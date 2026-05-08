Thêm “ông lớn” quốc tế đổ bộ sân chơi thí điểm tài sản mã hóa của Việt Nam

Sau OKX Ventures và HashKey, Bithumb là cái tên tiếp theo muốn "hiện diện" trên đường đua thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam...

Bithumb, sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ hai của Hàn Quốc, cho biết đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với SSI Digital (SSID), công ty thuộc hệ sinh thái của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (SSI), để hướng tới triển khai và vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Thỏa thuận dù được ký tại Hà Nội vào đầu tháng 3 nhưng mới được Bithumb chính thức công bố vào ngày hôm qua 7/5.

Theo nội dung hợp tác, Bithumb và SSID sẽ phối hợp triển khai nhiều mảng quan trọng như xây dựng kiến trúc công nghệ cho sàn giao dịch, phát triển hệ thống ví điện tử và lưu ký tài sản số, bảo mật và quản trị rủi ro, tuân thủ quy định pháp lý, chuyển giao kiến thức và kinh nghiệm vận hành, đồng thời cùng phát triển sản phẩm, dịch vụ và khách hàng tổ chức.

Bên cạnh đó, Bithumb cũng đang cân nhắc khả năng đầu tư chiến lược vào một pháp nhân do SSID chỉ định, nếu nhận được sự chấp thuận từ cơ quan quản lý Việt Nam.

Trong liên minh này, Bithumb sẽ đóng góp kinh nghiệm vận hành sàn giao dịch cùng năng lực an ninh mạng nhằm hỗ trợ xây dựng một hạ tầng giao dịch ổn định, phù hợp với khung pháp lý tại Việt Nam.

Trong khi đó, SSI và SSID sẽ tận dụng lợi thế về hiểu biết thị trường nội địa, mạng lưới tài chính sẵn có và quan hệ với các tổ chức trong nước để thúc đẩy dự án.

Korea Herald nhận định đây được xem là bước đi mới nhất của ông lớn Hàn Quốc Bithumb trong chiến lược mở rộng sang Đông Nam Á.

Theo bảng xếp hạng năm 2025 của công ty phân tích blockchain Chainalysis, Việt Nam hiện đứng thứ tư thế giới về mức độ phổ biến và chấp nhận tiền mã hóa, cho thấy quy mô và tiềm năng rất lớn của thị trường trong nước.

Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, chương trình thí điểm sẽ kéo dài 5 năm, trong đó các đơn vị tham gia vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa phải là pháp nhân trong nước, có vốn điều lệ tối thiểu 10.000 tỷ đồng (khoảng 380 triệu USD), đồng thời tỷ lệ sở hữu nước ngoài dưới 49%.

Theo thông tin mới nhất, 5 doanh nghiệp có hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định gồm: Công ty Cổ phần Sàn Giao dịch Tài sản mã hóa VIX; Công ty Cổ phần Dịch vụ Tài sản số Việt Nam; Công ty Cổ phần Sàn Giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX); Công ty Cổ phần Sàn Giao dịch Tài sản mã hóa Lộc Phát Việt Nam; và Công ty Cổ phần Sàn Giao dịch Tài sản mã hóa Techcom.

Trong đó, CAEX, đơn vị thuộc hệ sinh thái tài chính của Ngân hàng VPBank, hồi tháng 4, cũng gây nhiều chú ý, khi đã nhận được sự hậu thuẫn từ hai sàn giao dịch tài sản số quốc tế OKX Ventures và HashKey Capital nhằm đáp ứng yêu cầu vốn điều lệ tối thiểu 10.000 tỷ đồng theo chương trình thí điểm sàn giao dịch tài sản số của Việt Nam.

Quan hệ hợp tác này tập trung vào các lĩnh vực gồm hạ tầng kỹ thuật, hệ thống bảo mật, tuân thủ, quản trị rủi ro và kết nối thanh khoản theo quy định hiện hành.

Theo CoinTelegraph, kế hoạch mở rộng sang Việt Nam của Bithumb diễn ra trong bối cảnh sàn giao dịch này hiện chịu áp lực giám sát ngày càng lớn tại Hàn Quốc sau hàng loạt sự cố liên quan tới vận hành và quản trị.

Sàn giao dịch này đã phải lùi kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) sang sau năm 2028. Ban lãnh đạo công ty cho biết họ cần củng cố lại hệ thống kế toán và kiểm soát nội bộ sau các án phạt và biện pháp xử lý từ cơ quan quản lý trước đó.

Đáng chú ý, hồi tháng 2, Bithumb từng gặp sự cố nghiêm trọng khi ghi nhầm cho khách hàng 620.000 Bitcoin thay vì 620.000 won trong một chương trình khuyến mại. Sai sót này khiến hệ thống xuất hiện lượng số dư danh nghĩa lên tới hơn 40 tỷ USD trong thời gian ngắn, đồng thời gây biến động mạnh về giá trên nền tảng giao dịch.

Công ty cho biết đã thu hồi được 99,7% số tiền phát sinh từ sự cố và hiện vẫn đang tiến hành các biện pháp pháp lý nhằm thu hồi 7 Bitcoin còn lại.