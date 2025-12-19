Hình ảnh Cảng hàng không quốc tế Vinh trong ngày mở cửa trở lại

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Sau gần 6 tháng nâng cấp, Cảng hàng không quốc tế Vinh đã trở lại khai thác từ sáng 19/12. Các dự án cải tạo đồng bộ đường cất hạ cánh và nhà ga được xem là bước chuẩn bị quan trọng để Nghệ An mở rộng không gian phát triển, thu hút đầu tư và thúc đẩy du lịch...
Cùng với nhiều công trình, dự án trên cả nước, lễ khánh thành các dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn và cải tạo Nhà ga quốc nội tại Cảng hàng không quốc tế Vinh được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 79 điểm cầu.
Tại điểm cầu Nghệ An, Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam tổ chức sự kiện, đánh dấu thời điểm sân bay Vinh chính thức hoạt động trở lại sau gần 6 tháng đóng cửa nâng cấp.
Cảng hàng không quốc tế Vinh là sân bay cấp 4E, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo quy hoạch, công suất khai thác của sân bay đạt khoảng 8 triệu hành khách mỗi năm vào năm 2030 và khoảng 14 triệu hành khách mỗi năm vào năm 2050.
Để từng bước hoàn thiện hạ tầng theo quy hoạch được duyệt, từ ngày 1/7/2025, Cảng hàng không quốc tế Vinh tạm dừng khai thác để triển khai 3 dự án lớn gồm: mở rộng, cải tạo sân đỗ máy bay; cải tạo Nhà ga hành khách T1 hiện hữu; cải tạo đường cất hạ cánh hiện hữu, với tổng mức đầu tư hơn 925,35 tỷ đồng.
Đến nay, 2 dự án cải tạo Nhà ga hành khách T1 và đường cất hạ cánh đã hoàn thành và đưa vào khai thác. Riêng dự án mở rộng, cải tạo sân đỗ máy bay đã hoàn thành 4/9 vị trí, dự kiến hoàn thành toàn bộ trước ngày 31/1/2026.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền cho biết Cảng hàng không quốc tế Vinh giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối giao thông, thu hút đầu tư, thúc đẩy du lịch, thương mại và dịch vụ, đồng thời góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của Nghệ An trong tiến trình hội nhập và phát triển.
Theo lãnh đạo tỉnh, trong quá trình triển khai các dự án, Nghệ An luôn xác định đây là công trình hạ tầng có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và khu vực. Tỉnh đã tập trung chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương và chủ đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn, cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm điều kiện thi công an toàn, đúng tiến độ.
Về phía chủ đầu tư, ông Trần Anh Vũ, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, cho biết đơn vị đang khẩn trương thi công hạng mục mở rộng, cải tạo sân đỗ máy bay, nâng tổng số vị trí đỗ lên 9 vị trí, đáp ứng khai thác tàu bay code C và từng bước phục vụ tàu bay code E. Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, chiếu sáng, thoát nước và an ninh khu bay được đầu tư đồng bộ, phấn đấu hoàn thành trước dịp Tết Nguyên đán 2026.
Cùng với đó, dự án kéo dài đường cất hạ cánh thêm 600 m cũng đang được triển khai, nâng tổng chiều dài đường băng lên 3.000 m, phù hợp với quy hoạch được phê duyệt, tạo điều kiện khai thác các loại tàu bay thân rộng, tầm xa trong tương lai.
Trong ngày đầu tiên mở cửa trở lại (19/12), Cảng hàng không quốc tế Vinh khai thác 13 chuyến bay, tương đương 26 lượt cất, hạ cánh, tập trung trên các đường bay trục chính như Vinh – Hà Nội, Vinh – Thành phố Hồ Chí Minh và Vinh – Buôn Ma Thuột, đáp ứng nhu cầu đi lại, công tác và kết nối kinh tế – xã hội của người dân Nghệ An và khu vực lân cận.
Dưới đây là một số hình ảnh tại Cảng hàng không quốc tế Vinh trong ngày mở cửa trở lại:
