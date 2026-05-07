Xây dựng hệ sinh thái tài sản mã hoá minh bạch nhưng không kìm hãm đổi mới

Tại Hội thảo chuyên đề trong khuôn khổ diễn đàn “Digital Trust in Finance 2026”, câu chuyện tài sản mã hóa sẽ được nhìn nhận một cách toàn diện từ nhiều góc độ....

Trong vài năm trở lại đây, tài sản mã hóa không còn là một khái niệm xa lạ mà đã dần trở thành một phần của hệ sinh thái tài chính số. Sự tham gia ngày càng lớn của nhà đầu tư cá nhân, doanh nghiệp công nghệ và các nền tảng giao dịch cho thấy mức độ quan tâm ngày càng gia tăng đối với thị trường này.

Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy, thị trường tài sản số đang phát triển nhanh hơn so với tốc độ hoàn thiện khung pháp lý và cơ chế giám sát. Điều này tạo ra một “khoảng trống niềm tin”, người dùng vừa bị thu hút bởi cơ hội, vừa đối mặt với rủi ro về gian lận, biến động và thiếu minh bạch.

Trong bối cảnh đó, ngày 12/5/2026, tại Khách sạn Ascott Tây Hồ, Diễn đàn “Digital Trust in Finance 2026”, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính, câu chuyện tài sản mã hóa sẽ được nhìn nhận một cách toàn diện từ nhiều góc độ, dưới sự chia sẻ của các cơ quan quản lý cùng chuyên gia.

Bên cạnh tài sản số, diễn đàn còn tập trung vào các nội dung như ứng dụng AI trong tài chính, phòng chống lừa đảo, bảo vệ dữ liệu cá nhân và trách nhiệm của các bên tham gia hệ sinh thái.

Theo thông tin từ Liên minh Niềm tin số, đối với nội dung tài sản số, các phiên thảo luận sẽ đặt loại tài sản này vào bức tranh lớn hơn của niềm tin số trong tài chính. Liệu tài sản số có thể trở thành một phần chính thức của hệ thống tài chính nếu thiếu niềm tin. Hay vai trò của cơ quan quản lý, doanh nghiệp và nền tảng công nghệ trong việc “hợp thức hóa” niềm tin này, thúc đẩy xây dựng một hệ sinh thái minh bạch, có kiểm soát nhưng không kìm hãm đổi mới.

Các nội dung thảo luận dự kiến tập trung vào việc định hình khung pháp lý cho tài sản mã hóa tại Việt Nam, bao gồm phân loại tài sản, điều kiện vận hành thị trường và các tiêu chuẩn minh bạch. Đồng thời, các chuyên gia cũng sẽ đề xuất cơ chế thí điểm sàn giao dịch với sự giám sát chặt chẽ, nhằm tạo nền tảng cho việc phát triển chính thức trong tương lai.

Các phiên thảo luận tại sự kiện sẽ làm rõ vai trò của từng chủ thể trong việc kiến tạo niềm tin cho thị trường, từ xây dựng chính sách, phát triển sản phẩm an toàn, đến nâng cao nhận thức và hành vi của người dùng. Câu hỏi đặt ra không chỉ là “quản lý như thế nào” mà còn là “ai cùng tham gia để tạo dựng niềm tin và bằng cách nào”.

Trong phiên toàn thể buổi sáng, Diễn đàn sẽ bắt đầu với chủ đề “Xây dựng niềm tin số tài chính trong kỷ nguyên AI” tập trung vào các vấn đề chiến lược như bức tranh toàn cảnh của ngành tài chính số Việt Nam, vai trò của niềm tin số, ứng dụng AI trong bảo vệ người dùng, phòng chống tin giả và lừa đảo tài chính, cũng như vai trò của ngân hàng trong việc kiến tạo hạ tầng niềm tin số. Phiên thảo luận mở cuối buổi sáng sẽ quy tụ cơ quan quản lý, hiệp hội, ngân hàng, doanh nghiệp công nghệ và KOL để cùng trao đổi về trách nhiệm chung trong xây dựng hệ sinh thái tài chính số minh bạch, an toàn và đáng tin cậy.

Buổi chiều cùng ngày, Diễn đàn tiếp tục với Hội thảo chuyên đề “Liên kết để bảo vệ – Hành động để duy trì niềm tin” và Phiên đối thoại “Niềm tin số thời AI: An toàn bắt đầu từ người dùng”. Các nội dung thảo luận sẽ đi sâu vào những thách thức mới của tài chính số như Generative AI, Deepfake, bảo vệ dữ liệu cá nhân, trách nhiệm của KOL trong lĩnh vực tài chính, cũng như quản trị niềm tin từ nội bộ doanh nghiệp đến trải nghiệm khách hàng.

Song song đó, phiên thảo luận sẽ tập trung vào góc nhìn người dùng, từ các giải pháp phòng chống lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, phòng chống rửa tiền trong tài chính số đến nhận thức, hành vi và kỳ vọng của khách hàng trong thời đại AI.

