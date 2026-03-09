Ông Trần Hồng Thái chính thức làm Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Trần Hồng Thái vừa chính thức được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam...

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 399/QĐ-TTg ngày 7/3/2026 bổ nhiệm ông Trần Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Trước đó, tại Quyết định số 345/QĐ-TTg ngày 26/2, ông Trần Hồng Thái được giao điều hành hoạt động của Viện đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo quy định.

Ông Thái sinh năm 1974 tại Hà Tĩnh, có bằng Tiến sĩ chuyên ngành Khoa học trái đất và Toán học từ Đại học Tổng hợp Heidelberg (Đức). Trước khi đảm nhận vị trí này, ông đã từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn và Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trước ông Thái, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh. Ông là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực hóa sinh các hợp chất thiên nhiên, với gần 500 công trình khoa học, công bố hơn 40 sáng chế và giải pháp hữu ích. Ông Minh đã giữ chức Chủ tịch Viện trong nhiều nhiệm kỳ liên tiếp, từ năm 2008 cho đến đầu năm 2026.

Hiện ông đã được điều chuyển sang vị trí mới trong Ban Chấp hành và Ban Thường vụ, đồng thời giữ chức Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng nghiên cứu cơ bản về khoa học tự nhiên và phát triển công nghệ. Hiện nay Viện có 4 Phó Chủ tịch: Trần Tuấn Anh, Lê Trường Giang, Chu Hoàng Hà, Bùi Thế Duy.