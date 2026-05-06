Bộ Tài chính thông tin về 5 hồ sơ cấp phép sàn giao dịch tài sản mã hóa

Theo nguồn tin của VnEconomy, Bộ Tài chính vừa có công văn gửi các doanh nghiệp đề nghị cấp phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa...

Cụ thể, công văn về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa được gửi tới 5 doanh nghiệp có hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định gồm: Công ty Cổ phần Sàn Giao dịch Tài sản mã hoá VIX; Công ty Cổ phần Dịch vụ Tài sản số Việt Nam; Công ty Cổ phần Sàn Giao dịch Tài sản mã hoá Việt Nam Thịnh Vượng; Công ty Cổ phần Sàn Giao dịch Tài sản mã hoá Lộc Phát Việt Nam; và Công ty Cổ phần Sàn Giao dịch Tài sản mã hoá Techcom.

Trong công văn, Bộ Tài chính cho biết đã nhận được đầy đủ, hợp lệ các tài liệu quy định tại các khoản 1, 2, 5, 6 Điều 9 Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/9/2025 của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam (Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP).

Bộ Tài chính đề nghị các công ty tiếp tục nộp các tài liệu quy định tại các khoản 3, 4, 7, 8 Điều 9 Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP để Bộ Tài chính xem xét hồ sơ theo quy định tại khoản 3, 4 Điều 10 Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP.

Ngoài ra, Bộ Tài chính đề nghị các công ty lưu ý rà soát các tài liệu quy định tại Điều 9 Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về ngành nghề kinh doanh. Cụ thể, theo quy định tại Nghị quyết số 05, hoạt động kinh doanh cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa là hoạt động kinh doanh mới, có điều kiện kinh doanh về quy mô vốn, về nhân sự và bảo mật...

Việc các công ty cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa đăng ký kinh doanh, thực hiện hoạt động kinh doanh trong nhiều lĩnh vực khác có thể có rủi ro về đảm bảo khả năng hoạt động an toàn, bền vững của doanh nghiệp. Do vậy, theo nguyên tắc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa thận trọng, có kiểm soát, có lộ trình phù hợp với thực tiễn, an toàn, minh bạch, hiệu quả, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư tham gia thị trường, Bộ Tài chính đề nghị các công ty trên rà soát, loại bỏ các ngành, nghề kinh doanh không liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa theo quy định tại Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP.

Đối với tài liệu về nhân sự đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 5 Điều 9 Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP, Bộ Tài chính cho biết để đảm bảo duy trì điều kiện về nhân sự theo quy định đến thời điểm cấp phép, công ty phải có trách nhiệm thực hiện rà soát quá trình công tác của Tổng giám đốc, Giám đốc công nghệ (cần có xác nhận của nơi đã từng công tác tại bộ phận nghiệp vụ, bộ phận công nghệ).

Đối với các nhân sự khác, tổ chức đăng ký cấp phép rà soát các chứng chỉ chuyên môn theo quy định. Trường hợp có thay đổi, công ty cập nhật hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.

Về các quy trình nghiệp vụ, cụ thể là quy trình phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, Bộ Tài chính đề nghị các công ty rà soát các quy định, các khái niệm theo Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 và các văn bản hướng dẫn Luật; cần tích hợp đầy đủ yêu cầu về tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tại các nội dung có liên quan.

Đồng thời bảo đảm sự thống nhất đầy đủ giữa Quy trình Phòng, chống rửa tiền và quy trình mở tài khoản, nhận biết khách hàng; cách giao tiếp với khách hàng khi phát sinh giao dịch đáng ngờ, đồng thời rà soát, điều chỉnh quy định về lưu trữ hồ sơ, dữ liệu để phù hợp với quy định tại Nghị quyết số 05.