Công an các tỉnh, thành triệt phá nhiều nhóm đối tượng cho vay lãi nặng

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 14/11/2025
Đỗ Như
14/11/2025, 09:43
Cơ quan công an các tỉnh thành liên tiếp triệt phá nhiều nhóm đối tượng cho vay lãi nặng, có trường hợp cho vay thời hạn 7 ngày với lãi suất tương đương hơn 2.000%/năm, cao gấp 104 lần so với mức lãi suất cho phép.
Ngày 13/11, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đang điều tra, mở rộng vụ án Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Trước đó, ngày 31/10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công ty tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố đối tượng Đỗ Văn Hưng (SN 1999, trú tại xã Đoài Phương) và Nguyễn Thị Thu Hường (SN 1996, trú tại xã Quảng Oai) đều ở Hà Nội về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận từ tháng 11/2024 đến nay, Hưng, Hường và một số đối tượng góp vốn lập nhóm để cho vay tiền qua iCloud Iphone với số tiền khoảng trên 400 triệu đồng và giao cho Hường là kế toán.
Các đối tượng tuyển cộng tác viên, sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội ảo đăng lên các hội, nhóm mạng xã hội cho vay tiền để tìm kiếm khách vay. Mỗi cộng tác viên khi tìm được khách, sẽ được hưởng từ 30 đến 35% tổng số tiền mà khách vay. Khách vay sử dụng điện thoại đời càng cao thì số tiền vay được càng nhiều.
Khách đồng ý vay phải cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh căn cước công dân cho các đối tượng. Sau đó, các đối tượng yêu cầu cài đặt tài khoản iCloud vào điện thoại Iphone của người vay. Nếu khách chậm trả lãi, nhóm này sẽ khóa tài khoản iCloud, khiến điện thoại của người vay không thể sử dụng được.
Với thủ đoạn trên, từ tháng 12/2024 đến nay, nhóm của Hưng đã cho khoảng 1.500 khách vay qua iCloud trên địa bàn toàn quốc với số tiền trên 30 tỷ đồng, lãi suất từ 286 đến 662%/năm.
Gần đây, vào ngày 5/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 đối tượng gồm Trần Đặng Ngải (SN 1993), Linh Đức An (SN 1995) và Đỗ Trung Kiên (SN 1996), cùng trú tại xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện nhiều ứng dụng (app Quick Quang_ios, Mar Vay_ios, Timvay, Hataco vay_ios, Think Credit, DhLoan_Android, Kasik Vay_IOS, laviFinance_ios, Canan Tài...) cho vay tiền với quảng cáo “thủ tục nhanh gọn, giải ngân ngay, uy tín, lãi suất thấp” nhưng thực chất là cho vay lãi nặng.
Đồng thời qua công tác nghiệp vụ, từ giữa tháng 8/2025, lực lượng công an phát hiện tại tòa nhà ở đường Phùng Chí Kiên, phường Kỳ Lừa, có một nhóm khoảng 30 người, biểu hiện nghi vấn thực hiện hành vi cho vay qua app.
Quá trình xác minh cho thấy Ngải là người cầm đầu, Kiên và An là quản lý, điều hành nhóm nhân viên thực hiện việc cho vay qua các ứng dụng.
Các đối tượng đăng tuyển nhân viên trên mạng xã hội với lời mời “việc nhẹ, lương cao”. Tiền vay được giải ngân sau khi trừ trước tiền lãi, thời hạn vay 7 ngày với mức lãi suất từ 35 đến 45%/kỳ vay (tương đương hơn 2.000%/năm, cao gấp 104 lần so với mức lãi suất cho phép). Khi đến hạn, các app tự động gửi thông báo hoặc sẽ có bộ phận khác gọi điện, nhắn tin; thậm chí đe dọa, bôi nhọ trên mạng xã hội nếu người vay chậm trả.
Quá trình điều tra đã làm rõ, các ứng dụng vay tiền của nhóm Ngải có trên 1.600 lượt khách vay ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước, với tổng số tiền cho vay hơn 8,6 tỷ đồng; thu lợi bất chính hơn 3,3 tỷ đồng.
Một tuần qua, Bộ Y tế liên tục phát hiện hàng loạt sản phẩm mỹ phẩm giả, kém chất lượng, không đạt yêu cầu. Với những lô sản phẩm vi phạm, Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi, tiêu hủy toàn bộ để đảm bảo an toàn cho người sử dụng…
Chiều tối 13/11, Đoàn công tác của Chính phủ Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng làm Trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và tặng quà hai hộ gia đình bị ảnh hưởng thiệt hại do mưa lũ tại phường Hương Thủy, thành phố Huế.
Tại Thái Nguyên, trận lũ lịch sử vào tháng 10/2025 đã gây ra thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn hộ dân và gây tổn thất kinh tế lớn. Trước tình hình này, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã cùng nhau tìm kiếm giải pháp để giảm thiểu tác động của lũ lụt và bảo vệ cuộc sống của người dân...
Ngày 13/11 Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quản lý kinh doanh thực phẩm trên thương mại điện tử...
Đại biểu Quốc hội đề xuất viên chức thôi việc do sắp xếp tổ chức, sáp nhập đơn vị hành chính cần được hưởng trợ cấp một lần tối thiểu bằng 12 tháng lương, đồng thời ưu tiên giới thiệu công việc trong hệ thống công lập hoặc khu vực chuyển tiếp...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: