Trang chủ Kinh tế số

Có thể chính thức khởi động thị trường tài sản mã hóa vào quý 3/2026

Ngô Huyền

12/05/2026, 14:09

“Chúng tôi tin rằng sớm nhất trong quý 3 sẽ có những hoạt động chính thức đầu tiên của thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam với các tổ chức cung cấp dịch vụ dưới cơ chế quản lý an toàn, minh bạch”...

Ảnh minh hoạ.

Ông Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính, thông tin tại diễn đàn Digital Trust in Finance 2026 “Xây dựng niềm tin số tài chính trong kỷ nguyên AI” ngày 12/5. 

Ông Chi nhắc lại Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đặt mục tiêu đến năm 2030 quy mô kinh tế số đạt tối thiểu 30% GDP, giao dịch không dùng tiền mặt đạt 80%, tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo đạt trên 40%.

Theo đó, từ năm 2025, ngân sách nhà nước dành tối thiểu 3% tổng chi cho lĩnh vực chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ.

Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết để hiện thực hóa mục tiêu, Bộ Tài chính đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số, tài chính số, góp phần vào tăng trưởng bền vững của đất nước.

Thứ nhất, Bộ Tài chính đang tích cực rà soát, đề xuất sửa đổi các chính sách, văn bản pháp luật về tài chính nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho hoạt động đổi mới sáng tạo và phát triển công nghệ. 

Bộ đã trình Chính phủ, Quốc hội sửa đổi Luật Ngân sách Nhà nước nhằm khơi thông nguồn lực, đơn giản hóa quy trình tài chính, tối ưu hóa tiềm năng đổi mới sáng tạo và thúc đẩy khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

Bộ Tài chính cũng trình sửa đổi Luật Quản lý thuế theo hướng hiện đại hóa công tác quản lý, tạo thuận lợi cho người nộp thuế và doanh nghiệp; triển khai hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc nhằm minh bạch hóa dòng tiền, ngăn chặn gian lận và bảo vệ quyền lợi của người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời, Bộ đẩy mạnh cải cách thuế và chính sách tín dụng ưu đãi để thúc đẩy đầu tư vào khoa học công nghệ; sửa đổi các quy định về đầu tư công, đấu thầu nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho triển khai các dự án công nghệ thông tin, chuyển đổi số sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Thứ hai, Bộ Tài chính đang triển khai các dự án chuyển đổi số quy mô lớn phục vụ người dân và doanh nghiệp như hệ thống công nghệ thông tin thực hiện hải quan số, hệ thống phục vụ tái thiết kế quy trình nghiệp vụ và chuyển đổi số trong quản lý thuế, hệ thống thông tin ngân sách.

Đáng chú ý, ông Chi cho biết đến nay Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho 5 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam

“Chúng tôi tin rằng sớm nhất trong quý 3 sẽ có những hoạt động chính thức đầu tiên của thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam với các tổ chức cung cấp dịch vụ dưới cơ chế quản lý an toàn, minh bạch”, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết. 

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đã phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, tích hợp các thủ tục hành chính với Cổng Dịch vụ công quốc gia, thực hiện số hóa 100% văn bản theo quy định. Song song với đó, Bộ triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn hệ thống công nghệ thông tin từ khâu thiết kế, đầu tư đến vận hành; nghiên cứu ứng dụng AI, các lớp bảo mật và mật mã trong quản lý, giám sát hệ thống tài chính.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, chuyển đổi số là quá trình không một cơ quan hay đơn vị nào có thể thực hiện riêng lẻ. Việc kết nối đồng bộ giữa Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an cùng các bộ, ngành khác là điều kiện tiên quyết để xây dựng nền kinh tế số hiệu quả và đồng bộ.

chuyển đổi số dịch vụ công trực tuyến đổi mới sáng tạo kinh tế số Nghị quyết 57-NQ/TW tài chính số tài sản mã hoá

Chủ đề:

Theo dòng Tài sản số

Áp lực làm chủ công nghệ AI trong "cuộc đua" nâng cao năng lực cạnh tranh ngành logistics

Trí tuệ nhân tạo không còn là xu hướng tương lai mà đã trở thành yếu tố sống còn, một “hạ tầng cạnh tranh cốt lõi” buộc các doanh nghiệp logistics Việt Nam phải làm chủ để không bị đào thải khỏi chuỗi cung ứng toàn cầu...

Ứng dụng công nghệ số trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Các đại biểu thảo luận về giải pháp nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận, trong đó nhấn mạnh việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác tuyên truyền, vận động, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát triển công nghệ chiến lược không chạy theo phong trào

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phát triển mạnh công nghệ chiến lược, chuyển từ nghiên cứu phân tán sang đặt hàng theo bài toán lớn, có sản phẩm cụ thể, thị trường cụ thể, có cơ chế tài chính đặc thù, chấp nhận rủi ro có kiểm soát...

Quyền riêng tư về dữ liệu người tiêu dùng đang trở nên "xa xỉ"

Năm 2026, cuộc đua giành lấy dữ liệu người tiêu dùng đang trở nên khốc liệt chẳng khác nào một “cơn sốt vàng”, khi AI bùng nổ trên mọi lĩnh vực. Trong bối cảnh này, quyền riêng tư về dữ liệu đang trở thành một điều "xa xỉ"...

Mọi giao dịch giữa người dân và chính quyền sẽ được thực hiện trên môi trường số

Đó là mục tiêu đặt ra đến năm 2035 của Chương trình Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035 vừa được Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phê duyệt tại Quyết định số 826/QĐ-TTg ngày 11/5/2026…

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Thế giới

15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Thế giới

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

Video

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

Khối ngoại bán ròng hơn 800 tỷ, chủ yếu xả cổ phiếu ngân hàng

Kiều bào châu Âu phát huy vai trò cầu nối trong khối đại đoàn kết

Doanh nhân trí thức chủ động tham gia xây dựng, phản biện chính sách trong khối đại đoàn kết

Khơi dậy tinh thần yêu nước, đổi mới sáng tạo của công nhân lao động

Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình: Khởi đầu hợp tác chiến lược mới

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

