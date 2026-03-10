Công an TP. Hồ Chí Minh ra mắt Trung tâm Tác chiến An ninh mạng

Trung tâm Tác chiến an ninh mạng được tổ chức theo mô hình giám sát và phản ứng an ninh mạng tập trung, ứng dụng nhiều nền tảng công nghệ hiện đại cho phép theo dõi hệ thống mạng, hệ thống thông tin phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo thời gian thực…

Trong bối cảnh không gian mạng ngày càng trở thành một phần không thể thiếu của đời sống xã hội, việc bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng đã trở thành một nhiệm vụ cấp bách. Nhận thức được tầm quan trọng này, Công an TP. Hồ Chí Minh đã chính thức ra mắt Trung tâm Tác chiến An ninh mạng vào chiều 9/3.

Trung tâm Tác chiến An ninh mạng là một bước tiến quan trọng nhằm tăng cường giám sát và bảo vệ an toàn thông tin trên không gian mạng, đặc biệt trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng như bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Trung tâm Tác chiến An ninh mạng được tổ chức theo mô hình giám sát và phản ứng an ninh mạng tập trung, ứng dụng nhiều nền tảng công nghệ hiện đại. Điều này cho phép theo dõi toàn bộ hoạt động của hệ thống mạng và hệ thống thông tin phục vụ bầu cử theo thời gian thực.

Ngoài ra, các bộ phận chính của trung tâm bao gồm: Chỉ huy tác chiến, Tác chiến an ninh mạng, Ứng cứu sự cố và Tham mưu tác chiến. Với sự tham gia của lực lượng chuyên trách về công nghệ thông tin và an toàn thông tin, trung tâm sẽ duy trì chế độ trực 24/7 trong suốt thời gian cao điểm của đợt bầu cử.

Phát biểu tại buổi lễ ra mắt, Thượng tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, đã gửi lời chúc mừng đến Công an TP. Hồ Chí Minh và bày tỏ mong muốn Trung tâm Tác chiến An ninh mạng sẽ phát huy tối đa hiệu quả trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn. Ông nhấn mạnh rằng đây là thành quả nghiên cứu, sáng tạo và triển khai thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, khẳng định vai trò tiên phong của Công an TP. Hồ Chí Minh trong việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách của Nhà nước.

Việc ra mắt Trung tâm Tác chiến An ninh mạng không chỉ là một bước tiến quan trọng trong việc bảo vệ an ninh mạng mà còn thể hiện quyết tâm của Công an TP. Hồ Chí Minh trong việc xây dựng lực lượng công an thực sự trong sạch, vững mạnh, tinh nhuệ và hiện đại. Đây là một minh chứng rõ ràng cho sự cam kết của Thành phố trong việc đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt trong bối cảnh các mối đe dọa từ không gian mạng ngày càng gia tăng;

Đồng thời, với sự ra đời của trung tâm này, TP. Hồ Chí Minh đang khẳng định vị thế tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào công tác bảo vệ an ninh mạng, góp phần xây dựng một môi trường mạng an toàn và lành mạnh cho người dân.