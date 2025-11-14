Công an các tỉnh, thành triệt phá nhiều nhóm đối tượng cho vay lãi nặng

Cơ quan công an các tỉnh thành liên tiếp triệt phá nhiều nhóm đối tượng cho vay lãi nặng, có trường hợp cho vay thời hạn 7 ngày với lãi suất tương đương hơn 2.000%/năm, cao gấp 104 lần so với mức lãi suất cho phép.

Ngày 13/11, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đang điều tra, mở rộng vụ án Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trước đó, ngày 31/10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công ty tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố đối tượng Đỗ Văn Hưng (SN 1999, trú tại xã Đoài Phương) và Nguyễn Thị Thu Hường (SN 1996, trú tại xã Quảng Oai) đều ở Hà Nội về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận từ tháng 11/2024 đến nay, Hưng, Hường và một số đối tượng góp vốn lập nhóm để cho vay tiền qua iCloud Iphone với số tiền khoảng trên 400 triệu đồng và giao cho Hường là kế toán.

Các đối tượng tuyển cộng tác viên, sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội ảo đăng lên các hội, nhóm mạng xã hội cho vay tiền để tìm kiếm khách vay. Mỗi cộng tác viên khi tìm được khách, sẽ được hưởng từ 30 đến 35% tổng số tiền mà khách vay. Khách vay sử dụng điện thoại đời càng cao thì số tiền vay được càng nhiều.

Khách đồng ý vay phải cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh căn cước công dân cho các đối tượng. Sau đó, các đối tượng yêu cầu cài đặt tài khoản iCloud vào điện thoại Iphone của người vay. Nếu khách chậm trả lãi, nhóm này sẽ khóa tài khoản iCloud, khiến điện thoại của người vay không thể sử dụng được.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 12/2024 đến nay, nhóm của Hưng đã cho khoảng 1.500 khách vay qua iCloud trên địa bàn toàn quốc với số tiền trên 30 tỷ đồng, lãi suất từ 286 đến 662%/năm.

Gần đây, vào ngày 5/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 đối tượng gồm Trần Đặng Ngải (SN 1993), Linh Đức An (SN 1995) và Đỗ Trung Kiên (SN 1996), cùng trú tại xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện nhiều ứng dụng (app Quick Quang_ios, Mar Vay_ios, Timvay, Hataco vay_ios, Think Credit, DhLoan_Android, Kasik Vay_IOS, laviFinance_ios, Canan Tài...) cho vay tiền với quảng cáo “thủ tục nhanh gọn, giải ngân ngay, uy tín, lãi suất thấp” nhưng thực chất là cho vay lãi nặng.

Đồng thời qua công tác nghiệp vụ, từ giữa tháng 8/2025, lực lượng công an phát hiện tại tòa nhà ở đường Phùng Chí Kiên, phường Kỳ Lừa, có một nhóm khoảng 30 người, biểu hiện nghi vấn thực hiện hành vi cho vay qua app.

Quá trình xác minh cho thấy Ngải là người cầm đầu, Kiên và An là quản lý, điều hành nhóm nhân viên thực hiện việc cho vay qua các ứng dụng.

Các đối tượng đăng tuyển nhân viên trên mạng xã hội với lời mời “việc nhẹ, lương cao”. Tiền vay được giải ngân sau khi trừ trước tiền lãi, thời hạn vay 7 ngày với mức lãi suất từ 35 đến 45%/kỳ vay (tương đương hơn 2.000%/năm, cao gấp 104 lần so với mức lãi suất cho phép). Khi đến hạn, các app tự động gửi thông báo hoặc sẽ có bộ phận khác gọi điện, nhắn tin; thậm chí đe dọa, bôi nhọ trên mạng xã hội nếu người vay chậm trả.

Quá trình điều tra đã làm rõ, các ứng dụng vay tiền của nhóm Ngải có trên 1.600 lượt khách vay ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước, với tổng số tiền cho vay hơn 8,6 tỷ đồng; thu lợi bất chính hơn 3,3 tỷ đồng.