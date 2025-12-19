Chứng khoán Mỹ hồi điểm sau chuỗi 4 phiên giảm, giá dầu tăng dè dặt

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên ngày thứ Năm (18/12), khi số liệu lạm phát yếu hơn dự báo củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất trong năm 2026...

Giá dầu thô tăng dè dặt trong lúc nhà đầu tư tiếp tục nghiền ngẫm các thông tin về Nga và Venezuela.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 tăng 0,79%, đạt 6.774,76 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 1,38%, đạt 23.006,36 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 65,88 điểm, tương đương tăng 0,14%, đạt 47.951,85 điểm.

Trước phiên tăng này, chỉ số S&P 500 đã có 4 phiên giảm liên tiếp.

Sau một thời gian bị hoãn do Chính phủ Mỹ đóng cửa, báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 cuối cùng cũng được Bộ Lao động nước này công bố. Theo báo cáo, CPI Mỹ tăng 2,7% trong tháng 11 so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn nhiều so với mức dự báo tăng 3,1% mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters.

CPI lõi - thước đo không bao gồm giá năng lượng và thực phẩm - tăng 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái, cũng thấp hơn so với con số dự báo là tăng 3%.

“Tôi cho rằng ở thời điểm hiện tại, báo cáo này nói lên một điều rằng lạm phát đang được kiểm soát”, CEO David Waddell của công ty Waddell & Associates nhận định với hãng tin CNBC.

Báo cáo lạm phát trên vấp phải sự nghi ngờ của nhiều chuyên gia, những người cho rằng việc thu thập dữ liệu để thực hiện báo cáo này không được đảm bảo do tình trạng chính phủ đóng cửa.

Dù vậy, một báo cáo lạm phát yếu hơn kỳ vọng giúp thị trường củng cố khả năng Fed hạ lãi suất trong năm 2026. Hiện tại, thị trường đang đặt cược khả năng Fed có hai lần hạ lãi suất trong năm tới, và khả năng Fed có động thái nới lỏng trong cuộc họp tháng 1 cũng tăng nhẹ.

Cổ phiếu hãng chip Micron tăng vượt trội trong phiên này, với mức tăng 10%, sau khi công ty đưa ra dự báo khả quan về doanh thu trong quý 4 này. Triển vọng tốt của Micron giúp các cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) khác hồi phục sau đợt bán tháo gần đây.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 0,14 USD/thùng, tương đương tăng 0,23%, đóng cửa ở mức 59,82 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 0,21 USD/thùng, tương đương tăng 0,38%, chốt ở mức 56,15 USD/thùng.

Giá dầu được hỗ trợ sau khi hãng tin Bloomberg vào hôm thứ Tư dẫn nguồn thạo tin nói rằng Mỹ đang chuẩn bị các biện pháp trừng phạt mới để áp lên ngành dầu khí của Nga trong trường hợp Moscow không chấp nhận một thỏa thuận hòa bình với Ukraine. Sau đó, một quan chức Nhà Trắng nói với hãng tin Reuters rằng Tổng thống Donald Trump chưa đưa ra quyết định gì về trừng phạt Nga.

Tuần này, ông Trump đã ra lệnh phong tỏa tất cả các con tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela. Lệnh phong tỏa này có thể ảnh hưởng tới 600.000 thùng dầu xuất khẩu mỗi ngày của Venezuela, chủ yếu là xuất khẩu sang Trung Quốc. Tuy nhiên, 160.000 thùng dầu mà Venezuela xuất khẩu sang Mỹ có thể duy trì - theo một báo cáo của ngân hàng ING.

Theo nhà giao dịch Dennis Kissler của công BOK Financial, giá dầu thô đang tìm sự hỗ trợ từ việc xuất khẩu dầu của Venezuela bị phong tỏa và từ rủi ro Nga - Ukraine không đạt thỏa thuận hòa bình.

“Nếu không có một thỏa thuận hòa bình nào giữa Nga và Ukraine, các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng dầu khí của Nga có thể leo thang, khiến nguồn cung dầu bị thắt chặt. Cộng thêm lệnh phong tỏa đối với xuất khẩu dầu của Venezuela, có thể thấy giá dầu bây giờ đang hơi rẻ một chút”, ông Kissler nói.

Venezuela hiện chiếm khoảng 1% nguồn cung dầu thô toàn cầu.

Một báo cáo của ngân hàng Bank of America nhận định giá dầu giảm có thể dẫn tới nguồn cung dầu giảm. Nếu giá dầu WTI năm 2026 bình quân ở mức 57 USD/thùng - phù hợp với dự báo của Bank of America - sản lượng dầu đá phiến của Mỹ có thể giảm 70.000 thùng/ngày, theo báo cáo.