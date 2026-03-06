Theo Điều 47 dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Trí tuệ nhân tạo do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì soạn thảo, Bộ Công an trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, có trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và an ninh mạng trong hoạt động trí tuệ nhân tạo (AI)…

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại, việc đảm bảo an ninh mạng cho hạ tầng AI là một thách thức lớn đối với các quốc gia.

Tại Việt Nam, một bước tiến quan trọng đã được thực hiện khi Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất giao Bộ Công an quy định tiêu chuẩn an ninh mạng cho hạ tầng AI. Đây là một trong những nội dung quan trọng trong dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Trí tuệ nhân tạo.

Theo dự thảo Nghị định, Bộ Công an sẽ chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và an ninh mạng trong hoạt động trí tuệ nhân tạo. Điều này bao gồm việc phát hiện, ngăn chặn, điều tra và xử lý các hành vi lợi dụng hệ thống AI để xâm phạm an ninh quốc gia.

Bộ Công an cũng sẽ chủ trì xây dựng và ban hành tiêu chuẩn an ninh mạng áp dụng cho hạ tầng triển khai ứng dụng AI trong các lĩnh vực thiết yếu. Đây là một bước đi cần thiết nhằm bảo vệ dữ liệu và hệ thống AI khỏi các mối đe dọa tiềm ẩn, đồng thời tạo ra một môi trường an toàn cho sự phát triển của công nghệ này.

Dự thảo Nghị định cũng nhấn mạnh sự phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc thẩm định hồ sơ, đánh giá phương án quản lý rủi ro an ninh mạng và cấp giấy xác nhận tham gia thử nghiệm có kiểm soát đối với hệ thống AI cấp độ 3. Điều này cho thấy sự quan tâm đặc biệt của Chính phủ trong việc đảm bảo an toàn cho các ứng dụng AI, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững của công nghệ này tại Việt Nam.

Một điểm đáng chú ý khác trong dự thảo là việc hình thành và công nhận các cụm liên kết trí tuệ nhân tạo, tạo mạng lưới hợp tác giữa Nhà nước, cơ sở nghiên cứu và doanh nghiệp. Điều này không chỉ giúp chia sẻ nguồn lực mà còn thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm AI, mở ra nhiều cơ hội mới cho các doanh nghiệp trong nước.

Theo đánh giá của các chuyên gia an ninh mạng, việc đề xuất giao Bộ Công an quy định tiêu chuẩn an ninh mạng cho hạ tầng AI là một bước đi chiến lược, thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc thúc đẩy phát triển trí tuệ nhân tạo an toàn và có trách nhiệm. Đây không chỉ là một biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia mà còn là nền tảng để Việt Nam vươn lên trở thành một trong những quốc gia tiên phong trong lĩnh vực công nghệ AI.