,5 USD/oz.

Báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nước này tăng 2,7% trong tháng 11 so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn nhiều so với mức dự báo tăng 3,1% mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters.

Theo giới phân tích, số liệu lạm phát yếu hơn dự báo củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất trong năm 2026, hỗ trợ cho giá vàng. Nhưng mặt khác, giá vàng gặp bất lợi vì lạm phát yếu làm suy yếu vai trò kênh đầu tư chống lạm phát của kim loại quý.

Năm nay, việc lạm phát cao hơn mục tiêu 2% của Fed một cách dai dẳng cùng triển vọng kinh tế Mỹ suy yếu - hay còn gọi là môi trường đình lạm (stagflation) - đã là một yếu tố hỗ trợ quan trọng của giá vàng. Trong phiên ngày thứ Sáu, nhà đầu tư sẽ có thêm một số liệu lạm phát quan trọng nữa của Mỹ là báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng.

Giá bạc cũng giảm trong phiên này, với mức giảm 1,1%, chốt phiên ở mức 65,53 USD/oz trên thị trường giao ngay. Hôm thứ Tư, giá bạc đạt mức cao nhất mọi thời đại ở 66,88 USD/oz. Năm nay, giá bạc đã tăng khoảng 126%, vượt xa mức tăng khoảng 65% của giá vàng.

“Lạm phát đang giảm nhanh hơn so với kỳ vọng, dẫn tới giảm sức hấp dẫn của vàng với tư cách một tài sản chống lạm phát. Vàng vốn dĩ là một kênh đầu tư chống lại sự suy giảm giá trị do lạm phát gây ra, nên việc vàng giảm giá sau báo cáo CPI yếu là điều dễ hiểu”, nhà phân tích Fawad Razaqzada của công ty City Index and Forex.com nhận định với hãng tin Reuters.

Ông Razaqzada nhấn mạnh “một phần lý do khiến vàng tăng giá mạnh đến như vậy trong những năm gần đây là do mức lạm phát cao xói mòn giá trị của tiền giấy”.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust không có động thái mua bán ròng nào trong phiên ngày thứ Năm, giữ nguyên khối lượng nắm giữ ở mức 1.052,5 USD/oz.

Đồng USD tăng giá nhẹ trong phiên này. Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt đóng cửa với mức tăng gần 0,1%, đạt hơn 98,4 điểm.

Diễn biến giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới trong 6 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Chiến lược gia Peter Grant của công ty Zaner Metals giữ quan điểm lạc quan về giá vàng. “Xu hướng tăng giá của vàng vẫn rất tích cực và giá vàng vẫn được kỳ vọng sẽ có một đợt bứt phá mới. Tôi cho rằng giá vàng sẽ đạt được mức 4.515,63 USD/oz trong đợt bứt phá sắp diễn ra. Thậm chí, mốc 5.000 USD/oz cũng vẫn là một mục tiêu hợp lý”, ông Grant nói.

Lúc 6h25 sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng 3 USD/oz so với đóng cửa phiên Mỹ, giao dịch ở mức 4.336,7 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương xấp xỉ 138 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.098 đồng (mua vào) và 26.408 đồng (bán ra), tăng 5 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.