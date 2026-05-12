Có thể chính thức khởi động thị trường tài sản mã hóa vào quý 3/2026

Ông Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính, thông tin tại diễn đàn Digital Trust in Finance 2026 “Xây dựng niềm tin số tài chính trong kỷ nguyên AI” ngày 12/5.

Ông Chi nhắc lại Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đặt mục tiêu đến năm 2030 quy mô kinh tế số đạt tối thiểu 30% GDP, giao dịch không dùng tiền mặt đạt 80%, tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo đạt trên 40%.

Theo đó, từ năm 2025, ngân sách nhà nước dành tối thiểu 3% tổng chi cho lĩnh vực chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ.

Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết để hiện thực hóa mục tiêu, Bộ Tài chính đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số, tài chính số, góp phần vào tăng trưởng bền vững của đất nước.

Thứ nhất, Bộ Tài chính đang tích cực rà soát, đề xuất sửa đổi các chính sách, văn bản pháp luật về tài chính nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho hoạt động đổi mới sáng tạo và phát triển công nghệ.

Bộ đã trình Chính phủ, Quốc hội sửa đổi Luật Ngân sách Nhà nước nhằm khơi thông nguồn lực, đơn giản hóa quy trình tài chính, tối ưu hóa tiềm năng đổi mới sáng tạo và thúc đẩy khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

Bộ Tài chính cũng trình sửa đổi Luật Quản lý thuế theo hướng hiện đại hóa công tác quản lý, tạo thuận lợi cho người nộp thuế và doanh nghiệp; triển khai hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc nhằm minh bạch hóa dòng tiền, ngăn chặn gian lận và bảo vệ quyền lợi của người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời, Bộ đẩy mạnh cải cách thuế và chính sách tín dụng ưu đãi để thúc đẩy đầu tư vào khoa học công nghệ; sửa đổi các quy định về đầu tư công, đấu thầu nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho triển khai các dự án công nghệ thông tin, chuyển đổi số sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Thứ hai, Bộ Tài chính đang triển khai các dự án chuyển đổi số quy mô lớn phục vụ người dân và doanh nghiệp như hệ thống công nghệ thông tin thực hiện hải quan số, hệ thống phục vụ tái thiết kế quy trình nghiệp vụ và chuyển đổi số trong quản lý thuế, hệ thống thông tin ngân sách.

Đáng chú ý, ông Chi cho biết đến nay Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho 5 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam

“Chúng tôi tin rằng sớm nhất trong quý 3 sẽ có những hoạt động chính thức đầu tiên của thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam với các tổ chức cung cấp dịch vụ dưới cơ chế quản lý an toàn, minh bạch”, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đã phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, tích hợp các thủ tục hành chính với Cổng Dịch vụ công quốc gia, thực hiện số hóa 100% văn bản theo quy định. Song song với đó, Bộ triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn hệ thống công nghệ thông tin từ khâu thiết kế, đầu tư đến vận hành; nghiên cứu ứng dụng AI, các lớp bảo mật và mật mã trong quản lý, giám sát hệ thống tài chính.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, chuyển đổi số là quá trình không một cơ quan hay đơn vị nào có thể thực hiện riêng lẻ. Việc kết nối đồng bộ giữa Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an cùng các bộ, ngành khác là điều kiện tiên quyết để xây dựng nền kinh tế số hiệu quả và đồng bộ.