Cùng mức giá, iPhone 17E có gì mới so với iPhone 16E?

Kích thước máy, hệ thống camera giữa hai thế hệ gần như không thay đổi, tuy nhiên, con chip, dung lượng của dòng iPhone E đời mới nhất đã được nâng cấp đáng kể so với thế hệ cũ...

iPhone 17E vừa được Apple ra mắt với mức giá 18 triệu đồng, mang đến một số nâng cấp đáng chú ý so với iPhone 16E.

Về kích thước, iPhone 17E và iPhone 16E gần như giống hệt nhau. Cả hai đều có kích thước 5,78 x 2,82 x 0,31 inch và sử dụng màn hình OLED Super Retina XDR 6,1 inch.

Độ phân giải đạt 2.532 x 1.170 pixel. Độ sáng tối đa cho nội dung HDR là 1.200 nit và độ sáng thông thường khoảng 800 nit. Nhìn chung, màn hình của hai máy cho chất lượng hiển thị gần như tương đương, với thiết kế “tai thỏ”..

Xét về thiết kế tổng thể, từ khung nhôm đến vị trí các nút bấm, hai thiết bị hầu như không khác biệt. Tuy vậy, iPhone 17E nặng hơn, với khoảng 5,96 ounce so với 5,88 ounce của 16E.

Chênh lệch nhỏ về khối lượng có thể đến từ việc Apple nâng cấp độ bền cho phiên bản mới. iPhone 17E sử dụng lớp kính Ceramic Shield 2 ở mặt trước, được cho là chống trầy xước tốt hơn gấp 3 lần so với thế hệ Ceramic Shield trên iPhone 16E.

Cả hai thiết bị đều đạt chuẩn kháng nước và bụi IP68, có thể chịu nước ở độ sâu tối đa 6m trong khoảng 30 phút.

Khác biệt nhỏ khác nằm ở màu sắc. iPhone 17E có ba tùy chọn gồm đen, trắng và hồng, trong khi iPhone 16E chỉ có hai màu đen và trắng.

Tổng thể, phần cứng của hai dòng máy không có quá nhiều thay đổi mang tính “đột phá”, ngoại trừ tăng độ bền của màn hình. Dù vậy, nếu lo ngại trầy xước hay va đập, người dùng vẫn có thể sử dụng thêm kính cường lực và ốp bảo vệ.

PHẦN CỨNG BÊN TRONG CÓ NHIỀU KHÁC BIỆT

iPhone 17E được trang bị chip A19 mới hơn. Con chip này có CPU 6 lõi, gồm 2 lõi hiệu năng cao và 4 lõi tiết kiệm điện, đi kèm GPU 4 lõi và bộ tăng tốc Neural Engine. Máy cũng tích hợp Neural Engine 16 lõi cùng công nghệ dò tia được tăng tốc bằng phần cứng.

So với chip A18 trên iPhone 16E, cấu hình lõi chip A19 cũng tương tự nhưng được bổ sung Neural Engine gắn với GPU, mang lại khả năng xử lý AI và đồ họa tốt hơn.

Trang tin tức công nghệ CNET cho biết trong bài đánh giá trước đây về iPhone 16E, dòng máy này đạt điểm khá cao trong các bài kiểm tra CPU, thậm chí vượt iPhone 16, iPhone 15 và iPhone SE.

Tuy nhiên, về đồ họa, iPhone 16 vẫn nhỉnh hơn nhờ có thêm một lõi GPU. Với iPhone 17E, câu chuyện có thể khác, bởi máy dùng cùng dòng chip với iPhone 17, chỉ ít lõi GPU hơn.

Điều này đồng nghĩa trong các bài kiểm tra đồ họa, iPhone 17E có thể vượt iPhone 16E và thậm chí iPhone 16, dù nhiều khả năng vẫn chưa đạt tới hiệu năng của iPhone 17.

Abrar Al-Heeti của CNET nhận xét trong bài đánh giá iPhone 17: “Các bài đo CPU bằng Geekbench 6 cho thấy iPhone 17 đạt điểm cao hơn cả iPhone 16 Pro Max cũng như toàn bộ dòng iPhone 15. Trong bài kiểm tra đồ họa Wild Life Extreme của 3DMark, iPhone 17 vượt qua dòng iPhone 16, nhưng vẫn xếp sau Galaxy S25.”

Một thay đổi đáng kể khác nằm ở dung lượng lưu trữ. iPhone 17E bắt đầu từ phiên bản 256GB, thay vì tùy chọn 128GB như iPhone 16E trước đây, trong khi mức giá không đổi. Đây là nâng cấp hiện được đánh giá cao.

Cải tiến rõ rệt nhất giữa hai thế hệ là việc Apple bổ sung MagSafe cho iPhone 17E. Đây từng là một trong những thiếu sót lớn của iPhone 16E khi ra mắt. Nhờ MagSafe, người dùng có thể sử dụng nhiều phụ kiện tương thích như ốp lưng, giá đỡ, bộ sạc, dock và các thiết bị gắn nam châm khác.

iPhone 17E hỗ trợ MagSafe - Ảnh: CNET.

MagSafe cũng cho phép sạc không dây chuẩn Qi 2 với công suất 15W, cao hơn mức 7,5W của sạc Qi trên iPhone 16E. Cả hai mẫu máy đều sử dụng cổng USB-C cho sạc và truyền dữ liệu, với khả năng sạc khoảng 50% pin trong vòng 30 phút.

HỆ THỐNG CAMERA GẦN NHƯ KHÔNG ĐỔI

Cả iPhone 17E và iPhone 16E đều sử dụng camera chính 48 MP với cảm biến Fusion ở mặt sau. Điều này không quá bất ngờ, bởi Apple thường chỉ trang bị hệ thống nhiều cảm biến cho các dòng máy cao cấp hơn như iPhone 17 hay iPhone 16.

Dù vậy, iPhone 17E và iPhone 16E đều hỗ trợ chống rung quang học (OIS) cho mức zoom quang 1x và 2x, cùng các công nghệ quen thuộc như đèn flash True Tone, Photonic Engine, Deep Fusion, Smart HDR 5, chế độ ban đêm và chế độ chân dung.

Một điểm khác biệt nhỏ là chế độ chân dung trên iPhone 17E có thêm tùy chỉnh lấy nét bên cạnh điều chỉnh độ sâu, trong khi iPhone 16E chỉ có tùy chỉnh độ sâu.

Ở mặt trước, hai thiết bị vẫn dùng camera TrueDepth 12MP phục vụ Face ID và chụp ảnh selfie.

Dựa trên trải nghiệm thực tế, giới chuyên gia nhận xét: “Camera chính của iPhone 16E cho chất lượng ảnh tốt, kể cả khi chụp ban đêm. Cảm biến 48MP cho phép cắt ảnh để tạo mức zoom 2x mà vẫn giữ được độ chi tiết. Ảnh có độ nét cao, dải tương phản tốt đặc biệt trong điều kiện ánh sáng phức tạp như lúc bình minh hoặc hoàng hôn và màu sắc khá dịu mắt”.

Về phần mềm, trải nghiệm trên hai máy gần như giống nhau. Cả iPhone 17E và iPhone 16E đều hỗ trợ Apple Intelligence và Siri, đồng thời sẽ nhận được các bản cập nhật iOS mới nhất. iPhone 17E được cài sẵn iOS 26, trong khi iPhone 16E xuất xưởng với iOS 18.3 nhưng cũng có thể nâng cấp lên iOS 26.