Trang chủ Kinh tế số

Bộ Tài chính thông tin về 5 hồ sơ cấp phép sàn giao dịch tài sản mã hóa

Thủy Diệu

06/05/2026, 14:37

Theo nguồn tin của VnEconomy, Bộ Tài chính vừa có công văn gửi các doanh nghiệp đề nghị cấp phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa...

Ảnh minh họa.

Cụ thể, công văn về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa được gửi tới 5 doanh nghiệp có hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định gồm: Công ty Cổ phần Sàn Giao dịch Tài sản mã hoá VIX; Công ty Cổ phần Dịch vụ Tài sản số Việt Nam; Công ty Cổ phần Sàn Giao dịch Tài sản mã hoá Việt Nam Thịnh Vượng; Công ty Cổ phần Sàn Giao dịch Tài sản mã hoá Lộc Phát Việt Nam; và Công ty Cổ phần Sàn Giao dịch Tài sản mã hoá Techcom.

Trong công văn, Bộ Tài chính cho biết đã nhận được đầy đủ, hợp lệ các tài liệu quy định tại các khoản 1, 2, 5, 6 Điều 9 Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/9/2025 của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam (Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP).

Bộ Tài chính đề nghị các công ty tiếp tục nộp các tài liệu quy định tại các khoản 3, 4, 7, 8 Điều 9 Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP để Bộ Tài chính xem xét hồ sơ theo quy định tại khoản 3, 4 Điều 10 Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP.

Ngoài ra, Bộ Tài chính đề nghị các công ty lưu ý rà soát các tài liệu quy định tại Điều 9 Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về ngành nghề kinh doanh. Cụ thể, theo quy định tại Nghị quyết số 05, hoạt động kinh doanh cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa là hoạt động kinh doanh mới, có điều kiện kinh doanh về quy mô vốn, về nhân sự và bảo mật...

Việc các công ty cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa đăng ký kinh doanh, thực hiện hoạt động kinh doanh trong nhiều lĩnh vực khác có thể có rủi ro về đảm bảo khả năng hoạt động an toàn, bền vững của doanh nghiệp. Do vậy, theo nguyên tắc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa thận trọng, có kiểm soát, có lộ trình phù hợp với thực tiễn, an toàn, minh bạch, hiệu quả, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư tham gia thị trường, Bộ Tài chính đề nghị các công ty trên rà soát, loại bỏ các ngành, nghề kinh doanh không liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa theo quy định tại Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP.

Đối với tài liệu về nhân sự đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 5 Điều 9 Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP, Bộ Tài chính cho biết để đảm bảo duy trì điều kiện về nhân sự theo quy định đến thời điểm cấp phép, công ty phải có trách nhiệm thực hiện rà soát quá trình công tác của Tổng giám đốc, Giám đốc công nghệ (cần có xác nhận của nơi đã từng công tác tại bộ phận nghiệp vụ, bộ phận công nghệ).

Đối với các nhân sự khác, tổ chức đăng ký cấp phép rà soát các chứng chỉ chuyên môn theo quy định. Trường hợp có thay đổi, công ty cập nhật hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.

Về các quy trình nghiệp vụ, cụ thể là quy trình phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, Bộ Tài chính đề nghị các công ty rà soát các quy định, các khái niệm theo Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 và các văn bản hướng dẫn Luật; cần tích hợp đầy đủ yêu cầu về tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tại các nội dung có liên quan.

Đồng thời bảo đảm sự thống nhất đầy đủ giữa Quy trình Phòng, chống rửa tiền và quy trình mở tài khoản, nhận biết khách hàng; cách giao tiếp với khách hàng khi phát sinh giao dịch đáng ngờ, đồng thời rà soát, điều chỉnh quy định về lưu trữ hồ sơ, dữ liệu để phù hợp với quy định tại Nghị quyết số 05.

5 hồ sơ xin lập sàn giao dịch tài sản mã hóa hợp lệ đang được lấy ý kiến

Thông tư 15 và nền móng cho thị trường tài sản mã hóa

Bỏ khấu trừ thuế 0,1% doanh thu chuyển nhượng từng giao dịch tại dự thảo Thông tư thuế tài sản mã hóa

Lực lượng chức năng sẽ ra quân ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên toàn quốc từ 7/5 - 30/5/2026. Trong đó, Bộ Công an phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan triệt phá các website và các tổ chức điều hành các website vi phạm bản quyền trực tuyến có lượng truy cập lớn...

Đây là bước cụ thể hóa cam kết từ tháng 7/2025 của chính quyền Tổng thống Donald Trump về việc tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp công nghệ nhằm kiểm định mô hình AI dưới góc độ rủi ro an ninh quốc gia...

Trí tuệ nhân tạo được dự báo có thể đóng góp khoảng 130 tỷ USD vào GDP Việt Nam vào năm 2040, song hành trình hiện thực hóa tiềm năng này đang đối mặt với những rào cản về hạ tầng và năng lực vận hành, nơi những "khoản nợ kỹ thuật" bắt đầu bộc lộ rõ khi AI chuyển từ giai đoạn thử nghiệm sang ứng dụng thực tế…

Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg vừa được ban hành, thay thế Quyết định số 1131/QĐ-TTg ngày 12/6/2025 về Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược...

Nhu cầu phát triển AI vật lý của Nvidia đang tạo cơ hội cho các nhà cung cấp phần cứng châu Á tham gia sâu vào hệ sinh thái của tập đoàn này…

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

