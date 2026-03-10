Thứ Ba, 10/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Công an TP. Hồ Chí Minh ra mắt Trung tâm Tác chiến An ninh mạng

Phạm Vinh

10/03/2026, 10:50

Trung tâm Tác chiến an ninh mạng được tổ chức theo mô hình giám sát và phản ứng an ninh mạng tập trung, ứng dụng nhiều nền tảng công nghệ hiện đại cho phép theo dõi hệ thống mạng, hệ thống thông tin phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo thời gian thực…

Các đại biểu cùng cắt băng ra mắt Trung tâm Tác chiến an ninh mạng, chiều 9/3. - Ảnh: Công an TP. HCM.
Các đại biểu cùng cắt băng ra mắt Trung tâm Tác chiến an ninh mạng, chiều 9/3. - Ảnh: Công an TP. HCM.

Trong bối cảnh không gian mạng ngày càng trở thành một phần không thể thiếu của đời sống xã hội, việc bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng đã trở thành một nhiệm vụ cấp bách. Nhận thức được tầm quan trọng này, Công an TP. Hồ Chí Minh đã chính thức ra mắt Trung tâm Tác chiến An ninh mạng vào chiều 9/3.

Trung tâm Tác chiến An ninh mạng là một bước tiến quan trọng nhằm tăng cường giám sát và bảo vệ an toàn thông tin trên không gian mạng, đặc biệt trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng như bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Trung tâm Tác chiến An ninh mạng được tổ chức theo mô hình giám sát và phản ứng an ninh mạng tập trung, ứng dụng nhiều nền tảng công nghệ hiện đại. Điều này cho phép theo dõi toàn bộ hoạt động của hệ thống mạng và hệ thống thông tin phục vụ bầu cử theo thời gian thực.

Ngoài ra, các bộ phận chính của trung tâm bao gồm: Chỉ huy tác chiến, Tác chiến an ninh mạng, Ứng cứu sự cố và Tham mưu tác chiến. Với sự tham gia của lực lượng chuyên trách về công nghệ thông tin và an toàn thông tin, trung tâm sẽ duy trì chế độ trực 24/7 trong suốt thời gian cao điểm của đợt bầu cử. 

Phát biểu tại buổi lễ ra mắt, Thượng tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, đã gửi lời chúc mừng đến Công an TP. Hồ Chí Minh và bày tỏ mong muốn Trung tâm Tác chiến An ninh mạng sẽ phát huy tối đa hiệu quả trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn. Ông nhấn mạnh rằng đây là thành quả nghiên cứu, sáng tạo và triển khai thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, khẳng định vai trò tiên phong của Công an TP. Hồ Chí Minh trong việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách của Nhà nước. 

Việc ra mắt Trung tâm Tác chiến An ninh mạng không chỉ là một bước tiến quan trọng trong việc bảo vệ an ninh mạng mà còn thể hiện quyết tâm của Công an TP. Hồ Chí Minh trong việc xây dựng lực lượng công an thực sự trong sạch, vững mạnh, tinh nhuệ và hiện đại. Đây là một minh chứng rõ ràng cho sự cam kết của Thành phố trong việc đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt trong bối cảnh các mối đe dọa từ không gian mạng ngày càng gia tăng;

Đồng thời, với sự ra đời của trung tâm này, TP. Hồ Chí Minh đang khẳng định vị thế tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào công tác bảo vệ an ninh mạng, góp phần xây dựng một môi trường mạng an toàn và lành mạnh cho người dân.

Đề xuất giao Bộ Công an quy định tiêu chuẩn an ninh mạng cho hạ tầng AI

13:47, 06/03/2026

Đề xuất giao Bộ Công an quy định tiêu chuẩn an ninh mạng cho hạ tầng AI

AI dẫn đầu làn sóng đầu tư an ninh mạng tại Việt Nam

10:09, 15/02/2026

AI dẫn đầu làn sóng đầu tư an ninh mạng tại Việt Nam

Thị trường tài sản số mở cửa, doanh nghiệp đối mặt “vùng trũng” an ninh mạng

09:40, 04/02/2026

Thị trường tài sản số mở cửa, doanh nghiệp đối mặt “vùng trũng” an ninh mạng

Từ khóa:

an ninh mạng an toàn thông tin bầu cử Đại biểu Quốc hội Công an TP. Hồ Chí Minh Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị Trung tâm Tác chiến An ninh mạng

Đọc thêm

Tiền điện tử giữ sắc xanh sau phát biểu của ông Trump

Tiền điện tử giữ sắc xanh sau phát biểu của ông Trump

Ngay sau phát biểu của ông Donald Trump rằng cuộc xung đột tại Iran đang tiến gần đến hồi kết, hàng loạt đồng tiền điện tử lớn như Bitcoin và Ether bắt đầu tăng giá...

Mở rộng cơ hội hợp tác công nghệ Áo – Việt Nam

Mở rộng cơ hội hợp tác công nghệ Áo – Việt Nam

Điểm nhấn của chương trình là 5 startup tiêu biểu đến từ Áo mang đến các giải pháp công nghệ có khả năng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như quản trị doanh nghiệp, y tế và năng lượng bền vững tại Việt Nam…

Trong tháng 2/2026, tốc độ mạng 5G của cả ba nhà mạng Việt Nam đều giảm nhẹ

Trong tháng 2/2026, tốc độ mạng 5G của cả ba nhà mạng Việt Nam đều giảm nhẹ

Trong tháng 2 vừa qua, chất lượng mạng di động 5G của cả ba nhà mạng gồm VNPT, Viettel, MobiFone đều ghi nhận tốc độ giảm nhẹ...

9/11 nhà sáng lập đã rời OpenAI

9/11 nhà sáng lập đã rời OpenAI

OpenAI, nhà phát triển ChatGPT, đang cho thấy những rạn nứt nội bộ nghiêm trọng, hàng loạt nhà nghiên cứu và lãnh đạo chủ chốt, trong đó có cả các đồng sáng lập, mới đây đã lần lượt rời công ty...

Foxconn rót thêm 39 triệu USD vào Việt Nam

Foxconn rót thêm 39 triệu USD vào Việt Nam

Tính đến cuối tháng 2, vốn điều lệ của Công ty TNHH Precision Technology Component Fulian là 381,4 triệu USD...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

eMagazine

Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

Video

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

[Trực tiếp]: Đối thoại chuyên đề “Xung đột tại Iran: Tác động đến kinh tế toàn cầu”

Video

[Trực tiếp]: Đối thoại chuyên đề “Xung đột tại Iran: Tác động đến kinh tế toàn cầu”

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Khối ngoại bắt đáy, gom ròng gần 1.200 tỷ, mua nhiều nhất HPG

Chứng khoán

2

Giới siêu giàu rút lui khỏi Vùng Vịnh

Thế giới

3

Khủng hoảng ở Trung Đông đảo lộn những giao dịch được ưa chuộng nhất năm 2026

Thế giới

4

Tiền điện tử giữ sắc xanh sau phát biểu của ông Trump

Kinh tế số

5

Sắp diễn ra Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU-Việt Nam

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy