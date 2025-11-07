Cộng đồng cư dân trẻ - Động lực kiến tạo lối sống mới tại TT AVIO

Những năm gần đây, thế hệ người trẻ, đặc biệt là Millennials và Gen Z, đang tái định nghĩa khái niệm “sống đô thị”. Họ không còn tìm kiếm những căn hộ chỉ để ở, mà tìm kiếm một cộng đồng để thuộc về, một nơi giúp họ cân bằng giữa công việc – trải nghiệm – sức khỏe – kết nối. Giữa muôn vàn lựa chọn, TT AVIO nổi lên như một “điểm chạm đa thế hệ”, nơi phong cách sống hiện đại được mang đến một cách thực chất và có chiều sâu.

Thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay đang dần ưu tiên sự cân bằng, đề cao trải nghiệm, coi trọng sức khỏe thể chất lẫn tinh thần và trân trọng giá trị cộng đồng. Họ mong muốn nhiều hơn một chốn ở, họ cần một nơi khẳng định phong cách sống, gắn kết chặt chẽ và mở ra cơ hội phát triển toàn diện bản thân.

Vị trí liền kề vùng lõi trung tâm TP.HCM, tinh thần thiết kế chuẩn mực Nhật Bản và 89 tiện ích đa trải nghiệm, TT AVIO ‘tái định nghĩa’ lại căn hộ tầm trung: Tinh gọn nhưng tinh tế, tối ưu nhưng giàu cảm xúc, hiện đại nhưng vẫn chan hòa kết nối cư dân.

Với định vị rõ ràng cho cộng đồng cư dân trẻ năng động, hiện đại, ưu tiên trải nghiệm, TT AVIO tạo nên sức hút mạnh mẽ trên thị trường bất động sản khu Đông TP.HCM.

KHÔNG GIAN SỐNG CHO “THẾ HỆ ĐA TRẢI NGHIỆM”

Bằng kinh nghiệm phát triển hàng ngàn dự án quốc tế, TT AVIO được Liên danh Cosmos Initia - TT Capital - Koterasu Group khởi nguồn từ triết lý “Next Good”, thấu hiểu sâu sắc nhu cầu sống mới: không gian dễ kết nối nhưng vẫn đủ riêng tư; khuyến khích vận động nhưng vẫn giàu chất thư giãn; thông minh, tinh gọn nhưng không đánh mất thân thiện và ấm áp.

Từ Galaxy Pool, Chill Skyzone, phòng gym, Amazon Park đa thế hệ, đến co-working, BBQ rooftop hay khu vui chơi dành cho trẻ nhỏ, dự án không “khoe mẽ” tiện ích, mà tạo những khoảng không tự nhiên mở để cư dân có hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc theo cách của mình.

Bạn trẻ độc thân có thể bắt đầu ngày mới bằng yoga, làm việc tại co-working, chạy bộ chiều và kết thúc bằng buổi BBQ cùng nhóm bạn. Gia đình trẻ tìm thấy hệ sinh thái tiện ích để con cái vui chơi, ba mẹ thể thao, ông bà thư giãn trong vườn Nhật. Nhiều thế hệ, nhiều nhu cầu nhưng cùng hòa hợp trong một nhịp sống.

Đó không chỉ là xu hướng, mà đang trở thành chuẩn mực sống mới khi đô thị phía Đông TP.HCM. Chính sự “đa lớp trải nghiệm” này tạo nên sức hút riêng của TT AVIO với cư dân trẻ.

TT AVIO ngay mặt tiền ĐT 743C, liền kề Vincom Dĩ An, AEON Mall, kết nối hệ tiện ích trường quốc tế, bệnh viện, KCN VSIP, Sóng Thần…

CHỌN NHÀ, CHỌN LỐI SỐNG, VÀ CHỌN CỘNG ĐỒNG

Hạ tầng tiện ích TT AVIO được thiết kế để cư dân gặp gỡ, chia sẻ và nuôi dưỡng cảm giác thuộc về. Chính sách vận hành chuẩn Nhật càng củng cố sự an tâm và nề nếp – yếu tố thế hệ trẻ ngày càng xem trọng khi tìm nơi an cư.

Từ những đợt giới thiệu đầu tiên, hai tòa tháp AVIS và ORION của TT AVIO đã tạo sức hút mạnh mẽ đến nhóm khách hàng trẻ tuổi làm việc tại TP.HCM và khu công nghiệp lân cận. Dòng sản phẩm đa dạng như căn hộ Studio, căn 1 – 2 phòng ngủ với thiết kế tối ưu cho cá nhân và gia đình trẻ “đúng nhịp, đúng gu” thị trường, tỷ lệ hấp thụ tốt ngay trong giai đoạn kinh tế thận trọng. Nhiều khách hàng nhận định dự án “chạm đúng nhu cầu”: Tiện nghi, giàu tính cộng đồng, giá hợp lý và phù hợp phong cách sống năng động.

Chị Minh Châu (28 tuổi, chuyên gia trang điểm) chia sẻ: “Ở TT AVIO, tôi cảm nhận được nhịp sống hiện đại, không khí trẻ trung và sự tinh tế trong cách tổ chức không gian. Tôi hình dung cuộc sống mỗi ngày ở đây đều đáng để tận hưởng. Ví dụ mình thích căn hộ tầng cao, để có tầm nhìn thông thoáng ra trung tâm thành phố nhộn nhịp. Ngoài ra không gian cũng linh hoạt, tôi có thể làm 1 studio makeup nhỏ nhỏ tại gia để khởi nghiệp. Hôm rồi đi ngang dự án, tiến độ của tháp Avis đã xây đến tầng 10, điều này làm mình gia tăng thêm niềm tin vào chủ đầu tư để lựa chọn mua căn hộ tháp Orion – tức giai đoạn 2 của dự án”

Anh Tuấn Nghĩa (31 tuổi, kỹ sư phần mềm) cho biết: “Gia đình mình chọn dòng căn hộ 56m2 với thiết kế 2PN mở và 1WC, thiết kế gọn gàng, hợp lý, phù hợp với nhu cầu của vợ chồng, cũng có sẵn không gian riêng để chuẩn bị chào đón bé đầu lòng”.

Những chia sẻ này cho thấy đông đảo người trẻ hiện nay không chạy theo hào nhoáng, mà chọn lối sống bền vững, đa công năng, đa trải nghiệm phù hợp với nhu cầu thực tế.

“ĐÀM PHÁN THANH TOÁN” TRAO QUYỀN NĂNG SỞ HỮU NHÀ CHO NGƯỜI MUA TRẺ

Một trong những điểm khiến TT AVIO trở thành tâm điểm chú ý là chính sách tài chính hiếm gặp trên thị trường: khách hàng được phép “Đàm phán thanh toán” dựa trên năng lực dòng tiền cá nhân.

Nếu các dự án thường áp dụng lịch thanh toán cố định, TT AVIO mở ra cách tiếp cận cực kỳ linh hoạt, người mua có thể đề xuất nhịp thanh toán theo khả năng tài chính của mình, từ lịch giãn dòng tiền, đến mức chi trả theo từng giai đoạn.

Với người trẻ, nhất là nhóm đang đầu tư cho sự nghiệp hoặc còn muốn duy trì quỹ trải nghiệm/thời gian cá nhân, đây vừa là ưu đãi, vừa là sự thấu hiểu: mỗi người có hành trình tài chính khác nhau, và mua nhà không nhất thiết phải đánh đổi hạnh phúc hiện tại.

Chị Minh Châu nói thêm: “Tìm hiểu nhiều nơi nhưng tôi thấy mức giá từ 33.6 triệu/m2 của TT AVIO rất tốt. Điều khiến tôi yên tâm hơn là được quyền cùng bàn với chủ đầu tư về lịch thanh toán phù hợp với thu nhập và kế hoạch của mình. Ngoài ra chỉ thanh toán 20% rồi ngưng thanh toán trong 30 tháng, mình có thể tự cân đối được dòng tiền của mình công việc cũng có tính chất tự do nhiều”.

Còn anh Tuấn Nghĩa cảm thấy thật vừa sức khi chia nhỏ số tiền thanh toán, từ 9 triệu/tháng, không vay. Điều này giúp anh cân đối nguồn thu nhập của gia đình, không phải chịu rủi ro nhận nợ sớm.

Khi đô thị mở rộng về phía Đông TP.HCM, Dĩ An đang trở thành tâm điểm cư trú của lực lượng lao động trẻ, TT AVIO vững chãi bước vào thị trường và trở thành hình mẫu chuẩn mực cho xu hướng “lối sống dẫn dắt sản phẩm”, tiên phong khi đưa ra chính sách “Đàm phán thanh toán”, giàu tính nhân văn và kiến tạo giá trị dài hạn.